Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Laura González se muda a Medellín y revela cómo este cambio le devolvió la paz - crédito @laugonzalezdiaz/IG

La creadora de contenido, modelo y empresaria Laura González les confirmó a sus seguidores, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, que se mudó definitivamente a Medellín.

La influencer, que durante años residió en Bogotá, explicó las razones detrás de su decisión, el proceso emocional que vivió durante el cambio y cómo se siente actualmente en esta nueva etapa de su vida.

Ante la pregunta de un usuario sobre por qué decidió dejar la capital del país, González dio su explicación.

“¿Por qué me mudé para Medellín? Porque Medellín siempre me ha encantado y siempre he querido abrir un punto aquí. Entonces, quería cambiar de ciudad, quería cambiar de entorno, quería cambiar de absolutamente todo en este momento en mi vida y aproveché y me vine para acá”, confirmó González.

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que su mudanza no solo obedeció a motivos profesionales, sino también personales, pues sentía la necesidad de un nuevo comienzo.

El nuevo comienzo de Laura González: así vive su etapa más plena en Medellín - crédito @laugonzalezdiaz/IG

Según sus palabras, Medellín representa para ella un lugar donde puede seguir creciendo, emprender nuevos proyectos y, sobre todo, reencontrarse consigo misma.

Durante la misma dinámica, Laura respondió otra de las preguntas más frecuentes de sus seguidores y sobre “cómo se siente actualmente” en este nuevo capítulo de su vida y después de las polémicas en las que se ha visto envuelta, respuesta con la que dejó ver un lado más íntimo y reflexivo.

“Esto es de lo que más me preguntan y primeramente, gracias por preguntar. Vean, estoy en un momento en mi vida donde me siento en paz, en tranquilidad, me siento feliz, me siento plena. Obviamente, hay cositas que mejorar, hay cositas que arreglar, pienso que siempre las vamos a tener, pero he logrado encontrar una paz y una tranquilidad que de verdad la necesitaba”, aseguró la modelo colombiana.

La influenciadora también destacó que este proceso ha estado acompañado de terapia psicológica y del apoyo constante de su familia, dos pilares que considera fundamentales en su bienestar emocional.

Cambio radical para Laura González, la influencer se muda a Medellín y cuenta cómo está actualmente - crédito @laugonzalezdiaz/IG

“Obviamente, este proceso ha sido acompañado de psicólogos, ha sido acompañado del apoyo de mi familia, de muchas cosas maravillosas, también tratando de enfocarme en mí, en lo que quiero y para dónde voy”, explicó Laura González.

González, quien ha construido una sólida comunidad digital gracias a su carisma, autenticidad y después de haber sido reconocida en diferentes realities shows en los que ha participado, aprovechó la oportunidad para hablar de uno de sus mayores refugios personales: el mar, ya que en otra de las preguntas, confesó que su lugar favorito para viajar y desconectarse del estrés siempre será la playa.

“Todo lo relacionado con playa. Amo la playa, amo el mar, me encanta, o sea, donde haya mar, es mi lugar favorito”, confesó la también presentadora.

Con esta nueva etapa en Medellín, Laura González demuestra que los cambios pueden ser oportunidades para crecer y reencontrarse, por eso en su mensaje, cargado de gratitud y madurez emocional, refleja una transformación personal profunda que, según ha dicho, la inspira a seguir trabajando en sí misma, en sus proyectos y en su bienestar integral.

La influenciadora concluyó dejando claro que su mudanza a la capital antioqueña no solo representa un cambio de dirección geográfica, sino un paso firme hacia una vida más consciente, equilibrada y en armonía consigo misma, pero también por el hecho de que quiere poner uno de sus locales de venta de ropa deportiva y suplementos para el cuidado de la piel y del cuerpo con el fin de llegar a más personas y lugares en Colombia.