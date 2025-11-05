Abrirán investigaciones por presunta negligencia en atención médica en el caso Jaime Esteban Moreno: “Pudo haberse evitado el deceso”

Abrirán investigaciones por presunta negligencia en atención médica en el caso Jaime Esteban Moreno - crédito Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia | Redes sociales

La madrugada del 31 de octubre de 2025, un brutal ataque en el norte de Bogotá resultó en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven que fue agredido a la salida de un club nocturno.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso ofreció una reconstrucción detallada de los hechos, señalando a Juan Carlos Suárez Ortiz como presunto coautor del homicidio y describiendo la violencia ejercida contra la víctima.

De acuerdo con la exposición de la fiscal, el hecho se produjo alrededor de las 3:25 a.m., cuando Moreno y sus amigos abandonaban el establecimiento Before Club, situado en la avenida Caracas con calle 63, en el barrio Chapinero. Mientras se dirigían a un local Oxxo frente al Instituto Educativo INCAP, fueron interceptados por un hombre identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, que tenía el rostro pintado de rojo y negro, no llevaba camisa y vestía un pantalón negro. El agresor iba acompañado de otro hombre y dos mujeres disfrazadas. Según la fiscal, una de estas mujeres señaló a Moreno y afirmó que “ese era el de la discoteca”.

El brutal asesinato ocurrido en Chapinero pone en cuestión la capacidad de las autoridades para prevenir y contener episodios de violencia colectiva en contextos de alta concurrencia ciudadana - crédito Fiscalía

La funcionaria relató que Suárez Ortiz atacó a Moreno por la espalda, propinándole un puñetazo que lo derribó. Tras este primer golpe, el grupo de agresores se alejó momentáneamente, lo que permitió que la víctima y su amigo intentaran huir por la calle 64 en dirección a la carrera 15.

Sin embargo, minutos después, los atacantes regresaron corriendo y alcanzaron a Moreno en la esquina de la calle 64 con carrera 15. Allí, según la fiscal, “usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona, le propinaron puños hasta tumbarlo, y ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo”. Durante la golpiza, una de las mujeres, vestida con un disfraz azul, incitaba a continuar la agresión.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes - crédito X

La fiscal subrayó la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien “botaba sangre por la nariz y por la boca mientras se ahogaba con su propia sangre”. Testigos presenciales alertaron a la Policía y señalaron al grupo responsable, lo que permitió la captura de las dos mujeres y de Juan Carlos Suárez Ortiz en la calle 69 con carrera 14.

Cabe recordar que Moreno fue trasladado en estado crítico al Cami de Chapinero y posteriormente al Hospital Simón Bolívar. Según la fiscal, “ingresó en malas condiciones generales, con múltiples golpes contundentes en la cara, el cráneo y el tórax. Fue trasladado a cirugía con urgencia vital, pero hacia las 18:33 horas presentó un paro cardiorrespiratorio y, a las 18:58, se declaró su fallecimiento”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que existió una “afectación de órganos vitales, específicamente en el cerebro y los pulmones”, y que las lesiones “comprometieron la vida del paciente”. La historia clínica consignó un “trauma craneoencefálico severo, hematoma subdural y múltiples contusiones frontotemporales izquierdas”.

Fiscalía asegura que está ubicando a una segunda persona implicada en la golpiza que le provocó la muerte a Jaime Esteban Moreno - crédito Colprensa/Fiscalía/Red Social X

Mientras que el ente acusador anunció que se revisarán los reportes de urgencias y la atención brindada en los centros asistenciales, para determinar si una intervención médica más oportuna podría haber evitado la muerte de Moreno. “De haber recibido atención médica oportuna, pudo haberse evitado el deceso”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz como presunto coautor del delito de homicidio con circunstancias de agravación, delito que contempla una pena de entre 480 y 600 meses de prisión (40 a 50 años). La funcionaria enfatizó que “el actuar fue motivado por una causa insignificante y en una situación de absoluta desproporción. Se ejecutó con sevicia y colocando a la víctima en estado de indefensión”. Además, informó al procesado que aceptar los cargos podría significar una rebaja de hasta el 50 % de la condena.

La audiencia continuará con la intervención de la defensa y la decisión del juez de control de garantías sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.