Petro confirmó que le pidió a Arabia Saudita “mediar” con Estados Unidos para intentar “detener el conflicto que se está desatando en el Caribe”

El presidente Gustavo Petro afirmó que pidió a Arabia Saudita media en el conflicto entre Estados Unidos y Colombia por ataques en aguas del Caribe - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro ya se está pronunciando sobre los temas que se trataron en su reunión oficial con el príncipe de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman, durante su visita a El Riyad, en el país árabe.

Aunque en sus redes sociales comunicó algunas de las conclusiones del encuentro entre líderes políticos, una de ellas que a Colombia sea otorgada “la certificación para venta de café y cacao en el Medio Oriente”, luego de la eventualidad comunicó algunas novedades.

Por ejemplo, anunció que en la reunión bilateral se trataron asuntos diplomáticos de la relación de Colombia con Estados Unidos que, a finales de octubre de 2025, agudizó a su punto más denso, con la inclusión del jefe de Estado colombiano en la Lista Clinton.

Petro señaló que el viaje busca consolidar alianzas con el mundo árabe y promover proyectos conjuntos en áreas como inteligencia artificial - crédito @petrogustavo

Petro comunicó que le pidió a Arabia Saudita intervenir en el conflicto que se sigue desplegando en aguas del Caribe, por cuenta de la estrategia ofensiva de los Estados Unidos de bombardear embarcaciones con drogas.

“Es que le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye detener, intentar detener, esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno, sea el mejor camino, antes que los misiles. Entonces, le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños, fundamentalmente”.

La reunión entre Petro y el príncipe saudita

En su reunión, el anuncio de una línea aérea directa entre Bogotá y Riad marcó uno de los puntos centrales del presidente. En su mensaje difundido desde la capital saudita, el mandatario colombiano informó, según él, la trascendencia de este viaje, al considerarse el primer presidente de Colombia —y posiblemente de América Latina— en mantener un diálogo directo con el reino saudí, según sus propias palabras publicadas en la red social X.

“Pondré a Colombia en relación directa con el mundo árabe. Primer presidente colombiano y, creo que latinoamericano, que llega a este lugar y dialoga con el reino de Arabia Saudita”, expresó Petro en su mensaje.

Durante la reunión, Petro y Bin Salman exploraron mecanismos para incentivar la inversión, ampliar las exportaciones y fortalecer la cooperación en sectores clave.

El encuentro entre Gustavo Petro y Gianni Infantino se dio en medio del foro Future Investment Initiative - crédito Presidencia de Colombia

El presidente colombiano detalló que la agenda incluyó propuestas para diversificar los flujos comerciales, no limitándose a los productos tradicionales como el café y el cacao, sino también promoviendo el turismo y la transferencia de conocimiento en áreas tecnológicas.

“No solo más café y cacao, sino más turismo, abriremos una línea directa entre Bogotá y Riad, inteligencia artificial sobre la diversidad, conocimiento e inversión en energías limpias”, afirmó Petro.

En el contexto de su visita, Petro también anunció la preparación de una reunión entre la Celac y el Consejo del Golfo, con el propósito de fortalecer los lazos multilaterales entre América Latina y los países del Golfo.

Petro y su visita diplomática en Arabia Saudita

El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa en Arabia Saudita el papel relevante que puede desempeñar América Latina como protagonista global en la generación de energía limpia, informó la Presidencia.

Durante su participación en la novena edición de la Iniciativa de Inversión Futura (FII9), uno de los foros económicos de mayor impacto internacional, el mandatario colombiano impulsó su discurso en contra de los recursos como el petróleo, e instó a la comunidad global a acelerar la transición energética y desligar el desarrollo científico de la economía basada en combustibles fósiles.

“La ciencia hay que separarla de la economía fósil para poder sobrevivir, lo que sigue es una transición”, afirmó Petro, advirtiendo que ignorar la ciencia conduce a “épocas oscuras”.

Petro recalcó que la región latinoamericana dispone de condiciones excepcionales, como la abundancia de sol, viento y recursos marinos, que la sitúan en una posición inmejorable para la producción de energías renovables. “América Latina puede ser una de las grandes generadoras de energía limpia”, aseguró.

Petro sostuvo encuentros bilaterales para buscar nuevas oportunidades de inversión y cooperación entre Colombia y Arabia Saudita. La delegación gubernamental incluye a los ministros de Relaciones Exteriores, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, y Cultura.

Además, el presidente mantendrá reuniones con la comunidad colombiana residente en el país árabe y participará en la firma de memorandos en distintos sectores económicos estratégicos.