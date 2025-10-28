No solo es la Plaza Mayor y los pozos azules: estos son los otros lugares que enamoran en Villa de Leyva

Villa de Leyva destaca como uno de los pueblos más bellos de Colombia por su arquitectura colonial y su riqueza cultural - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Villa de Leyva, ubicada en el departamento de Boyacá (centro de Colombia), se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más apreciados de Colombia, no solo por su arquitectura colonial, sino por la diversidad de experiencias que ofrece más allá de sus sitios más conocidos.

Quienes buscan descubrir la riqueza histórica, natural y cultural de este pueblo encontrarán una amplia gama de lugares y actividades que van mucho más allá de los puntos turísticos tradicionales, según destacan portales especializados como Vivex y Viajeros callejeros.

En el municipio boyacense se contemplan dos lugares que han llamado la atención de turistas nacionales y extranjeros como la Plaza Mayor de Villa de Leyva y los Pozos Azules.

Sin embargo, existen otros sitios recomendados para que los visitantes a la región boyacense puedan llevarse uno de los mejores recuerdos de esta parte del territorio colombiano.

El Museo El Fósil alberga el Kronosaurus boyacensis, el fósil de plesiosaurio más completo del mundo, en el Valle de Saquencipá - crédito redes sociales

Museos y espacios históricos en Villa de Leyva

La historia y la ciencia se entrelazan en los museos de Villa de Leyva, que permiten a los visitantes adentrarse en el pasado remoto y en los momentos clave de la independencia colombiana. Vivex resalta el Museo El Fósil, donde se exhibe el Kronosaurus boyacensis, considerado el fósil de plesiosaurio más completo del mundo.

Este espacio no solo muestra restos prehistóricos, también ofrece información sobre la geología del Valle de Saquencipá y la importancia de la conservación.

La Casa Museo Antonio Nariño, ubicada a pocos pasos del centro, invita a recorrer la vida de uno de los precursores de la independencia. En sus salas se conservan documentos históricos, mobiliario de época y objetos personales que permiten conectar con el espíritu patriótico de la región, según el portal especializado mencionado.

Este lugar rinde homenaje a uno de los precursores de la independencia colombiana - crédito Gobernación de Boyacá

Por su parte, Viajeros callejeros añade la relevancia de la Casa Museo Luis Alberto Acuña, dedicada a uno de los artistas boyacenses más influyentes del siglo XX, cuyas obras exploran las raíces indígenas y coloniales de Colombia.

Otros espacios de interés histórico incluyen la Casa del Primer Congreso, donde se redactaron las primeras leyes de la república en 1812, y la Casa Museo Capitán Antonio Ricaurte, ambas recomendadas por el medio citado como paradas imprescindibles para quienes desean comprender la evolución política y social del país.

La Casa Terracota, obra de Octavio Mendoza, es un ícono arquitectónico de barro y sostenibilidad en Villa de Leyva - crédito Gobernación de Boyacá

Arquitectura y casas coloniales: arte habitable y mansiones históricas

La arquitectura colonial de Villa de Leyva se manifiesta en sus casas y mansiones, muchas de las cuales han sido restauradas y convertidas en museos, hoteles o espacios comerciales.

Uno de los ejemplos más singulares es la Casa Terracota, considerada la casa de cerámica más grande del mundo. Viajeros callejeros explica que esta obra, diseñada por el arquitecto Octavio Mendoza Morales, promueve un estilo de vida alternativo en armonía con el entorno, utilizando los cuatro elementos naturales en su construcción. La visita guiada permite conocer tanto su historia como las soluciones arquitectónicas que la hacen única.

En el corazón de la ciudad, las mansiones coloniales como la Casa Juan de Castellanos, la Casona La Guaca y la Casa Quintero, ofrecen la oportunidad de admirar patios interiores, fuentes y ventanales típicos de la época. Estos espacios, de acceso libre, conservan la esencia de la arquitectura tradicional y permiten a los visitantes experimentar el ambiente de la Villa de Leyva menos turística.

El Santuario de Flora y Fauna de Iguaque ofrece biodiversidad y conexión con la mitología muisca en la laguna sagrada - crédito Gobernación de Boyacá

Miradores y naturaleza: paisajes sagrados y aventura subterránea

La naturaleza circundante de Villa de Leyva brinda escenarios ideales para el ecoturismo y la contemplación. Vivex destaca el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, parte del Sistema de Parques Naturales Nacionales, donde se encuentra la laguna sagrada de Iguaque. Según la mitología muisca, este lugar es la cuna de la humanidad, lo que añade un valor simbólico a la experiencia de recorrer sus senderos.

Para quienes buscan vistas panorámicas, Viajeros callejeros resalta el Mirador El Santo que ofrece una caminata corta, pero exigente que culmina con una vista privilegiada de la ciudad y sus alrededores.

Además, la Cueva de la Romera, es otro de los destinos especiales para los amantes de la aventura, con opciones de espeleología, escalada y rappel en un entorno lleno de enigmas y secretos subterráneos.

Arte, cultura y festivales: tradición viva en cada rincón

La vida cultural de Villa de Leyva se refleja en sus conventos, teatros y festivales. Viajeros callejeros recomienda la visita al Convento de las Carmelitas Descalzas, junto a la Iglesia del Carmen, donde las monjas elaboran productos artesanales que pueden adquirirse en la tienda del convento.

El Teatro Municipal, ubicado en el Parque Antonio Ricaurte, acoge una variada programación de obras y eventos culturales.

- crédito redes sociales

Vivex subraya la importancia de los festivales locales e internacionales, que se celebran a lo largo del año y enriquecen la experiencia de los visitantes.

Entre ellos destacan la Fiesta Nacional del Viento y las Cometas en agosto y el festival de luces navideñas en diciembre, que transforman el ambiente del pueblo y atraen a turistas de todo el país.

Consejos prácticos para el visitante: alojamiento, clima y transporte

Planificar la visita a Villa de Leyva implica considerar aspectos prácticos para aprovechar al máximo la experiencia.

Vivex indica que el acceso desde Bogotá toma unas tres horas en vehículo particular o autobús, mientras que desde Tunja el trayecto es de unos 45 minutos. Existen opciones de transporte público y privado, así como excursiones organizadas desde la capital.

Villa de Leyva es uno de los destinos más populares para apreciar el fenómeno - crédito KAYAK

En cuanto al alojamiento, ambas fuentes coinciden en la variedad de opciones disponibles, desde hoteles boutique en casonas coloniales hasta hostales, glamping y fincas campestres. Viajeros callejeros recomienda reservar con antelación, especialmente en temporada alta, y sugiere alojarse en las calles principales para mayor comodidad.

El clima en Villa de Leyva es templado, con temperaturas diurnas entre 13°C y 18°C, pero las noches pueden ser frescas y los cambios meteorológicos son frecuentes. Se aconseja llevar ropa cómoda, prendas de abrigo y calzado adecuado para caminar por calles empedradas, así como un impermeable o paraguas.

Villa de Leyva, con su atmósfera única y su amplia oferta de actividades, invita a los viajeros a descubrir un destino donde la historia, la naturaleza y la cultura se entrelazan en cada rincón, ofreciendo experiencias que trascienden lo convencional y dejan una huella imborrable en quienes la visitan.