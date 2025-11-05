Colombia

Procuraduría abrió indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política

La decisión se tomó luego de que el funcionario cuestionara en redes sociales la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo, que anunciaron una “gran coalición por el futuro de Colombia”

Guardar
La Sala Disciplinaria de Instrucción
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó la apertura del proceso contra el ministro Antonio Sanguino - crédito @DapreCol/X

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por presunta participación en política, luego de un trino publicado desde su cuenta oficial en la red social X, en el que cuestionó el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo.

El proceso disciplinario fue ordenado por la Sala Disciplinaria de Instrucción, está a cargo del procurador delegado ponente Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Según el documento oficial, los hechos objeto de indagación ocurrieron el 1 de noviembre de 2025, y la apertura de la actuación fue dispuesta el 5 de noviembre del mismo año, conforme a lo establecido en el artículo 208 del Código General Disciplinario .

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El origen de la investigación

La decisión disciplinaria se basa en una publicación del medio El Espectador, difundida en su canal de YouTube, bajo el título “Uribe y Gaviria anuncian ‘gran coalición por el futuro de Colombia’ tras reunión”. La noticia hacía referencia al encuentro entre ambos exmandatarios, quienes anunciaron un acuerdo político de cooperación.

Frente a dicha publicación, el ministro Sanguino reaccionó desde su cuenta personal en la red social X con el siguiente mensaje: “¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política.”

Actuaciones iniciales de la Procuraduría

En el oficio de apertura, la Procuraduría precisó que el propósito de la indagación es “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y establecer si el implicado actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.”

El documento también deja constancia de que se trata de una etapa previa del proceso, en la que no se han formulado cargos ni se ha determinado responsabilidad alguna por parte del ministro. Esta fase tiene carácter reservado y busca recolectar la información necesaria para definir si procede la apertura de una investigación disciplinaria formal.

De acuerdo con los lineamientos institucionales, la Procuraduría cuenta con la facultad de abrir indagaciones previas cuando existan indicios de posibles faltas disciplinarias por parte de servidores públicos, especialmente aquellas relacionadas con intervenciones en actividades o controversias políticas.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Antonio SanguinoMinistro de TrabajoProcuraduría General de la NaciónParticipación políticaCésar GaviriaÁlvaro UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Ajax vs. Galatasaray EN VIVO, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: Dávinson Sánchez va ganando por goleada en Amsterdam

El defensor colombiano tendrá acción en el certamen europeo para buscar un triunfo que los acerque a los octavos de final, ante los neerlandeses, que son últimos

Ajax vs. Galatasaray EN VIVO,

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: Richard Ríos es titular con las Águilas en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en el torneo

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Operativo sorpresa en Palmira: Policía incauta más de $52 millones falsos en un bus intermunicipal

El hallazgo se registró durante un control vial en la vía Cencar–Aeropuerto. Un pasajero llevaba en su equipaje más de mil papeles que imitaban billetes de $50.000, que fueron descubiertos gracias al uso de luz ultravioleta

Operativo sorpresa en Palmira: Policía

Guillermo Alfonso Jaramillo desafió al Consejo de Estado y anunció que el modelo de salud del Gobierno seguirá en marcha: “Tenemos la razón”

El ministro de Salud aseguró que las decisiones judiciales no detendrán la implementación del modelo preventivo, pues sostuvo que este responde a las normas que, desde hace más de una década, ordenan fortalecer la atención primaria

Guillermo Alfonso Jaramillo desafió al

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

El actor abrió su corazón y relató cómo la partida de Alejandra Villafañe transformó su manera de ver la vida y el amor

Raúl Ocampo hizo llorar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo hizo llorar a

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

La dura confesión de Nicolás Arrieta sobre el consumo de drogas: “Tengo huecos en la nariz”

Violeta Bergonzi generó suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida: “Estoy tristonga”

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ”exnovia loca”: “Insultaba a la vieja”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: Richard Ríos es titular con las Águilas en la Champions League

Ajax vs. Galatasaray EN VIVO, fecha 4 de la Champions League 2025/2026: Dávinson Sánchez va ganando por goleada en Amsterdam

Streamer argentino había predicho actuación de Luis Díaz frente al PSG en la Champions League: “Los va a bailar”

Unión Magdalena habría sido alertado por posible caso de amaño en partido ante Tolima: jugador involucrado teme por su vida

No solo la camiseta, Adidas también presentó toda una línea de prendas de Colombia para la Copa del Mundo