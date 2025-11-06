Influenciadora se fue en contra de ‘Masterchef Celebrity’ y los jurados por la eliminación de Patty Grisales: “Qué porquería”

“Soy Perla” arremete contra MasterChef Celebrity y los jurados tras la eliminación de Patricia Grisales: “Fraude total, jugaron con sus sentimientos” - crédito cortesía Canal RCN y @soyperlaa/IG

La reciente eliminación de Patricia Grisales en el capítulo del 5 de noviembre de Masterchef Celebrity Colombia provocó una ola de reacciones en redes sociales, pero ninguna tan contundente como la de la creadora de contenido Ángela Luna Montero, conocida como Soy Perla, que expresó su indignación y señaló al programa de “fraude” por lo ocurrido.

La influencer, conocida por su tono frontal y su presencia constante en debates digitales, publicó un video en el que se fue con todo contra los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, asegurando que la decisión de sacar a Patricia Grisales fue “una total injusticia”.

Con evidente molestia, Soy Perla inició su mensaje diciendo: “Masterchef es un fraude. Qué incongruencia, qué porquería. ¿Cómo jugaron así con los sentimientos de Patricia? De verdad, se pasaron ochocientos pueblos. De verdad, se pasaron chef. Nicolás de Zubiría y Rausch? No, no, no. O sea, qué es esta rosca", expresó la creadora de contenido.

Perla continuó criticando duramente el veredicto de los chefs, al considerar que fue incoherente con las valoraciones que ellos mismos habían hecho minutos antes del anuncio de la eliminación.

Ángela Luna Montero, “Soy Perla”, arremete contra los chefs de MasterChef Celebrity tras la salida de Patricia Grisales - crédito @soyperlaaa/tiktok

“¿Cómo juegan así con los sentimientos de una persona?... Critican hasta más no poder el plato de Carolina Sabino. Le echan mil ochocientas flores al plato de Patricia y sacan a Patricia. Ay, no, errores mínimos, microscópicos, nanoerrores, bah. Tenaz, fraude, fraude, fraude total“, aseguró la creadora de contenido.

A lo largo de su intervención, la influenciadora insistió en la falta de congruencia del jurado y expresó su frustración como televidente, asegurando sentirse “impactada y decepcionada” con el desarrollo del programa.

“Lo siento mucho, pero de verdad estoy impactada. Uno en la vida tiene que ser congruente con lo que hace, con lo que dice y no es justo que le hayan dicho cosas tan positivas a Patricia, ella superfeliz, contenta, confiada, y a la hora del té, no, Patty, tú eres la eliminada, no te salvas, no entras al top siete. De verdad, qué porquería", expresó Perla.

En uno de los momentos más virales de su pronunciamiento, la mujer comparó la situación con una relación amorosa, usando una metáfora que causó eco entre sus seguidores:

“Es el típico novio que te dice: ‘Ay, no, yo te amo, te adoro, te idolatro, me quiero casar contigo’ y al otro día te dice ‘chao’. De verdad, estoy en shock, estoy impactada... Apaga y vámonos, bebé. Qué desilusión tan grande”, puntualizó.

Patty se convirtió en la más reciente eliminada de 'Masterchef Celebrity' - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Las declaraciones de la influenciadora se difundieron rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron su opinión, coincidiendo con su inconformidad por la salida de Grisales, mientras otros defendieron la imparcialidad del jurado y la naturaleza del formato.

“Carolina debió salir hace 20 capítulos“, ”Patty lo acordó, ella se sentía muy mal con su dolor, se fijaron bien ella tenía puesto un parche en su espalda del lado derecho“, ”RCN es un fraude", “Como en todas las votaciones de programas en RCN”, “Fraude, fraude, fraude. Estoy de acuerdo. Me sorprendió y me indigno el resultado”, dicen algunos comentarios.

Aunque las participantes mostraron su comodidad con el resultado y Patty se despnidó con un emotivo video, el capítulo dejó claro que la eliminación de Patricia Grisales fue uno de los momentos más polémicos de la temporada, al punto de desatar una ola de indignación entre figuras del entretenimiento y fanáticos del reality.

El desafío de eliminación se debatió entre tres de las concursantes más fuertes de la competencia: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales.

En esta oportunidad el reto permitió a cada una elegir libremente el plato a preparar, con acceso total a la despensa, pero desde el inicio la atmósfera estuvo cargada de nerviosismo y sensibilidad, ya que solo dos de ellas avanzarían al codiciado Top 7 y podrían vestir la anhelada filipina.

La actriz recibió emotivos mensajes en redes sociales tras su salida del programa de cocina - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El plato de Patty fue elogiado por su emplatado.: “Es el mejor que ha hecho en la competencia”, le reconoció Jorge Rausch, aunque también señaló que la pasta presentaba una cocción ligeramente pasada, un detalle técnico que resultó determinante y imperdonable en la evaluación final. Este pequeño error, en un contexto de alto nivel culinario, inclinó la balanza en su contra.