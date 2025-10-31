Colombia

Congresista recordó cuando César Gaviria le dijo mentiroso a Álvaro Uribe: “La conveniencia vuelve a reunirlos”

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, recapituló cuando Gaviria cuestionó a Uribe por sus denuncias por ingreso de dinero ilícito a la campaña de Juan Manuel Santos en 2014

El congresista del Pacto Histórico
El congresista del Pacto Histórico criticó el encuentro entre los exmandatarios, que busca consolidar una estrategia para las elecciones de 2026

El viernes 31 de octubre de 2025 se desarrollará un encuentro entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe en Medellín, para proponer una posible alianza entre el Partido Liberal y Centro Democrático para las elecciones del 2026.

No obstante, el encuentro entre ambos exmandatarios ha generado diferentes reacciones en varios sectores políticos del país.

Mientras que algunos resaltan la reunión, otros la cuestionaron debido a la llegada al poder de Gustavo Petro en 2022.

Álvaro Uribe y César Gaviria.
Álvaro Uribe y César Gaviria.

Uno de ellos fue el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo, en la que recordó unas declaraciones de Gaviria, cuando se desempeñaba como jefe de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, en la que criticó al expresidente Uribe después de que denunciara supuestos ingresos de dineros ilícitos a la campaña de la reelección de Santos.

“Uribe es un mentiroso y engañó a los colombianos en las elecciones (...) Uribe tiene que presentar las pruebas o si no, este pueblo de Colombia va a estar gritando todo el tiempo: ‘Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso’”, manifestó Gaviria en su momento.

No obstante, con la nueva alianza entre ambos exjefes de Estado, Ocampo cuestionó el nuevo encuentro entre ambos exjefes de Estado en la capital antioqueña.

César Gaviria anunció en Medellín que hablará con Álvaro Uribe, el mismo al que antes llamaba mentiroso durante la campaña de Santos. Otra vez la conveniencia vuelve a reunirlos”, escribió el congresista en su cuenta de X.

El congresista del Pacto Histórico
El congresista del Pacto Histórico recordó cuando Cesar Gaviria le dijo mentiroso a Álvaro Uribe

Esta no fue la única crítica por este encuentro. El representante a la Cámara del Parido Liberal, Juan Carlos Losada, aseveró que un nuevo acercamiento entre los liberales y el uribismo se desliga de los intereses que históricamente ha defendido su colectividad.

“El partido liberal no es un partido de derecha en Colombia, el partido liberal es un partido de centro-izquierda, un partido socialdemócrata, que nunca se ha visto reflejado en las tesis del presidente Álvaro Uribe”, declaró el congresista en diálogo con Caracol Radio.

Incluso, el presidente Gustavo Petro también cuestionó la reunión entre Gaviria y Uribe, argumentando que durante sus gobiernos se registraron altas tasas de homicidios en el país.

“¡Dios mío! Llevan 30 años cambiando a Colombia, y la sumieron en la peor de las violencias en la historia estadística del país. No hay un solo año de estos gobiernos donde la tasa de homicidio del país haya sido, al menos igual o más baja, que algún año de mi gobierno”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro criticó
El presidente Gustavo Petro criticó duramente la reunión, al asegurar que los líderes tradicionales llevan 30 años cambiando al país sin lograr resultados

Detalles del encuentro entre Gaviria y Uribe

El expresidente Cesar Gaviria confirmó su encuentro con el expresidente Álvaro Uribe en Medellín, durante el lanzamiento de sus memorias, tituladas “Entrelazados”, en el Club El Nogal de Bogotá.

Gaviria subrayó que el objetivo de la coalición es lograr un resultado electoral contundente y establecer una consulta en la que el ganador reciba el respaldo de todos los sectores aliados.

“Tenemos que ser capaces de tener un resultado que sea contundente. Si no producimos el resultado contundente que necesitamos en las elecciones de marzo y que no deje espacio para que el presidente Petro se quede, va a ser muy difícil conseguir un candidato”, afirmó el exjefe de Estado entre 1990 y 1994.

Gaviria durante la presentación de
Gaviria durante la presentación de sus memorias, "Entrelazados", realizada en el Club El Nogal de Bogotá.

En su intervención, Gaviria insistió en la necesidad de una estrategia clara para impedir la permanencia de Petro en el poder. “Hay que pensar en que el presidente Petro se tiene que ir y tenemos que tener una estrategia para que se vaya. ¿Cómo es eso? Ganando las elecciones de una manera contundente. Eso se logra ganando la elección de una manera abrumadora. El que gane la consulta, votamos todos por él. Eso todavía es posible”, sostuvo.

La agenda de la reunión en Medellín contempla la reactivación del acuerdo previo entre el Partido Liberal y el Centro Democrático, así como la incorporación de otros partidos y candidatos independientes al proceso. Gaviria recalcó que, hasta el momento, el acuerdo solo involucra a los dos partidos mencionados, pero aspira a sumar más actores para fortalecer la propuesta opositora de cara a las elecciones de marzo del próximo año.

