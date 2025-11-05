Colombia

Abrirán investigaciones por presunta negligencia en atención médica en el caso Jaime Esteban Moreno: “Pudo haberse evitado el deceso”

El joven, de 22 años, fue víctima de una brutal golpiza tras salir de un bar ubicado en Chapinero, Bogotá

Guardar
Abrirán investigaciones por presunta negligencia
Abrirán investigaciones por presunta negligencia en atención médica en el caso Jaime Esteban Moreno - crédito Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia | Redes sociales

La madrugada del 31 de octubre de 2025, un brutal ataque en el norte de Bogotá resultó en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven que fue agredido a la salida de un club nocturno.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso ofreció una reconstrucción detallada de los hechos, señalando a Juan Carlos Suárez Ortiz como presunto coautor del homicidio y describiendo la violencia ejercida contra la víctima.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con la exposición de la fiscal, el hecho se produjo alrededor de las 3:25 a.m., cuando Moreno y sus amigos abandonaban el establecimiento Before Club, situado en la avenida Caracas con calle 63, en el barrio Chapinero. Mientras se dirigían a un local Oxxo frente al Instituto Educativo INCAP, fueron interceptados por un hombre identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, que tenía el rostro pintado de rojo y negro, no llevaba camisa y vestía un pantalón negro. El agresor iba acompañado de otro hombre y dos mujeres disfrazadas. Según la fiscal, una de estas mujeres señaló a Moreno y afirmó que “ese era el de la discoteca”.

El brutal asesinato ocurrido en Chapinero pone en cuestión la capacidad de las autoridades para prevenir y contener episodios de violencia colectiva en contextos de alta concurrencia ciudadana - crédito Fiscalía

La funcionaria relató que Suárez Ortiz atacó a Moreno por la espalda, propinándole un puñetazo que lo derribó. Tras este primer golpe, el grupo de agresores se alejó momentáneamente, lo que permitió que la víctima y su amigo intentaran huir por la calle 64 en dirección a la carrera 15.

Sin embargo, minutos después, los atacantes regresaron corriendo y alcanzaron a Moreno en la esquina de la calle 64 con carrera 15. Allí, según la fiscal, “usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona, le propinaron puños hasta tumbarlo, y ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo”. Durante la golpiza, una de las mujeres, vestida con un disfraz azul, incitaba a continuar la agresión.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes - crédito X

La fiscal subrayó la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, quien “botaba sangre por la nariz y por la boca mientras se ahogaba con su propia sangre”. Testigos presenciales alertaron a la Policía y señalaron al grupo responsable, lo que permitió la captura de las dos mujeres y de Juan Carlos Suárez Ortiz en la calle 69 con carrera 14.

Cabe recordar que Moreno fue trasladado en estado crítico al Cami de Chapinero y posteriormente al Hospital Simón Bolívar. Según la fiscal, “ingresó en malas condiciones generales, con múltiples golpes contundentes en la cara, el cráneo y el tórax. Fue trasladado a cirugía con urgencia vital, pero hacia las 18:33 horas presentó un paro cardiorrespiratorio y, a las 18:58, se declaró su fallecimiento”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que existió una “afectación de órganos vitales, específicamente en el cerebro y los pulmones”, y que las lesiones “comprometieron la vida del paciente”. La historia clínica consignó un “trauma craneoencefálico severo, hematoma subdural y múltiples contusiones frontotemporales izquierdas”.

Fiscalía asegura que está ubicando
Fiscalía asegura que está ubicando a una segunda persona implicada en la golpiza que le provocó la muerte a Jaime Esteban Moreno - crédito Colprensa/Fiscalía/Red Social X

Mientras que el ente acusador anunció que se revisarán los reportes de urgencias y la atención brindada en los centros asistenciales, para determinar si una intervención médica más oportuna podría haber evitado la muerte de Moreno. “De haber recibido atención médica oportuna, pudo haberse evitado el deceso”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz como presunto coautor del delito de homicidio con circunstancias de agravación, delito que contempla una pena de entre 480 y 600 meses de prisión (40 a 50 años). La funcionaria enfatizó que “el actuar fue motivado por una causa insignificante y en una situación de absoluta desproporción. Se ejecutó con sevicia y colocando a la víctima en estado de indefensión”. Además, informó al procesado que aceptar los cargos podría significar una rebaja de hasta el 50 % de la condena.

La audiencia continuará con la intervención de la defensa y la decisión del juez de control de garantías sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoCaso Jaime Esteban MorenoImputación de cargos a Juan Carlos SuárezFiscalía General de la NaciónPolicía NacionalIrregularidadesNegligencia medicaChapineroBefore ClubColombia-Noticias

Más Noticias

Benfica de Richard Ríos volvió a caer en Champions League y quedó penúltimo en la tabla: Leverkusen lo derrotó 0-1

El volante colombiano fue titular en el conjunto lisboeta que está muy complicado de cara a la recta final de la fase de liga del certamen continental

Benfica de Richard Ríos volvió

Procuraduría abrió indagación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política

La decisión se tomó luego de que el funcionario cuestionara en redes sociales la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo, que anunciaron una “gran coalición por el futuro de Colombia”

Procuraduría abrió indagación previa contra

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

La creadora de contenido es reconocida en redes sociales, por lo que sus seguidores tienen curiosidad de su vida personal

‘La casa de los famosos

Cómo perder grasa abdominal en vacaciones sin dietas extremas, según experto entrenador “quita barrigas”

Aprovechar el tiempo libre y los días largos para mantenerse activo, evitar restricciones severas y optar por rutinas sostenibles, permiten controlar el peso y el abdomen durante todo el año

Cómo perder grasa abdominal en

El Galatasaray de Dávinson Sánchez festejó en la Champions League: goleó 3-0 al Ajax en Amsterdam

El defensor colombiano fue titular en el encuentro que los turcos ganaron con las anotaciones de Víctor Osimhen, que en el segundo tiempo resolvió el compromiso y el club ahora es noveno en la tabla

El Galatasaray de Dávinson Sánchez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo hizo llorar a

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

La dura confesión de Nicolás Arrieta sobre el consumo de drogas: “Tengo huecos en la nariz”

Violeta Bergonzi generó suspenso antes del capítulo de eliminación en ‘Masterchef Celebrity’ con su posible salida: “Estoy tristonga”

Westcol opinó sobre la colaboración de Daddy Yankee con Bizarrap y pidió que no fuera “un tema cristiano”: “Ya la juventud no tiene remedio”

Lina Tejeiro les pidió disculpas a las mujeres que maltrató cuando “era una ”exnovia loca”: “Insultaba a la vieja”

Deportes

Benfica de Richard Ríos volvió

Benfica de Richard Ríos volvió a caer en Champions League y quedó penúltimo en la tabla: Leverkusen lo derrotó 0-1

El Galatasaray de Dávinson Sánchez festejó en la Champions League: goleó 3-0 al Ajax en Amsterdam

Streamer argentino había predicho actuación de Luis Díaz frente al PSG en la Champions League: “Los va a bailar”

Unión Magdalena habría sido alertado por posible caso de amaño en partido ante Tolima: jugador involucrado teme por su vida

No solo la camiseta, Adidas también presentó toda una línea de prendas de Colombia para la Copa del Mundo