Bloqueo de moteros se instaló al frente de las instalaciones del centro de convenciones Ágora, lugar donde se lleva a cabo el Día Mundial de las Ciudades

Los bloqueos en calles y avenidas principales de la capital ya están causando caos en la movilidad y hasta enfrentamientos con pasajeros del sistema de transporte público de Bogotá

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Centro de convenciones Ágora: moteros
Centro de convenciones Ágora: moteros protestan al frente de las instalaciones del lugar por restricciones del parrillero - crédito redes sociales/X

Las restricciones al gremio de moteros anunciadas por el Distrito para el fin de semana de Halloween ocasionaron que los colectivos implicados convocaran a protestas en la mañana del jueves 30 de octubre en forma de rechazo a la restricción de parrillero en horas de la noche y de la madrugada de los días ya mencionados.

Los bloqueos y planes tortuga se empezaron a presentar en zonas muy concurridas de la ciudad, ocasionando caos en la movilidad.

Una de estas caravanas llegó hasta las afueras de las instalaciones del centro de convenciones Ágora, donde se va a desarrollar la jornada del Día Mundial de Ciudades ONU-Hábitat, lugar en el que hará presencia el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para dar unas palabras de apertura.

Se presume que este grupo está esperando la salida del mandatario local del recinto para cuestionarlo por la medida.

En el lugar hacen presencia miembro de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y policías para intentar despejar el lugar y mantener el orden público en el sector.

Centro De Convenciones Ágora - crédito redes sociales/X

Galán sobre anuncio que afecta a los moteros de Bogotá

Al ver la conmoción que el Distrito causo entre los motociclistas, al alcalde de la ciudad fue contundente al especificar las razones de esta decisión.

“Son unas medidas que hemos tomado en Bogotá en razón a mantener el orden público y la seguridad en Bogotá. Estas son medidas temporales por este fin de semana solamente y que buscan garantizar que tengamos orden. Bogotá necesita orden. Necesitamos que la gente que se mueve en las vías respeten las normas de tránsito”, dijo Galán en Noticias caracol.

El funcionario sabe qué hay ciudadanos que no aceptan que se impongan reglas para regular ciertos comportamientos que terminan afectando a toda la ciudadanía: “Hay gente que no quiere el control, rechaza el control y rechaza la autoridad”.

Y agregó: “Acá nos ponemos de acuerdo si hay la garantía de ejercer autoridad y respeto por las normas”.

Galán destacó que la elección
Galán destacó que la elección de Bogotá responde tanto a los retos como a los logros recientes de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

Día Mundial de las Ciudades 2025

La designación de Bogotá como sede del Día Mundial de las Ciudades 2025 por parte de ONU-Hábitat ha situado a la capital colombiana en el centro de la conversación global sobre urbanismo sostenible. El evento, que se desarrolla el 30 y 31 de octubre en el centro de convenciones Ágora, representa, según el alcalde Carlos Fernando Galán, un reconocimiento a los avances y desafíos que enfrenta la ciudad en materia de desarrollo urbano, movilidad y sostenibilidad.

En entrevista con la W Radio, Galán destacó que la elección de Bogotá responde tanto a los retos como a los logros recientes de la ciudad. Reconoció la existencia de dificultades, pero enfatizó que la capital está a la vanguardia en políticas de movilidad sostenible, la construcción del metro, la expansión de nuevas rutas de TransMilenio, el impulso de una política ambiental orientada a combatir el cambio climático y una estrategia de vivienda ambiciosa.

Hoy los ojos del mundo se posicionan sobre Bogotá, es la sede del evento más importante de ONU Hábitat que discute los retos y oportunidades que tienen las ciudades en el mundo”, afirmó el mandatario en diálogo con el medio de comunicación.

Día Mundial de las Ciudades
Día Mundial de las Ciudades 2025 por parte de ONU-Hábitat ha situado a la capital colombiana en el centro de la conversación global sobre urbanismo sostenible - crédito @AnSANTAMARIA/X

El alcalde también abordó el impacto visual de las numerosas obras en curso, admitiendo que el desorden que generan puede dificultar la percepción positiva de la ciudad. No obstante, defendió que este proceso es inherente a la transformación urbana que vive Bogotá.

Según sus palabras, “reconocen que Bogotá se está transformando y entienden lo que eso implica para los ciudadanos y para los visitantes”, en referencia a la impresión de los invitados internacionales que asisten al evento.

La celebración del Día Mundial de las Ciudades 2025 en Bogotá no solo pone de relieve los avances en infraestructura y planificación urbana, sino que también expone los desafíos que enfrenta la ciudad en su proceso de modernización.

