Luna de miel de Paola Usme y Potro creó conmoción entre sus seguidores en redes sociales: “¡De lujo!”

La pareja compartió algunos detalles de su luna de miel en Dubai y encendieron las redes sociales - crédito @rechismes/IG

Paola Usme y Potro compartieron recientemente con sus seguidores una publicación en sus redes sociales, replicada por cuentas de entretenimiento, en la que muestran la impresionante vista del lugar donde se estarían hospedando en la luna de miel después de su deslumbrante ceremonia de matrimonio.

En la publicación, Usme y Potro aparecen en una piscina en la noche mostrándose muy amorosos con la vista en pleno del Burj Khalifa.

La exparticipante del Desafío y Guerreros, aparece con un diminuto bikini presumiendo su figura con su cabello rubio, mientras se funde en un apasionado beso con su esposo, que la abraza y después se dirigen al borde de la piscina para disfrutar de la panorámica.

Paola Usme anunció su compromiso con Carlos Castro

Paola Usme, conocida como Barbie, y Carlos Castro, también apodado Potro, formalizaron su matrimonio el 20 de septiembre de 2025, después de haberse comprometido en mayo de 2023.

La propuesta matrimonial se realizó durante un viaje a Miami, donde Castro desplegó un letrero en una avioneta con la frase “¿Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”, generando una gran expectativa en las redes sociales y entre los seguidores de la pareja.

El día del matrimonio se eligió con intención, ya que el 20 de septiembre coincide con el Día del Amor y la Amistad, aportando un significado especial a la celebración.

La pareja evitó las invitaciones tradicionales y optó por anunciar su enlace a través de un video romántico, en el que ambos se mostraron vestidos de gala, rodeados de autos antiguos, mientras compartían un brindis con champaña y rosas.

La ceremonia se realizó al aire libre en Rionegro, Antioquia, bajo una atmósfera clásica y romántica. El evento contó con la asistencia de numerosas figuras del entretenimiento digital colombiano como la DJ Marcela Reyes, cercana a la novia, estuvo a cargo de la música durante la noche.

Paola Usme, conocida como "Barbie" compartió con sus seguidores cómo fue su matrimonio - crédito @paulausme/IG

El despliegue durante la llegada de los protagonistas fue notorio. Carlos Castro hizo su ingreso montado en un caballo de paso, que se inclinó para facilitar su descenso ante los invitados y cámaras. Vestía un traje blanco y zapatos del mismo color, y avanzó hacia el altar junto a su madre.

Por su parte, Paola Usme llegó en un carruaje antiguo tirado por caballos negros. Lucía un vestido ceñido de color blanco, elaborado con detalles de pedrería, un velo largo, el cabello suelto y una cola extensa.

Caminó al altar del brazo de su padre, siguiendo un sendero tipo espejo, y portaba un ramo de flores blancas. La decoración y el arco nupcial también siguieron la misma línea cromática.

La ceremonia fue oficiada por un sacerdote y se desarrolló bajo un sol intenso, por lo que muchos asistentes recurrieron a sombrillas. Al caer la noche, el festejo se llevó a cabo con música en vivo y un ambiente festivo.

Paola Usme se casó con su pareja, Potro, después de dos años de haber anunciado el compromiso - crédito @paolausme/IG

Destacaron invitados como Laura González, Aida Victoria Merlano y Marilyn Oquendo. La propia Paola compartió en sus redes sociales imágenes del evento, mostrando los vestidos, joyas y detalles elegidos para la ocasión.

Mencionó que se preparó para la ceremonia junto a su madre, su hermana y sus damas de honor, destacando los tonos blanco y marfil y el uso de perlas en los accesorios.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores celebraron la unión con comentarios afectuosos y felicitaciones, reflejando el cariño y la popularidad de la pareja entre sus audiencias digitales.

Paola Usme y Potro se casaron el 20 de septiembre y así fue la ceremonia en la que estuvieron invitados de la farándula nacional - crédito @paolausme/IG

La boda no solo representó la culminación de la relación entre dos figuras de la televisión y el entretenimiento colombiano, sino que también sirvió de vitrina para desplegar elementos de lujo y estética clásica, combinados con detalles personales que reforzaron la identidad de la pareja durante uno de los días clave de sus vidas.

El acontecimiento se posicionó como uno de los eventos más comentados en redes sociales y en la farándula nacional.