EN VIVO | Paro nacional de Fecode en Colombia: puntos y horarios de las movilizaciones en Bogotá y otras ciudades del país

Desde las primeras horas de la mañana, miles de profesores colombianos se preparan para participar en una jornada nacional de paro convocada por Fecode este jueves 30 de octubre de 2025, en respuesta a las dificultades que han enfrentado con la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio.
La movilización, que se extenderá durante 24 horas, busca visibilizar el descontento del sector educativo ante los recientes cambios en el sistema de atención médica.
La convocatoria de Fecode ha generado una amplia expectativa en todo el país, ya que se prevé la participación de un número considerable de docentes en distintas ciudades.
La jornada de protestas iniciará con plantones en los puntos previamente definidos por el sindicato.
En el mismo escenario, la Veeduría Nacional Salud Magisterio ha incitado a las manifestaciones, debido a que “¡LA CRISIS DE SALUD EXIGE PARO INDEFINIDO! La defensa del sistema de salud del magisterio y de la cuenta @FomagOficial debe ser prioridad del gremio de maestros. Que el Gobierno pague los #SobrecostosEnSalud Reversar el esquema impuesto que desangra al Fondo".
Los profesores del magisterio en Antioquia, tambuién se unirán a las manifestaciones en favor de las garantías sindicales y denuncian supuestas acciones de represión por parte de autoridades locales y del Gobierno Nacional.
La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ratificó su adhesión a la protesta, que se realiza en diferentes regiones del país y que en Medellín convoca a los docentes en una concentración a partir de las 10:00 a.m. en la sede del sindicato, ubicada en el centro de la ciudad.
La jornada, en el caso de Antioquia, responde a recientes pronunciamientos de la Alcaldía de Medellín sobre la movilización de maestros. El sindicato expresó que las autoridades “pretenden reprimir la participación de los maestros en acciones de movilización social” y exigió que la administración municipal respete las libertades sindicales de los docentes. La marcha recorrerá la Avenida Oriental y finalizará en el Parque de las Luces.