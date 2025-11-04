Colombia

Tragedia en el Lago Calima: una persona murió y otra desapareció por el volcamiento de una embarcación

Equipos de rescate intensifican la búsqueda en la zona y los sobrevivientes reciben atención médica en un hospital cercano

Socorristas, bomberos y policía mantienen
Socorristas, bomberos y policía mantienen operativos para hallar a un ocupante que no ha sido encontrado luego del siniestro - crédito Colprensa

El volcamiento de una embarcación en el Lago Calima, situado en el departamento del Valle del Cauca, dejó un saldo trágico: una persona fallecida y otra desaparecida, mientras las autoridades intensifican las labores de búsqueda en la zona donde ocurrió el accidente.

El accidente ocurrió el lunes festivo 3 de noviembre de 2025, en el momento en el que 14 personas navegaban en la embarcación que terminó por volcarse en aguas del lago, según informó el diario local El País de Cali.

Ante esta trágica situación se pronunció Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, que explicó a El País que los organismos de socorro respondieron al desesperado llamado de emergencia que se realizó para comunicar el caso.

“Informamos a todos los vallecaucanos que en las últimas horas una embarcación con 14 personas se volcó en el lago Calima. Inmediatamente, los organismos de socorro atendieron este llamado, logrando rescatar a 12 personas”, declaró Tenorio al medio caleño.

El funcionario precisó que una de las personas fue hallada sin signos vitales y que, hasta el momento, otra permanece desaparecida: “Una, lastimosamente sin signos vitales y, en estos momentos, hay una persona que no se ha logrado rescatar”, añadió.

La tragedia en el Lago
La tragedia en el Lago Calima tiene en alerta a residentes y visitantes - crédito @colombia_hist / X

Las operaciones de búsqueda continúan en el área, con la participación de equipos de socorro, como los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional, que se mantienen en el sitio con el objetivo de localizar a la persona desaparecida en las inmediaciones del Lago Calima.

Tenorio agregó lo siguiente: “Los organismos de socorro y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional están trabajando en el sitio a fin de poder encontrar a esta persona que se encuentra desaparecida en inmediaciones del lago Calima”.

Sobre las 12 personas rescatadas, se sabe que permanecen bajo observación médica en el hospital local, donde los médicos se encargarán de dar el alta médica cuando consideren que estén fuera de peligro.

Los heridos fueron trasladados a
Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el Lago Calima ya había sido escenario de otro hallazgo relevante meses atrás. El 22 de junio, rescatistas localizaron a 15 metros de profundidad el cuerpo de Jersain Yasso Gómez, un hombre de 56 años que había desaparecido en marzo. El hallazgo incluyó el vehículo en el que se encontraba la víctima, por lo que se estima que se trató de un accidente.

Francisco Tenorio detalló que en el operativo participaron al menos 8 buzos, que lograron extraer el camión del fondo del lago: “Logramos una articulación entre organismos de socorro, Policía Nacional y movilidad. El cuerpo fue rescatado en el sector El Muro”, afirmó el vocero a El País, también aprovechó la oportunidad para señalar que el cuerpo presentaba un avanzado grado de descomposición, lo que permitió esclarecer el caso.

Esta no es la primera
Esta no es la primera tragedia que se presenta en el sector - crédito Colprensa

Otro accidente fatal

Durante el mismo fin de semana, otro accidente se registró en la vía Puerto Tejada - Cali, donde un bus se volcó tras el estallido de una de sus llantas. El hecho dejó como resultado la muerte de Luis Hernán González Amaya, de 39 años, que se desempeñaba como ayudante del vehículo, y además, se confirmó que 9 pasajeros quedaron lesionados.

Sobre este caso, Tobías Balanta, comerciante de Puerto Tejada, relató al diario local lo siguiente: “Al parecer se presentó el estallido de una de las llantas de la buseta, de ahí que se salió de la vía, volcándose después a un costado de la carretera, dejando una víctima fatal y 9 pasajeros lesionados que fueron atendidos en el Hospital que opera de ESE Norte en Puerto Tejada”.

Nueva ruta MP85 conectará el

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados

Joven de 19 años fue

Bancolombia anunció suspensión temporal de

Prima de Navidad en 2025:
Así funciona la finca 'resort'

"La agente encubierta" domina el

Junior perdería a uno de

