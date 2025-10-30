EN VIVO | Paro nacional de Fecode en Colombia: puntos y horarios de las movilizaciones en Bogotá y otras ciudades del país

Directivos de Fecode anunciaron movilizaciones en las principales ciudades del país para protestar en contra del Fomag - crédito @fecode/X

Desde las primeras horas de la mañana, miles de profesores colombianos se preparan para participar en una jornada nacional de paro convocada por Fecode este jueves 30 de octubre de 2025, en respuesta a las dificultades que han enfrentado con la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio.

La movilización, que se extenderá durante 24 horas, busca visibilizar el descontento del sector educativo ante los recientes cambios en el sistema de atención médica.

La convocatoria de Fecode ha generado una amplia expectativa en todo el país, ya que se prevé la participación de un número considerable de docentes en distintas ciudades.

La jornada de protestas iniciará con plantones en los puntos previamente definidos por el sindicato.

Esta es la invitación formal de Fecode a los educadores para que paren sus labores y se movilicen en favor de loa ajustes al Fomag - crédito Fecode

En el mismo escenario, la Veeduría Nacional Salud Magisterio ha incitado a las manifestaciones, debido a que “¡LA CRISIS DE SALUD EXIGE PARO INDEFINIDO! La defensa del sistema de salud del magisterio y de la cuenta @FomagOficial debe ser prioridad del gremio de maestros. Que el Gobierno pague los #SobrecostosEnSalud Reversar el esquema impuesto que desangra al Fondo".