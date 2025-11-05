Colombia

Luna de miel de Paola Usme y Potro creó conmoción entre sus seguidores en redes sociales: “¡De lujo!”

Los creadores de contenido compartieron con sus seguidores el video de la impresionante vista del hotel de lujo en el que se hospedan

Guardar
La pareja compartió algunos detalles de su luna de miel en Dubai y encendieron las redes sociales - crédito @rechismes/IG

Paola Usme y Potro compartieron recientemente con sus seguidores una publicación en sus redes sociales, replicada por cuentas de entretenimiento, en la que muestran la impresionante vista del lugar donde se estarían hospedando en la luna de miel después de su deslumbrante ceremonia de matrimonio.

En la publicación, Usme y Potro aparecen en una piscina en la noche mostrándose muy amorosos con la vista en pleno del Burj Khalifa.

La exparticipante del Desafío y Guerreros, aparece con un diminuto bikini presumiendo su figura con su cabello rubio, mientras se funde en un apasionado beso con su esposo, que la abraza y después se dirigen al borde de la piscina para disfrutar de la panorámica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Paola Usme anunció su compromiso con Carlos Castro

Paola Usme, conocida como Barbie, y Carlos Castro, también apodado Potro, formalizaron su matrimonio el 20 de septiembre de 2025, después de haberse comprometido en mayo de 2023.

La propuesta matrimonial se realizó durante un viaje a Miami, donde Castro desplegó un letrero en una avioneta con la frase “¿Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”, generando una gran expectativa en las redes sociales y entre los seguidores de la pareja.

El día del matrimonio se eligió con intención, ya que el 20 de septiembre coincide con el Día del Amor y la Amistad, aportando un significado especial a la celebración.

La pareja evitó las invitaciones tradicionales y optó por anunciar su enlace a través de un video romántico, en el que ambos se mostraron vestidos de gala, rodeados de autos antiguos, mientras compartían un brindis con champaña y rosas.

La ceremonia se realizó al aire libre en Rionegro, Antioquia, bajo una atmósfera clásica y romántica. El evento contó con la asistencia de numerosas figuras del entretenimiento digital colombiano como la DJ Marcela Reyes, cercana a la novia, estuvo a cargo de la música durante la noche.

Paola Usme, conocida como "Barbie"
Paola Usme, conocida como "Barbie" compartió con sus seguidores cómo fue su matrimonio - crédito @paulausme/IG

El despliegue durante la llegada de los protagonistas fue notorio. Carlos Castro hizo su ingreso montado en un caballo de paso, que se inclinó para facilitar su descenso ante los invitados y cámaras. Vestía un traje blanco y zapatos del mismo color, y avanzó hacia el altar junto a su madre.

Por su parte, Paola Usme llegó en un carruaje antiguo tirado por caballos negros. Lucía un vestido ceñido de color blanco, elaborado con detalles de pedrería, un velo largo, el cabello suelto y una cola extensa.

Caminó al altar del brazo de su padre, siguiendo un sendero tipo espejo, y portaba un ramo de flores blancas. La decoración y el arco nupcial también siguieron la misma línea cromática.

La ceremonia fue oficiada por un sacerdote y se desarrolló bajo un sol intenso, por lo que muchos asistentes recurrieron a sombrillas. Al caer la noche, el festejo se llevó a cabo con música en vivo y un ambiente festivo.

Paola Usme se casó con
Paola Usme se casó con su pareja, Potro, después de dos años de haber anunciado el compromiso - crédito @paolausme/IG

Destacaron invitados como Laura González, Aida Victoria Merlano y Marilyn Oquendo. La propia Paola compartió en sus redes sociales imágenes del evento, mostrando los vestidos, joyas y detalles elegidos para la ocasión.

Mencionó que se preparó para la ceremonia junto a su madre, su hermana y sus damas de honor, destacando los tonos blanco y marfil y el uso de perlas en los accesorios.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores celebraron la unión con comentarios afectuosos y felicitaciones, reflejando el cariño y la popularidad de la pareja entre sus audiencias digitales.

Paola Usme y Potro se
Paola Usme y Potro se casaron el 20 de septiembre y así fue la ceremonia en la que estuvieron invitados de la farándula nacional - crédito @paolausme/IG

La boda no solo representó la culminación de la relación entre dos figuras de la televisión y el entretenimiento colombiano, sino que también sirvió de vitrina para desplegar elementos de lujo y estética clásica, combinados con detalles personales que reforzaron la identidad de la pareja durante uno de los días clave de sus vidas.

El acontecimiento se posicionó como uno de los eventos más comentados en redes sociales y en la farándula nacional.

Temas Relacionados

Paola UsmeBarbiePotroMatrimonio Barbie y PotroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cancillería gestiona nuevo trámite para que Petro viaje a la ONU pese al retiro de su visa diplomática por parte de EE. UU.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo aseguró que confia en que Washington respete los acuerdos internacionales que garantizan el acceso de mandatarios a la sede de la ONU

Cancillería gestiona nuevo trámite para

Lotería de la Cruz Roja resultados 4 de noviembre: Todos números ganadores del premio mayor y los secos millonarios

Esta popular lotería entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy

Lotería de la Cruz Roja

Luego de su encontronazo con JP Hernández, Iván Cepeda denunció manipulación de imágenes sobre su papel en negociaciones de paz: “Descontextualiza las imágenes”

El candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que las fotografías fueron tomadas durante su papel como facilitador en las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno nacional en La Habana, Cuba

Luego de su encontronazo con

Familia de Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá, solicitó que el caso sea tipificado como homicidio doloso agravado: qué significa

El pedido de la familia busca que la Fiscalía incremente la presión sobre el principal sospechoso y facilite la captura del segundo implicado

Familia de Jaime Esteban Moreno,

Abelardo de la Espriella dijo que Iván Cepeda acusó de “paramilitar” a un activista: “Así sembraron el odio contra Miguel Uribe y contra Charlie Kirk”

El abogado y precandidato presidencial respaldó la denuncia de un usuario de redes sociales que afirmó haber sido etiquetado como paramilitar por el senador

Abelardo de la Espriella dijo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Elder Dayán Díaz lanza un

Elder Dayán Díaz lanza un reclamo en vivo a sus mánagers y enciende las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

“¡De lujo!”: Así reaccionaron las redes sociales a la más reciente publicación de la luna de miel de Paola Usme y Potro

Revelaron la primera tabla de nominados de ‘La mansión de Luinny’: así les fue a Karina García y Yina Calderón

Lina Tejeiro aseguró que mandaría a Yina Calderón a terapia: “Que entienda sus vacíos y lo que tiene que sanar”

Deportes

Luis Díaz envió mensaje a

Luis Díaz envió mensaje a Achraf Hakimi tras la fuerte patada que le valió la expulsión: “Fue una noche llena de emociones”

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Periodista marroquí furioso con Luis Díaz por jugada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi: “Eres un criminal”

Estos son los partidos de Champions que se perderá Luis Díaz tras ser expulsado por falta contra Achraf Hakimi

Así reaccionó la prensa internacional a la patada de Luis Díaz a Achraf Hakimi y la posterior expulsión del colombiano: “El peor cumpleaños”