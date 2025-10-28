Colombia

Senador uribista radicó derecho de petición tras explosivas declaraciones del ministro de Salud, que los habría acusado de extorsión al Gobierno

El congresista Honorio Henríquez, miembro de la Comisión Séptima del Senado, la misma que postergó la discusión de la reforma a la salud, expuso su preocupación por la manera en que de parte de Guillermo Alfonso Jaramillo se estaría estigmatizando a la célula legislativa

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El senador Honorio Henríquez cuestionó
El senador Honorio Henríquez cuestionó las afirmaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que insinuó presuntas presiones de los senadores a cambio de aprobar la reforma - crédito Colprensa

Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la sesión del martes 28 de octubre de 2025 de la Comisión Séptima del Senado, en la que se aprobó la postergación del tercer debate de la reforma a la salud, hasta tanto no se tenga clara su financiación, han generado una fuerte reacción en el Congreso. Y todo por los fuertes señalamientos del jefe de la cartera, que insinuó una aparente extorsión a cambio de darle vía libre al proyecto.

Durante la sesión, Jaramillo se despachó contra los integrantes de la referida comisión, por sus objeciones al proyecto. “Piden plata para sus hospitales, controlan sus hospitales, los utilizan como directorios políticos, ¿no es cierto? Manejan la salud desde hace décadas en los departamentos. Y aquí entonces se vienen a aparecer en otra forma. No, aquí no hay...”, se le escuchó al funcionario, uno de los más radicales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su presencia en la Comisión Séptima del Senado, donde se discute la reforma a la salud, el ministro de la cartera insinuó que habría congresistas que buscarían recursos del Ejecutivo para darle trámite al proyecto - crédito Canal Congreso

Tras estas afirmaciones, el senador Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, presentó un derecho de petición parlamentario dirigido al ministro, en el que solicitó aclaraciones sobre las afirmaciones en las que, según el congresista, se habría acusado a congresistas de extorsionar al Gobierno; señalamientos que pondrían en riesgo la integridad y honorabilidad de los miembros del órgano legislativo, que deben darle trámite al proyecto del Ejecutivo.

Los argumentos del senador Henríquez para exigir respuestas del ministro de Salud

En su comunicación, Henríquez exigió respuestas precisas sobre a quiénes se refería el ministro y cuáles serían los hospitales supuestamente controlados por legisladores. Y, sustentado en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, planteó tres interrogantes concretos al ministro, en los que pidió que se entregue información detallada sobre los presuntos vínculos entre congresistas y la administración de hospitales, así como sobre los recursos públicos asignados.

Honorio Henríquez, senador del Centro
Honorio Henríquez, senador del Centro Democrátco, le pidió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que responda unos interrogantes sobre sus recientes declaraciones en la Comisión Séptima - crédito suministrado a Infobae Colombia

En primer lugar, Henríquez Pinedo solicitó: “Sírvase indicar a qué congresistas se refiere en la anterior aseveración por usted hecha”. Además, requirió que se especifique “cuáles son los hospitales controlados por los Congresistas a que usted se refiere”, y, del mismo modo, que se informe sobre “los montos desembolsados para los hospitales controlados por Congresistas que usted señala”; con el fin de darle trámite a estos duros señalamientos en contra de la corporación.

Cabe destacar que, con una votación de siete a seis, la discusión en tercer debate de la iniciativa se suspendió, hasta tanto no se demuestre que tiene aval fiscal para su implementación, pues lo que se conoce es que la reforma a la salud dependería del éxito de la llamada ley de financiamiento, o más conocida como la reforma tributaria 3.0. De esta forma, la proposición de la senadora Nadia Blel, que hace parte del bloque opositor, tuvo éxito en la citada comisión.

Con este mensaje, el ministro
Con este mensaje, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su reacción tras el aplazamiento de la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

Vengo diciendo, desde hace más de cinco meses, que la Comisión Séptima del Senado le está mamando gallo ala reforma a la salud. El amarrar la reforma a la ley de financiamiento es una burla a la salud de los colombianos. Y después dicen que no se justifica una Constituyente”, dijo en medio de esta controversia el ministro del Interior, Armando Benedetti, que acusó a los miembros de la corporación de burlarse de las urgencias del país.

Por su parte, Blel fue enfática, pues evidenció cómo mientras el Gobierno insiste -a su juicio- en aprobar a las carreras una reforma sin recursos, los miembros del órgano legislativo han elegido, según la congresista, la responsabilidad. “La Comisión Séptima aplazó la discusión de reforma a la salud porque NO se puede legislar sobre la vida de los colombianos sin cifras ciertas y verificadas”, remarcó la congresista, presidenta del partido Conservador.

Temas Relacionados

Senado ColombiaComisión Séptima SenadoHonorio HenríquezGuillermo Alfonso JaramilloReforma a la saludReformas de PetroSalud en ColombiaCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Abusador serial aterrorizó a mujeres durante meses: las pruebas clave que permitieron la captura de alias Rastas

El sujeto fue enviado a la cárcel, desde donde deberá responder por los cargos en su contra

Abusador serial aterrorizó a mujeres

Ataque armado en Bosa dejó un presunto sicario muerto y dos heridos: esto se sabe

Un nuevo hecho violento sacudió a Bogotá. Dos hombres abrieron fuego contra un ciudadano, un atacante resultó abatido, una mujer capturada y dos heridos, incluido un policía

Ataque armado en Bosa dejó

Colombia supera al promedio de la Ocde: la mitad de los maestros ya enseña con inteligencia artificial

El 53% de los docentes colombianos ya incorpora la inteligencia artificial en su trabajo diario, principalmente para planear clases, diseñar actividades y evaluar estudiantes

Colombia supera al promedio de

Petro reaccionó a nuevos bombardeos en Gaza tras el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas: “Se burlaron de Trump y de la humanidad”

El mandatario colombiano sostuvo que las arremetidas son un incumplimiento claro a los acuerdos establecidos para poner fin a la guerra

Petro reaccionó a nuevos bombardeos

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: formaciones confirmadas en Quito

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitan el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde las locales defenderán el liderato del torneo y acercarse al mundial de Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en Colombia: asesinatos de

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Westcol cargó contra Gustavo Petro

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Laura Gallego renunció como señorita Antioquia tras polémica por preguntar si se debe dar “bala” a Petro y a Quintero: “Me niego”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Español relató cómo los colombianos le salvaron la vida con su bondad: “Aprendí mucho”

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Deportes

Presidente de la Dimayor culpó

Presidente de la Dimayor culpó a la hinchada de América en medio de polémica por juego contra Chicó: “No los quieren recibir”

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: formaciones confirmadas en Quito

Uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Millonarios renovó contrato por un año más

Hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas: matar o morir por la clasificación a cuadrangulares de Liga BetPlay

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a polémico directivo colombiano acusado de amenazar a futbolistas