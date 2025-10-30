Colombia

EN VIVO | Paro nacional de Fecode en Colombia: puntos y horarios de las movilizaciones en Bogotá y otras ciudades del país

A partir de las 8:30 a. m., docentes y líderes del sindicato de educadores se movilizarán en diferentes capitales del país para exigir mejoras en el nuevo sistema de salud para maestros

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Directivos de Fecode anunciaron movilizaciones
Directivos de Fecode anunciaron movilizaciones en las principales ciudades del país para protestar en contra del Fomag - crédito @fecode/X

Desde las primeras horas de la mañana, miles de profesores colombianos se preparan para participar en una jornada nacional de paro convocada por Fecode este jueves 30 de octubre de 2025, en respuesta a las dificultades que han enfrentado con la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio.

La movilización, que se extenderá durante 24 horas, busca visibilizar el descontento del sector educativo ante los recientes cambios en el sistema de atención médica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria de Fecode ha generado una amplia expectativa en todo el país, ya que se prevé la participación de un número considerable de docentes en distintas ciudades.

La jornada de protestas iniciará con plantones en los puntos previamente definidos por el sindicato.

Esta es la invitación formal
Esta es la invitación formal de Fecode a los educadores para que paren sus labores y se movilicen en favor de loa ajustes al Fomag - crédito Fecode

En el mismo escenario, la Veeduría Nacional Salud Magisterio ha incitado a las manifestaciones, debido a que “¡LA CRISIS DE SALUD EXIGE PARO INDEFINIDO! La defensa del sistema de salud del magisterio y de la cuenta @FomagOficial debe ser prioridad del gremio de maestros. Que el Gobierno pague los #SobrecostosEnSalud Reversar el esquema impuesto que desangra al Fondo".

En pocas líneas:

12:27 hsHoy

Profesores de Antioquia participan en el paro nacional este 30 de octubre

Los profesores del magisterio en Antioquia, tambuién se unirán a las manifestaciones en favor de las garantías sindicales y denuncian supuestas acciones de represión por parte de autoridades locales y del Gobierno Nacional.

La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ratificó su adhesión a la protesta, que se realiza en diferentes regiones del país y que en Medellín convoca a los docentes en una concentración a partir de las 10:00 a.m. en la sede del sindicato, ubicada en el centro de la ciudad.

Docentes del magisterio en Antioquia
Docentes del magisterio en Antioquia se unen al paro nacional - crédito @AdidaSindicato/X

La jornada, en el caso de Antioquia, responde a recientes pronunciamientos de la Alcaldía de Medellín sobre la movilización de maestros. El sindicato expresó que las autoridades “pretenden reprimir la participación de los maestros en acciones de movilización social” y exigió que la administración municipal respete las libertades sindicales de los docentes. La marcha recorrerá la Avenida Oriental y finalizará en el Parque de las Luces.

Temas Relacionados

Paro Nacional maestrosFecodeMarchasParoBogotáPlaza de BolívarColombia-Noticias

Últimas noticias

El Pacto Histórico podría perder su personería jurídica: el Consejo de Estado admitió demanda

Los demandantes aseguraron que la entidad electoral permitió la fusión de movimientos bajo investigación, lo que podría contravenir la ley y afectar la legitimidad del partido luego de las elecciones de 2023

El Pacto Histórico podría perder

Goleador de Independiente Medellín fue atracado a la salida del Atanasio Girardot tras marcar gol en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Francisco Fydriszewski es el goleador del segundo semestre de la Liga Betplay 2025 con once goles y recalcó el valor sentimental del objeto robado por hinchas del mismo equipo

Goleador de Independiente Medellín fue

Lotería de Meta resultados sorteo 3270 miércoles 29 de octubre: premio mayor $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados sorteo

Baloto y Revancha números ganadores del último sorteo 29 de octubre

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Baloto y Revancha números ganadores

Resultados de Manizales del 29 de octubre: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería de Manizales

Resultados de Manizales del 29

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno invitó a 20

El Gobierno invitó a 20 gobernadores a la reunión con Milei en Casa Rosada y busca una foto amplia para mostrar dialoguismo

Horacio Jaunarena: “La democracia la hicimos entre todos y la vamos a tener que mantener entre todos”

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

Cuál es el plan del Banco Central para empezar a comprar reservas y qué va a pasar con el dólar

La oportunidad de Javier Milei para transformar Argentina y enseñar al mundo

INFOBAE AMÉRICA

Quién era Penélope, la influencer

Quién era Penélope, la influencer vinculada al sanguinario Comando Vermelho que murió en letal operativo de Río de Janeiro

Kim Kardashian asegura que el hombre nunca llegó a la Luna: “Entren a TikTok, véanlo”

El artista Matías Duville representará a Argentina en la Bienal de Venecia

El impactante vestido de Sydney Sweeney no dejó nada a la imaginación en la gala Variety Power of Women

Imputan y apresan por lavado de activos a la socia de fondo ganadero de Uruguay que estafó a clientes

DEPORTES

Conmebol dio a conocer el

Conmebol dio a conocer el audio del VAR de la expulsión de Gonzalo Plata tras un cruce con Marcos Rojo en Racing-Flamengo

La desafiante respuesta de tres figuras de Flamengo a un jugador de Racing y las burlas del club brasileño en redes

El entrenador del Flamengo dijo cuál es la razón de la supremacía de los equipos de Brasil en la Copa Libertadores

Conmoción por la trágica muerte de una figura del vóley a los 26 años tras sufrir un accidente en una piscina

Prohibieron el ingreso a las canchas a un hincha de Colón que intentó colarse a un partido y generó disturbios