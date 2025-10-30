Estos fueron los movimientos en Bogotá de ‘el Viejo’, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: estuvo muy cerca del precandidato

Estos fueron los movimientos en Bogotá de "el Viejo", capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito X/Fiscalía

La investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay en Bogotá el 7 de junio de 2025 reveló una compleja red criminal en la que Simeón Pérez Marroquín, conocido como “el Viejo” o “el Patrón”, desempeñó un papel central como emisario de los autores intelectuales del magnicidio.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional lograron identificar a Pérez Marroquín gracias a una serie de errores y rastros que cometió durante la ejecución del plan, lo que permitió reconstruir sus vínculos y movimientos previos y posteriores al hecho.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó recientemente la hipótesis que el presidente Gustavo Petro había adelantado en diferentes escenarios oficiales desde agosto: los responsables intelectuales del asesinato serían las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Márquez.

Esta línea de investigación había perdido fuerza después de que el comisionado de paz, Otty Patiño, declarara que la organización de Márquez carecía de operatividad y que su líder, cuyo nombre real es Luciano Marín, se encontraba en paradero desconocido o sin capacidad de mando. “Prácticamente no existe (...) Márquez no se sabe si está vivo, muerto o si, estando vivo, tiene capacidad de dirigir”, afirmó Patiño.

No obstante, la trazabilidad de los nexos de Simeón Pérez Marroquín con la disidencia quedó evidenciada en la investigación, que determinó que los cabecillas de la organización se ocultan en Venezuela. Las autoridades comprobaron que Pérez Marroquín siguió personalmente a Uribe Turbay y coordinó los pagos a los autores materiales del asesinato. Además, se estableció que, tras el atentado contra el senador del Centro Democrático, el Viejo se refugió en la finca el Futuro, ubicada en Puerto Lleras, Meta, donde reforzó la seguridad del lugar con troncos y alambre de púas para dificultar el acceso, reveló El Tiempo.

A pesar de que no figuran bienes a su nombre, en una diligencia realizada en Bogotá, Pérez Marroquín proporcionó una dirección en el barrio Danubio Azul, en la localidad de Usme, donde varias personas lo recuerdan. La investigación también reveló que, después del crimen, miembros del grupo Goes de la Policía llegaron hasta la finca en un helicóptero artillado, tras confirmar que el hombre identificado como ‘Sebastián’ por el joven sicario y por alias Gabriela era, en realidad, Simeón Pérez Marroquín.

Con cincuenta años y un historial delictivo que incluye múltiples ingresos a prisión por homicidio, porte ilegal de armas y hurto, Pérez Marroquín dejó otro indicio relevante: una motocicleta Dominar 200 modelo 2024, matriculada en Soacha con placas RPC92G, adquirida en agosto de 2023. Las autoridades localizaron este vehículo en varios de los lugares frecuentados por el Viejo, lo que permitió seguir su rastro.

El medio citado accedió a fotografías que permitieron a los investigadores confirmar la identidad de Pérez Marroquín como el individuo mencionado por alias Gabriela. La joven relató que, tras el atentado, el líder del grupo delictivo la visitó en su conjunto residencial para advertirle que huyera a Caquetá y le solicitó que eliminara las grabaciones de las cámaras de seguridad para evitar que quedaran registradas su imagen y la de su motocicleta. “El patrón me pidió que borrara las cámaras para que no quedara su imagen ni la de la moto”, declaró alias Gabriela.

Los investigadores también analizan material fotográfico y de video del mitin político que Miguel Uribe Turbay realizó el 30 de marzo en Bogotá, evento al que asistió Simeón Pérez Marroquín. Para ese momento, el Viejo ya llevaba varias semanas siguiendo al precandidato y observando la rutina de sus escoltas y colaboradores.

Se confirmó que Pérez Marroquín estuvo en la frontera con Venezuela y que mantiene vínculos con las disidencias de la Segunda Marquetalia. Además, el medio citado reveló que su nombre aparece en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Durante esa época, el Viejo se encontraba en prisión y fue relacionado con el asesinato de presuntos sicarios.

Actualmente, las autoridades buscan al novio de Gabriela, quien también forma parte de la organización criminal y habría participado en atentados junto a Elder José Arteaga, alias el Costeño. Asimismo, ya fue identificado el Flaco, otro de los sicarios, cuyo nombre es Andrés Cruz. Ambos conocen la identidad del contacto de Simeón Pérez Marroquín con la Segunda Marquetalia.