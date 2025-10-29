Creadora de contenido muestra cómo es un restaurante colombiano en Seúl

La creadora mostró los platillos que ofrece el lugar - crédito kimchiclasedecoreano / Instagram

La experiencia de descubrir la gastronomía colombiana en pleno Seúl se ha convertido en una opción real para quienes residen o visitan la capital surcoreana.

En el corazón de la ciudad, un restaurante dirigido por Freddy, un colombiano radicado en Corea del Sur, ofrece a sus comensales la posibilidad de reencontrarse con los sabores y tradiciones de Colombia, según mostró la creadora de contenido kimchiclasedecoreano en su cuenta de Instagram.

El establecimiento, situado en un segundo piso en la zona de Jonde, se distingue desde la entrada por su identidad colombiana.

Un pendón exhibe los platos disponibles y sus precios, mientras que en el interior la ambientación refuerza la atmósfera: las paredes lucen ponchos, banderas de Colombia y carrieles, acompañados de floreros hechos con botellas. La música colombiana suena en los televisores y, como gesto distintivo, los clientes reciben un collar de arepas al llegar.

Entre las bebidas y elementos decorativos se destacan cervezas típicas, como Águila, Costeña, Club Colombia y Poker, así como botellas de aguardiente Amarillo, aguardiente Antioqueño y ron viejo de Caldas.

Freddy, el propietario, se encarga personalmente de la preparación de los platos, garantizando la autenticidad de la comida.

En un mensaje dirigido a los visitantes, expresó: “¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Freddy de restaurante colombiano. Bienvenidos a acá Corea, Seúl. Y si extrañan la comida colombiana, pueden venir acá. Queda ubicado en Jonde. Tenemos bandeja paisa, mojarras, chicharrón, arepas. Y mucho más, sí, empanaditas”, según se observa en el video publicado por kimchiclasedecoreano en Instagram.

Durante la visita, la creadora de contenido y su acompañante, quien estudió español en la universidad EAFIT de Medellín, degustaron la bandeja paisa, empanadas y arepas. Al ser consultado sobre la experiencia, el amigo comentó: “Me acordé mucho de Colombia”, a lo que añadió su deseo de regresar al país sudamericano: “Sí, sí, algún día voy a ir a Colombia. Vamos. Adiós”.

La propuesta de Freddy se presenta como un punto de encuentro para quienes buscan sabores familiares lejos de casa, consolidando un espacio donde la cultura y la cocina colombianas se mantienen vivas en el contexto surcoreano.

Este local se muestra como una gran alternativa para quienes extrañan la comida del país, a pesar que no son muchos los colombianos que residen en Corea del Sur. Según las cifras más recientes, en 2023, se estimó que residían en Colombia alrededor de 857 coreanos.

Entonces, el lugar también sirve para latinos que extrañan los sabores de la región y comensales como los del video quienes alguna vez estuvieron en el país y no lograron olvidar los sabores particulares de la cocina colombiana.

Por otra parte, este es un ejemplo de cómo los colombianos emprenden en el exterior. Por ejemplo, si alguien quiere hacer su propio restaurante en Corea o cualquier otro negocio o simplemente entrar en el mercado laboral la obtención de una visa adecuada constituye el primer paso fundamental, ya que cada categoría de visa impone condiciones específicas que deben cumplirse de manera rigurosa.

El proceso para conseguir una visa de trabajo en Corea del Sur exige, la presentación de un formulario de solicitud, un pasaporte vigente, una fotografía reciente y una copia del contrato de empleo firmado con una empresa coreana.

Además, se requiere aportar certificados educativos y profesionales que respalden la idoneidad del solicitante para el puesto, así como un certificado de antecedentes penales.

Los tipos de visado que permiten a los colombianos trabajar son: Empleo a corto plazo (C-4), Cátedra (E-1), Instructor de idiomas extranjeros (E-2), Investigación (E-3), Transferencia de tecnología (E-4), Empleo profesional (E-5), Artes Y actuaciones (E-6), ocupaciones especiales (E-7), aprendiz empleado (E-8), empleo no profesional (E-9), tripulación de buques (E-10), residencia (F-2), en el extranjero Coreanos (F-4), residencia permanente (F-5), vacaciones de trabajo (H-1).

Por lo que se debe consultar con las autoridades cual es el tipo de visado más conveniente para cocinar delicias colombianas al otro lado del mundo.