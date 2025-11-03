Fuerte explosión de carro bomba en Suárez, Cauca, dejó graves daños estructurales: el vehículo fue dejado a pocos metros de estación de Policía

El vehículo fue detonado en la madrugada del lunes 3 de noviembre - crédito red social X

Hay alerta máxima en el departamento del Cauca, después de que el municipio de Suárez fuera sorprendido en la madrugada del lunes 3 de noviembre con la explosión de un vehículo cargado con explosivos.

Según los reportes preliminares, la detonación destruyó al menos 30 viviendas y locales comerciales, provocando gran preocupación entre la población y dejando una serie de víctimas afectadas por los daños materiales.

Vecinos relataron que el ataque se produjo en plena madrugada, después de una serie de detonaciones y ráfagas de disparos que precedieron a la explosión principal.

“Primero escuchamos los rafagazos, después los ametrallamientos y posteriormente esa fuerte explosión; a los pocos minutos ya nos indicaron que se trataba de un carro bomba”, denunció Pedro Cerón, líder campesino, en declaraciones recopiladas por El País de Cali.

Según las primera versiones, el ataque iba dirigido a la estación de Policía de Suárez, Cauca - crédito red social X

Las primeras investigaciones y testimonios indican que integrantes disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc habrían intentado activar el carro bomba cerca de la estación de Policía del municipio. Sin embargo, el vehículo explotó en una zona residencial al no conseguir suprimirlo en su objetivo original.

“Deben existir personas heridas, más cuando esa gente activó esos explosivos en inmediaciones de la calle de la iglesia. Todos descansaban en sus casas cuando se escuchó ese fuerte estruendo, eso hizo retumbar mi residencia, al punto que se quedó sin ventanales, ni puertas por la fuerza de la explosión”, detalló el comerciante Julio Correa, quien sufrió graves daños en su propiedad.

Otros afectados lamentaron la destrucción de sus patrimonios en medio de la ola de violencia. “Nos hicieron un daño enorme porque destruyeron más de 30 casas y almacenes de personas que no tienen nada que ver en esta guerra absurda que hay acá en Suárez, lo perdimos todo en esta explosión, ahora uno se pregunta quién va a responder por estos daños”, manifestaron varios vecinos tras el ataque, en declaraciones recogidas por El País.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas tras explosión de carro bomba en Suárez, Cauca - crédito red social X

Durante los instantes previos al atentado, habitantes reportaron a través de redes sociales la presencia de drones lanzando explosivos sobre la zona urbana, lo que generó temor y caos entre la población. Luego, comenzaron los hostigamientos armados hacia el puesto de policía municipal.

A raíz de estos hechos, el alcalde local, César Cerón, que por motivos de seguridad debió abandonar el municipio, condenó enérgicamente la violencia que afecta a la comunidad.

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las familias suareñas que sufren las consecuencias de estos hechos y reiteramos nuestro llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario, así como a la protección de la vida y la integridad de la población civil. Suárez no merece la violencia. Hoy, más que nunca, clamamos por la paz y la unión de nuestra comunidad”, afirmó.

Tanto Suárez como Buenos Aires, en el norte del Cauca, forman parte del área donde se desarrolla la operación Escudo del Norte, un esfuerzo de la fuerza pública para contener y debilitar a las disidencias de las Farc.

La Procuraduría rechazó la explosión del carro bomba en el municipio de Suárez - crédito red social X

Por parte, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en la mañana del lunes en el que rechazó los actos violentos perpetrados en el municipio de Suárez, además de solicitar a las autoridades departamentales y nacionales para que desplieguen un frente de investigación que identifique y capture a los responsables de instalar y detonar el artefacto explosivo.

“El Procurador General Gregorio Eljach, rechaza atentado con carro bomba en Suárez (Cauca), insta a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones frente a este hecho criminal y hace un llamado para que se garantice la protección de la ciudadanía. Así mismo, expresa su solidaridad con las víctimas de este repudiable acto”, comentó el ente de control en su cuenta de X.