Ministro de Minas reaccionó a la declaraciones de Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia: “Seguro la harán candidata al congreso”

El ministro Edwin Palma opinó en X sobre el futuro político de Laura Gallego Solís, quien renunció a su participación en el Concurso Nacional de Belleza tras comentarios controvertidos en redes sociales - crédito @PalmaEdwin/X y @lauragallegosoliss/Instagram

La abogada y reina de belleza Laura Gallego Solís se pronunció recientemente en redes sociales tras su renuncia al título de señorita Antioquia y la salida del Concurso Nacional de Belleza de Colombia, previsto para noviembre de 2025.

Su decisión llegó luego de las críticas que recibió por liderar una dinámica de entrevistas en la que planteó la pregunta: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, y al afirmar: “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”.

Frente al reciente pronunciamiento de Laura Gallego Solís, el ministro de Minas del Gobierno de Gustavo Petro, Edwin Palma, le respondió en su cuenta de la red social X: “Seguro la harán candidata al congreso”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video publicado en sus redes sociales, Laura Gallego Solís expresó su perspectiva sobre el significado de su paso por el certamen: “Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”.

La reina de belleza aseguró que una corona nunca debería callar a una mujer - crédito @lauragallegosoliss/IG

Gallego Solís también abordó las limitaciones que, según ella, impone el título de reina de belleza, al manifestar: “Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año. Estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política cuando es de lo que amo hablar”, precisó.

Tras las afirmaciones de Laura Gallego Solís sobre las restricciones a la libertad de expresión que enfrentó como reina de belleza, Edwin Palma, ministro de Minas del Gobierno de Gustavo Petro, respondió públicamente a través de su cuenta en la red social X.

En su mensaje, Palma defendió la importancia de que las mujeres participen activamente en la discusión política, resaltando que este derecho es parte del desarrollo democrático.

“Nadie ha pedido que se quede callada. Incluso es deseable en sí mismo que las mujeres participen del debate político. Es un avance de la democracia y una conquista del progresismo. Si fuera por los conservadores y la extrema derecha, las mujeres seguirían sin derecho al voto”, publicó Palma.

Edwin Palma respondió a las palabras de Laura Gallego luego de la controversia en que se vio envuelta - crédito @PalmaEdwin

El ministro también cuestionó de forma directa las declaraciones de Laura Gallego Solís, diferenciando la participación en política de la supuesta promoción de actos ilícitos. El funcionario subrayó la necesidad de erradicar discursos que incentiven el odio o la violencia en la sociedad colombiana.

“Ella no está haciendo política, sino promoviendo un delito, que en sí mismo, una conducta penal y debe investigarse y sancionarse. Este es un país que debe dejar atrás el fomento al odio, a la muerte, a la violencia. A eliminar al que piensa distinto, eso es fascismo”, sostuvo el funcionario público perteneciente a la administración de Gustavo Petro.

El mensaje de Edwin Palma finalizó con una apreciación irónica sobre el futuro político de Laura Gallego Solís, sugiriendo posibles repercusiones públicas tras la controversia: “Seguro la harán candidata al congreso”, concluyó el ministro desde su cuenta en X.

El mensaje de Edwin Palma finalizó con una apreciación irónica sobre el futuro político de Laura Gallego Solís, sugiriendo posibles repercusiones públicas tras la controversia - crédito Ministerio de Minas y Energía

Por otro lado, Laura Gallego Solís criticó en su video que limitar a las mujeres y no permitir su protagonismo en las discusiones políticas significa dar un paso atrás de más de setenta años en conquistas sociales.

Recalcó que, desde su perspectiva, la representación femenina antioqueña no debe reducirse solo al aspecto exterior. “Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré. Porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política”, afirmó.

Gallego Solís subrayó que su prioridad jamás será la apariencia física por encima de la formación intelectual y reiteró su determinación de seguir opinando con libertad. Al cerrar su mensaje, sentenció: “Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Yo soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”.