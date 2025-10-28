La exseñorita Antioquia, que sugirió “darle bala” a Petro y Daniel Quintero, fue asesora política del exsecretario privado de Federico Gutiérrez

Una gran parte de la opinión pública caracterizó la actitud de Laura Gallego Solís hacia una postura crítica contra el actual Gobierno - crédito Concejo de Medellín/@lauragallegosoliss/@simonmolinag/Instragram

El nombre de Laura Gallego Solís, que el 28 de octubre de 2025 renunció como Señorita Antioquia, comenzó a amplificarse con fuerza en las redes sociales a raíz de unos videos en los que fomentó discursos de incitación a la violencia contra el presidente Gustavo Petro y el precandidato Daniel Quintero Calle.

Los videos de Gallego, que iba a participar en el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena (concurso en el que se escoge a la representante de Colombia en el certamen de Miss Universo) contaron con la aparición de Abelardo de la Espriella y Santiago Botero, aspirantes a la Presidencia de la República en 2026.

En el primer clip, la ahora excandidata al reinado le preguntó a Abelardo de la Espriella si, en una situación hipotética, consideraría “darle bala” a Petro o a Quintero. La respuesta de De la Espriella, acompañada de una sonrisa, fue: “No, esos manes no valen ni una bala (sic)”.

La señorita Antioquia 2025, Laura Gallego, difundió videos en los que realizó incitaciones a la violencia contra Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Joel González/Presidencia - @lauragallegosoliss/Instagram - Facebook

En el segundo video, con Santiago Botero, Gallego adoptó una variante en la formulación: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Botero, entre risas, eligió a Quintero como destinatario. Ante esta respuesta, la candidata sugirió: “Pero, al menos, un cachazo a Petro”.

Tras la difusión de los videos, una gran parte de la opinión pública señaló la actitud de Laura Gallego Solís hacia una postura crítica contra el actual Gobierno, y una cercanía manifiesta a sectores del uribismo y la derecha.

Mientras algunos usuarios de redes sociales han manifestado su respaldo a Gallego, defendiendo su derecho a expresar opiniones políticas, un sector considerable de la ciudadanía y diversas autoridades políticas del oficialismo han calificado sus declaraciones como inaceptables, en virtud del rol que desempeña como representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza.

Los polémicos videos de la Señorita Antioquia contaron con la aparición de Abelardo de la Espriella y Santiago Botero, aspirantes a la Presidencia en 2026 - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

El contrato de Gallego Solís firmó con el Concejo de Medellín en 2022

Años antes de representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza, Laura Gallego Ortiz trabajó como asesora política de Simón Molina Gómez, actual concejal de Medellín, secretario privado de Federico Gutiérrez durante su primera alcaldía en Medellín (2016–2019).

Molina también fue designado para ese mismo cargo cuando Gutiérrez ganó la actual Alcaldía: sin embargo, el funcionario renunció al puesto en marzo de 2025 para no quedar inhabilitado de cara a las elecciones legislativas de 2026. Molina, que fue precandidato para la alcaldía de Medellín, desistió de su aspiración por la postulación de “Fico”.

“La relación con el Concejo de Medellín será respetuosa e independiente. Estaremos siempre abiertos al diálogo con toda la ciudadanía y lo haremos desde los barrios, desde la calle, desde los territorios. Me acompañará en este proceso y muchos más, Simón Molina Gómez como Secretario Privado de la Alcaldía de Medellín”, escribió el alcalde Gutiérrez en una publicación en X con la que oficializó a Molina Gómez como secretario privado del despacho, el 28 de noviembre de 2023.

La publicación en X con la que Federico Gutiérrez anunció a Simón Molina como secretario privado de la alcaldía de Medellín, cargo que ya había ocupado en su primer mandato - crédito @FicoGutierrez/X

En la página del Concejo de Medellín reposa un contrato de prestación de servicios que Gallego Ortiz firmó en enero de 2022: “Prestar los servicios como Asesor Político Temático, dentro de la Unidad de Apoyo del concejal Simón Molina Gómez, brindando soporte Profesional, para garantizar el cumplimiento de las funciones del Concejal de Medellín, establecidas en la constitución y la Ley”, se lee en el objeto del contrato.

El acuerdo, cuyo plazo fue de 4 meses y 25 días, fue suscrito con una asignación salarial de $11.250.000 " a título de honorarios”, y fue suscrito por el entonces secretario general del Concejo de Medellín, Jorge Luis Restrepo Gómez.

“Las partes manifiestan libre y espontáneamente que han procedido a la lectura detallada y total del presente documento, por lo que se obligan al tenor literal estipulado en éste. En constancia de lo anterior se firma por las partes en el Municipio de Medellín, el día 21-01- 2022”, dice el último párrafo del contrato.

En su perfil de Instagram, Gallego Solís tiene publicadas dos fotografías con Simón Molina: ambas publicaciones fueron hechas en enero y junio de 2022, año que coincidió con el del contrato que firmó con el Consejo de Medellín.

“Con el próximo alcalde de Medellín @simonmolinag#TheBigBoss. Gracias por demostrarme que primero debemos seguir nuestros sueños sin importar nada. Recuperar a Medellín va mucho más allá de pertenecer o no a un partido político”, escribió Gallego en uno de los posts.

Las publicaciones que hizo Laura Gallego en su cuenta de Instagram con Simón Molina, exsecretario privado de Federico Gutiérrez - crédito @lauragallegosoliss/ Instagram