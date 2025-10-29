Colombia

Creadora de contenido muestra cómo es un restaurante colombiano en Seúl

El lugar tiene todos los elementos de un restaurante nacional, desde la decoración hasta los platos típicos que ofrece, como bandeja paisa, mojarra, chicharrón y arepas

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La creadora mostró los platillos
La creadora mostró los platillos que ofrece el lugar - crédito kimchiclasedecoreano / Instagram

La experiencia de descubrir la gastronomía colombiana en pleno Seúl se ha convertido en una opción real para quienes residen o visitan la capital surcoreana.

En el corazón de la ciudad, un restaurante dirigido por Freddy, un colombiano radicado en Corea del Sur, ofrece a sus comensales la posibilidad de reencontrarse con los sabores y tradiciones de Colombia, según mostró la creadora de contenido kimchiclasedecoreano en su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El establecimiento, situado en un segundo piso en la zona de Jonde, se distingue desde la entrada por su identidad colombiana.

Un pendón exhibe los platos disponibles y sus precios, mientras que en el interior la ambientación refuerza la atmósfera: las paredes lucen ponchos, banderas de Colombia y carrieles, acompañados de floreros hechos con botellas. La música colombiana suena en los televisores y, como gesto distintivo, los clientes reciben un collar de arepas al llegar.

El lugar es creado y atendido por un colombiano - crédito kimchiclasedecoreano / Instagram

Entre las bebidas y elementos decorativos se destacan cervezas típicas, como Águila, Costeña, Club Colombia y Poker, así como botellas de aguardiente Amarillo, aguardiente Antioqueño y ron viejo de Caldas.

Freddy, el propietario, se encarga personalmente de la preparación de los platos, garantizando la autenticidad de la comida.

En un mensaje dirigido a los visitantes, expresó: “¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Freddy de restaurante colombiano. Bienvenidos a acá Corea, Seúl. Y si extrañan la comida colombiana, pueden venir acá. Queda ubicado en Jonde. Tenemos bandeja paisa, mojarras, chicharrón, arepas. Y mucho más, sí, empanaditas”, según se observa en el video publicado por kimchiclasedecoreano en Instagram.

Durante la visita, la creadora de contenido y su acompañante, quien estudió español en la universidad EAFIT de Medellín, degustaron la bandeja paisa, empanadas y arepas. Al ser consultado sobre la experiencia, el amigo comentó: “Me acordé mucho de Colombia”, a lo que añadió su deseo de regresar al país sudamericano: “Sí, sí, algún día voy a ir a Colombia. Vamos. Adiós”.

En el lugar se puede
En el lugar se puede encontrar el plato más representativo del país, bandeja - crédito paisakimchiclasedecoreano / Instagram

La propuesta de Freddy se presenta como un punto de encuentro para quienes buscan sabores familiares lejos de casa, consolidando un espacio donde la cultura y la cocina colombianas se mantienen vivas en el contexto surcoreano.

Este local se muestra como una gran alternativa para quienes extrañan la comida del país, a pesar que no son muchos los colombianos que residen en Corea del Sur. Según las cifras más recientes, en 2023, se estimó que residían en Colombia alrededor de 857 coreanos.

Entonces, el lugar también sirve para latinos que extrañan los sabores de la región y comensales como los del video quienes alguna vez estuvieron en el país y no lograron olvidar los sabores particulares de la cocina colombiana.

Por otra parte, este es un ejemplo de cómo los colombianos emprenden en el exterior. Por ejemplo, si alguien quiere hacer su propio restaurante en Corea o cualquier otro negocio o simplemente entrar en el mercado laboral la obtención de una visa adecuada constituye el primer paso fundamental, ya que cada categoría de visa impone condiciones específicas que deben cumplirse de manera rigurosa.

Los creadores de contenido relataron
Los creadores de contenido relataron que fueron al restaurante dado que extrañan Colombia - crédito kimchiclasedecoreano / Instagram

El proceso para conseguir una visa de trabajo en Corea del Sur exige, la presentación de un formulario de solicitud, un pasaporte vigente, una fotografía reciente y una copia del contrato de empleo firmado con una empresa coreana.

Además, se requiere aportar certificados educativos y profesionales que respalden la idoneidad del solicitante para el puesto, así como un certificado de antecedentes penales.

Los tipos de visado que permiten a los colombianos trabajar son: Empleo a corto plazo (C-4), Cátedra (E-1), Instructor de idiomas extranjeros (E-2), Investigación (E-3), Transferencia de tecnología (E-4), Empleo profesional (E-5), Artes Y actuaciones (E-6), ocupaciones especiales (E-7), aprendiz empleado (E-8), empleo no profesional (E-9), tripulación de buques (E-10), residencia (F-2), en el extranjero Coreanos (F-4), residencia permanente (F-5), vacaciones de trabajo (H-1).

Por lo que se debe consultar con las autoridades cual es el tipo de visado más conveniente para cocinar delicias colombianas al otro lado del mundo.

Temas Relacionados

Restaurante colombiano en CoreaColombianos en el exteriorComida colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

La Dian reporta que recibió 200.000 declaraciones de renta menos en octubre y el recaudo quedó corto frente a la meta de 2025

No obstante, la entidad informó que fue notorio el incremento de contribuyentes que presentaron su declaración por primera vez

La Dian reporta que recibió

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Abelardo de la Espriella se despachó contra Gustavo Petro y lo llamó “travesti de la política”: “¿Cuándo te fallen los montajes, vas a dar la orden de eliminarme?”

El precandidato presidencial le dijo al mandatario colombiano que “pasaste de ser el senador que destapaba los escándalos a ser el presidente sin visa, señalado de ser narcotraficante por el Gobierno norteamericano”

Abelardo de la Espriella se

Tras consejo de Seguridad en Antioquia, se reportan combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Los enfrentamientos se presentan en la vereda Potreros, del municipio de Abriaquí, luego de que se anunciara del pago de una recompensa de cien millones de pesos por alias Chamizo y “Borracho”

Tras consejo de Seguridad en

En Pereira cuelgan carteles con amenazas contra el presidente de Deportivo Pereira y sus parientes: “Su familia o el equipo”

El cuadro risaraldense atraviesa un complicado momento administrativo, en el que incluso el Ministerio del Deporte ha puesto la mirada sobre los manejos de su área directiva

En Pereira cuelgan carteles con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras consejo de Seguridad en

Tras consejo de Seguridad en Antioquia, se reportan combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo, uno de los más buscados en Barranquilla: estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

La exseñorita Antioquia Laura Gallego

La exseñorita Antioquia Laura Gallego aseguró que apoyará al candidato que pueda “acabar con la izquierda” y arremetió de nuevo contra Petro: “Bellos vamos a quedar cuando lo veamos en la cárcel”

Marbelle lanzó mensaje a Gustavo Bolívar por la Lista Clinton y desató polémica en redes sociales: “Vas que te las pelas”

Laura Gallego se refirió a su renuncia al título de Señorita Antioquia y al polémico video en el que habla de darle “bala” a Petro o Quintero: “No pediré disculpas”

Nataly Umaña reveló cuál ha sido el peor beso en una producción de televisión: “Yo era muy niña”

Este es el método de Dani Duke y La Liendra para dividir los gastos del hogar que genera debate en redes: “Les voy a contar”

Deportes

En Pereira cuelgan carteles con

En Pereira cuelgan carteles con amenazas contra el presidente de Deportivo Pereira y sus parientes: “Su familia o el equipo”

Palmeiras vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Libertadores

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue señalado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Lanús vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Sudamericana