Metalucifer: esta es la banda de metal japonés que vino a Barranquilla y se tomó una foto con la estatua de Shakira

La fotografía de la banda japonesa de heavy metal frente al monumento de la cantante colombiana se viralizó en redes sociales, generando reacciones humorísticas y celebrando el inesperado encuentro entre dos mundos musicales distintos - crédito @shakira/Instagram

La imagen de los integrantes de Metalucifer, banda japonesa de heavy metal, posando frente a la estatua de Shakira en el Malecón del Río, de Barranquilla, se volvió viral el 28 de octubre.

El grupo, que se encontraba en la ciudad como parte de su gira latinoamericana, compartió la fotografía en sus redes sociales y generó una ola de reacciones entre fanáticos del metal y seguidores de la artista colombiana, quienes celebraron el inesperado cruce cultural.

La instantánea, tomada durante la visita de Metalucifer a Barranquilla, muestra a los músicos junto al monumento que rinde homenaje a Shakira, una de las figuras más reconocidas de la cultura pop colombiana.

La publicación provocó comentarios ingeniosos y humorísticos en redes sociales.

Entre las respuestas más destacadas se leyeron frases como: “El hecho de que no hayan posado como ella es decepcionante”, “Shakilucifer”, “No las confundas con montañas” y “Heavy metal Waka Waka”.

La imagen de los músicos japoneses junto al homenaje a la estrella pop desató comentarios ingeniosos y entusiasmo entre fanáticos, marcando un singular cruce cultural durante la gira latinoamericana del grupo - crédito captura de pantalla Instagram

El tono general de las reacciones combinó sorpresa y humor, reflejando el entusiasmo de los fans ante la conexión entre el heavy metal japonés y la música pop local.

Metalucifer, fundada en 1995, surgió como un proyecto paralelo de Gezolucifer, bajista y vocalista de la banda Sabbat, con el objetivo de rendir homenaje al heavy metal tradicional de los años 80.

El nombre del grupo une las palabras “Metal” y “Lucifer”, y su propuesta artística se caracteriza por letras que exaltan la cultura y el estilo de vida del heavy metal.

Inspirados por bandas como Iron Maiden, Judas Priest y Saxon, los integrantes de Metalucifer han lanzado álbumes como Heavy Metal Drill, Heavy Metal Chainsaw y Heavy Metal Bulldozer, todos marcados por riffs potentes y estribillos coreables.

El recorrido de la agrupación japonesa por ciudades latinoamericanas, marcado por su paso por Barranquilla, ilustra la creciente interconexión de escenas musicales y la apertura a nuevas influencias en la región - crédito captura de pantalla / Instagram

La banda interpreta sus canciones tanto en inglés como en japonés, y se ha consolidado como una referencia del género en Asia, con seguidores en todo el mundo.

La visita de Metalucifer a Colombia forma parte de una gira latinoamericana que incluyó presentaciones en Sao Paulo, Santiago, Otavalo, Bogotá, Cali y Barranquilla.

El recorrido por el país comenzó el 25 de octubre en la capital, continuó el 26 en Cali y el 28 en Barranquilla, donde se produjo el encuentro con la estatua de Shakira. La gira también contempla fechas en Medellín y Ciudad de México, ampliando la presencia de la banda en la región y acercando su propuesta musical a nuevos públicos.

Después de su paso por Barranquilla, Metalucifer tiene programada una presentación en Medellín el 30 de octubre y concluirá su gira latinoamericana el 1 de noviembre en Ciudad de México.

Fan recorre 800 kilómetros para cantar con Shakira en Cali

Un joven recorrió más de 800 kilómetros desde Córdoba, Sucre, para cumplir el sueño de ver a Shakira en Cali y terminó cantando junto a la artista durante el concierto en el estadio Pascual Guerrero el 25 de octubre.

Manuel Polanco compartió unos segundos junto a Shakira durante su presentación en el Pascual Guerrero, sorprendiendo a los asistentes y multiplicando la emoción del público presente.

El momento, registrado en video y difundido en redes sociales, se convirtió en uno de los episodios más comentados del regreso de la cantante a los escenarios de la ciudad.

La viralización del encuentro entre Shakira y Manuel Polanco generó una ola de reacciones en internet, donde usuarios lo apodaron “el fan más afortunado del concierto de Shakira en Cali”.

La emoción y humildad del joven recibieron mensajes de apoyo y reconocimiento de otros seguidores, mientras los videos del instante se multiplicaban en distintas plataformas.

Según información de El País, Polanco había postergado durante años su deseo de asistir a un concierto de la barranquillera por motivos económicos. Tras obtener un préstamo, decidió destinar parte del dinero a comprar una entrada VIP para la primera noche y otra para la tribuna norte, suspendiendo temporalmente sus planes de remodelar su vivienda y fortalecer su pequeño negocio.