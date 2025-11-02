Colombia

Por llevar un arma de fuego artesanal en forma de bolígrafo, dos hombres fueron capturados en Bogotá

Los dos sujetos, de nacionalidad extranjera, fueron obligados a detenerse mientras se movilizaban en un vehículo por una de las calles de la localidad de Kennedy. Las autoridades continúan en la búsqueda de otros posibles ocupantes del automotor

Dos sujetos más lograron escapar,
Dos sujetos más lograron escapar, según información preliminar - crédito Mebog

Gracias a las labores de patrullaje que se realizan a diario por parte de efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se logró la captura de dos hombres que llevaban consigo un arma de fuego.

El artefacto que se fabricó de manera artesanal pasaba inadvertido ante las personas, porque tenía la apariencia de un bolígrafo.

Sin embargo, y como explicó en declaraciones a medios de comunicación el coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Mebog, “la captura de dos personas: ciudadanos extranjeros” que iban a bordo de un automóvil particular.

Todo se dio en una de las calles del barrio La Riviera, y dado que “minutos antes, esos sujetos, a través de la zona de atención que se encuentra en ese sitio realizando las actividades diferenciales en materia de seguridad y prevención, hacen el pare a ese vehículo”.

crédito Mebog

La razón por la que se intentó evadir a las autoridades: el vehículo se movilizaba a alta velocidad. Al percatarse de la presencia del puesto de control, los ocupantes optaron por abandonar el carro y huir a pie. Sin embargo, la rápida intervención de los uniformados en Kennedy permitió la captura de dos de los delincuentes.

Durante la inspección del automotor, los agentes descubrieron el motivo del intento de escape: en su interior encontraron un arma de fuego tipo lapicero calibre .22, con dos cartuchos, informó el coronel Ariza.

Se confirmó que las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Las autoridades destacaron la colaboración ciudadana, que permitió la acción oportuna y contribuyó a mitigar estos hechos delictivos.

Los dos ciudadanos extranjeros quedaron
Los dos ciudadanos extranjeros quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Mebog

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego. Mientras tanto, las labores para dar con los otros ocupantes del automóvil siguen su curso.

De acuerdo con el balance anual, la Estación de Policía Kennedy ha decomisado 154 armas de fuego en 2025, lo que representa un incremento del 11 %, es decir, 14 armas más que en 2024, destacó en su reporte oficial la Mebog.

Además, se han efectuado más de 2.830 capturas por distintos delitos, destacó el comunicado, que añadió además la importancia de la colaboración de la ciudadanía, que puede denunciar a través de la línea 123.

Declaraciones del teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

En Bosa cayó alias Caquetá: con un revólver hacía de las suyas robando tiendas de barrio

En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a alias Caquetá, señalado por su presunta participación en el alquiler de armas de fuego y en hurtos a establecimientos comerciales.

El procedimiento se realizó durante un allanamiento en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá, según informó la Mebog el sábado 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, alias Caquetá formaba parte de una estructura delictiva dedicada a facilitar armas para la comisión de delitos en comercios de la capital. La investigación también reveló que el detenido, oriundo de San Vicente del Caguán (Caquetá), habría pertenecido a la columna Urias Rondón de las extintas Farc-EP.

Alias Caquetá, exintegrante de las
Alias Caquetá, exintegrante de las FARC, fue detenido en Bosa por su presunta participación en una red que alquilaba armas para robos en comercios de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá explicó en su reporte de los hechos que el operativo permitió incautar un arma de fuego y dos celulares.

Además, el capturado registra antecedentes por delitos de tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, acceso carnal violento y concierto para delinquir agravado con fines de financiamiento al terrorismo, detalló Semana.

Alias ‘Caquetá’ fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con los elementos decomisados”, indicó un vocero de la Policía, y un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario tras la audiencia de control de garantías.

Operativo de la Policía de Metropolitana de Bogotá contra alias Caquetá - crédito Policía Metropoltiana de Bogotá

