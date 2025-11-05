La representante Mafe Carrascal reaccionó al acoso del que fue victima Claudia Sheinbaum en la calle: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”

La representante colombiana subrayó la urgencia de abordar la inseguridad femenina luego de que imágenes mostraran a la mandataria mexicana siendo abordada de forma inapropiada durante un evento con ciudadanos - crédito @MafeCarrascal/X

Un registro audiovisual difundido en plataformas digitales muestra a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enfrentando una situación de acoso por parte de un individuo durante una actividad en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las imágenes exhiben cómo, mientras la jefa de Estado interactuaba con seguidores en un espacio público, un hombre se aproximó de manera inapropiada, acción que fue captada y posteriormente compartida en redes sociales.

La situación vivida por Claudia Sheinbaum no pasó desapercibida entre figuras políticas en Colombia. Ante la difusión del video, la congresista María Fernanda Carrascal expresó su preocupación por la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

La representante reflexionó sobre el incidente afirmando en un mensaje de su cuenta de X: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”.

La congresista Mafe Carrascal comentó sobre el incidente aludiendo a la gravedad del acoso que enfrentan las mujeres todos los días.

Puso de relieve que la experiencia sufrida por una mandataria a plena luz del día y en un espacio público revela la magnitud y normalización de este flagelo en la sociedad.

Para Carrascal, el hecho de que ni siquiera una figura de máxima autoridad esté exenta evidencia la profundidad y urgencia del problema.

“El acoso hacia las mujeres es una realidad cotidiana. Que incluso una presidenta sea víctima de esto demuestra lo profundo que está el problema. Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?“, escribió en su mensaje en el que habló acerca de la situación.

“Mi solidaridad con @Claudiashein. El acoso y el abuso no se justifican ni se niegan por cálculos políticos. No tienen partido: son expresión de la misoginia y de un sistema patriarcal que nos cosifica y nos violenta”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En el registro visual, la presidenta se encuentra entre los presentes extendiendo saludos, instante en el que un sujeto, que da señales de estar bajo los efectos del alcohol, irrumpe el protocolo y establece un contacto físico fuera de lugar.

Frente a la situación incómoda, la mandataria sonrió intentando mantener un ambiente sereno y solicitó tranquilidad al público. A pesar de que ella procuró distanciarse, el hombre insistió en acercarse nuevamente con la intención de abrazarla.