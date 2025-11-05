Colombia

La representante Mafe Carrascal reaccionó al acoso del que fue victima Claudia Sheinbaum en la calle: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”

La congresista colombiana expresó preocupación tras la difusión de un video en el que se ve cuando la presidenta mexicana fue hostigada, por la gravedad de la violencia que enfrentan las mujeres

Guardar
La representante colombiana subrayó la
La representante colombiana subrayó la urgencia de abordar la inseguridad femenina luego de que imágenes mostraran a la mandataria mexicana siendo abordada de forma inapropiada durante un evento con ciudadanos - crédito @MafeCarrascal/X

Un registro audiovisual difundido en plataformas digitales muestra a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enfrentando una situación de acoso por parte de un individuo durante una actividad en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las imágenes exhiben cómo, mientras la jefa de Estado interactuaba con seguidores en un espacio público, un hombre se aproximó de manera inapropiada, acción que fue captada y posteriormente compartida en redes sociales.

La situación vivida por Claudia Sheinbaum no pasó desapercibida entre figuras políticas en Colombia. Ante la difusión del video, la congresista María Fernanda Carrascal expresó su preocupación por la seguridad de las mujeres en espacios públicos.

La representante reflexionó sobre el incidente afirmando en un mensaje de su cuenta de X: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista Mafe Carrascal comentó sobre el incidente aludiendo a la gravedad del acoso que enfrentan las mujeres todos los días.

Puso de relieve que la experiencia sufrida por una mandataria a plena luz del día y en un espacio público revela la magnitud y normalización de este flagelo en la sociedad.

Para Carrascal, el hecho de que ni siquiera una figura de máxima autoridad esté exenta evidencia la profundidad y urgencia del problema.

“El acoso hacia las mujeres es una realidad cotidiana. Que incluso una presidenta sea víctima de esto demuestra lo profundo que está el problema. Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?“, escribió en su mensaje en el que habló acerca de la situación.

“Mi solidaridad con @Claudiashein. El acoso y el abuso no se justifican ni se niegan por cálculos políticos. No tienen partido: son expresión de la misoginia y de un sistema patriarcal que nos cosifica y nos violenta”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En el registro visual, la presidenta se encuentra entre los presentes extendiendo saludos, instante en el que un sujeto, que da señales de estar bajo los efectos del alcohol, irrumpe el protocolo y establece un contacto físico fuera de lugar.

Frente a la situación incómoda, la mandataria sonrió intentando mantener un ambiente sereno y solicitó tranquilidad al público. A pesar de que ella procuró distanciarse, el hombre insistió en acercarse nuevamente con la intención de abrazarla.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalClaudia SheinbaumPresidenta de MéxicoAcoso a la presidenta de MéxicoPacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Hermana de la guerrillera Irma Franco, militante del M-19, denuncia indiferencia de Petro 40 años de desaparición tras la toma del Palacio de Justicia: “No le ha importado”

A cuatro décadas de los hechos del Palacio de Justicia, la familia de Irma Franco denuncia la indiferencia de figuras políticas del M-19 y del actual presidente Gustavo Petro frente a su desaparición

Hermana de la guerrillera Irma

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Harvard Business Publishing reconoció la transformación cultural de Celsia como caso de innovación. Infobae habló con las líderes de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

El modelo colombiano de cultura

Petro sacó pecho por encuesta de Cifras y Conceptos donde subió su favorabilidad: “El pueblo acogió nuestras reformas”

El presidente colombiano manifestó que el aumento en el respaldo de la ciudadanía obedece a la presentación de sus reformas para el país, a falta de diez meses de dejar el poder

Petro sacó pecho por encuesta

Volvió el agua amarilla a las casas: el Acueducto de Bogotá explica la anomalía y hace un llamado a la comunidad

Un inusual episodio relacionado con el servicio de agua en Bogotá generó inquietud entre habitantes y llevó a las autoridades a responder las dudas de la ciudadanía

Infobae

Paloma Valencia afirmó que buscan una coalición lo más grande posible para las elecciones 2026 y le tiró pulla a Petro: “No respeta los límites de la democracia”

La senadora planteó sumar desde Sergio Fajardo hasta ciudadanos opositores al presidente Petro a una alianza amplia, para fortalecer la democracia y ofrecer un contrapeso electoral en 2026

Paloma Valencia afirmó que buscan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Baby Demoni

Mejor amigo de Baby Demoni aseguró que “estaba premeditado” lo que ocurrió con la creadora de contenido

Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Elder Dayán Díaz regañó en vivo a sus mánagers y encendió las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Esta es la camiseta con la que la selección Colombia jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026: Adidas hizo la presentación oficial y reveló cuánto costará

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia