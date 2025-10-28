Colombia

Habitantes piden ayuda a las autoridades por irrupción de osos andinos que se comen a los animales de granja, en Boyacá: “Nos pidieron comprar voladores para desterrarlos”

Los habitantes indican que ha sido difícil salir de los ejemplares y que han causado daños a fincas, además de matar animales de granja

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Oso andino, u oso de
Oso andino, u oso de anteojos, visto en la región de Labranzagrande, en Boyacá - crédito redes sociales/X

La presencia de osos andinos en las fincas de la vereda El Salitre, ubicada en Labranzagrande, Boyacá, está alterando la rutina de los campesinos en la región, tras una serie de ataques a animales de granja que han puesto en riesgo el sustento de numerosas familias.

De acuerdo con testimonios de los afectados, son al menos cuatro osos los que han sido avistados en las inmediaciones, y han logrado generarles pérdidas y preocupación entre los productores, que también afirman que la situación se ha vuelto insostenible, según recogió Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras los primeros reportes, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) tardó cerca de diez días en llegar al territorio afectado, lo que agudizó la sensación de abandono e incertidumbre en la comunidad.

Cuando finalmente la autoridad ambiental acudió al llamado, la única medida propuesta fue la utilización de pólvora para ahuyentar a los animales, estrategia que ha sido rechazada tanto por los afectados como por líderes locales debido a los riesgos ambientales y productivos que implica, comentaron habitantes de la región.

William Torres es uno de los propietarios damnificados, que detalló en diálogo con Caracol Radio: “Nos dijeron que comprar un poco de voladores y que los echáramos para desterrarlo”.

Oso de anteojos en Labranzagrande Boyacá - crédito Corporinoquia

Según relató, la entidad recomendó repetir la maniobra “por la mañana y por la tarde”, sin prever los posibles daños colaterales: “Yo tengo bastantes ovejas; yo, como un loco echando pólvora… y la opción de ellos fue esa; no me dijeron más nada”, remarcó Torres, a la vez que denunció un preocupante desinterés institucional y falta de recursos logísticos.

Sin embargo, el mensaje oficial ha sido, según consta en los mensajes publicados en redes sociales, que la comunidad logre establecer un punto de convivencia y de respeto con los ejemplares.

A través de un comunicado Corporinoquia expresó: “Durante una jornada técnica y comunitaria adelantada en la vereda El Salitre, municipio de Labranzagrande (Boyacá), profesionales de Corporinoquia verificaron la reciente presencia de un oso andino (Tremarctos ornatus) e implementaron acciones de educación ambiental y prevención de conflictos con fauna silvestre. Como resultado de la visita, la comunidad expresó su compromiso con la conservación de esta especie emblemática y su reconocimiento hacia la respuesta rápida y el acompañamiento técnico de la Corporación".

vEsta es la región en
vEsta es la región en la que suelen aparecer los osos de anteojos - crédito Corporinoquia

Pero en la otra orilla de la historia, los habitantes y granjeros indican que la situación se agravó porque han hallado ganado sin vida.

“Solo encontramos el cuero de la res, las patas y la porra; de resto no encontramos ni huesos”, indicó Torres sobre los restos que dejó uno de los ataques. La posibilidad de ahuyentar a los osos usando voladores fue calificada como improvisada y riesgosa, tanto para la fauna como para el propio ganado. “Si yo me pongo a echar pólvora como un loco, claro que voy a dañar a los animalitos y los míos”, expresó el agricultor al medio radial.

El afectado también critica la ausencia de alternativas efectivas. Torres cuestionó que no existan fondos para compensar a los afectados: “Deberían tener una opción… mataron una vaquita, hay evidencia, pues páguenle la vaca. Pero solo dicen que no hay plata”.

Además, puso en duda el criterio técnico detrás de la propuesta: “¿El trago? Porque lo que voy a hacer es una fiesta en la finca; ¿cómo me voy a poner a echar voladores donde hay animales? Hasta el ganado se me mañosea, eso no lo piensa esa gente”.

Aunque los agricultores reconocen el valor ambiental de los osos andinos y se manifiestan en contra de su caza, insisten en que Protección y apoyo institucional son clave para evitar que el conflicto escale. “El oso también tiene derecho de tomar a un animalito de esos”, reflexionó Torres, que también dijo que durante años la convivencia fue armónica, hasta que la pérdida de cabezas de ganado desató el actual malestar.

Mientras la polémica en torno al uso de pólvora continúa, la población rural exige soluciones estructurales que garanticen tanto la conservación de la especie como la seguridad alimentaria de quienes dependen de la ganadería.

Corporinoquia advierte sobre riesgos para
Corporinoquia advierte sobre riesgos para el oso andino tras avistamiento en Labranzagrande - crédito cortesía

Corporinoquía estableció unos parámetros

Con experiencias y aprendizajes tomados de otras regiones como Choachí, Cundinamarca, la entidad comunicó una serie de pautas “para convivir de manera armónica con la fauna silvestre, adoptando medidas que reduzcan los riesgos de interacción negativa. Eliminar un ejemplar no soluciona el problema, ya que otro individuo suele ocupar el mismo territorio, generando un mayor desequilibrio ambiental”.

En ese sentido, “para prevenir conflictos y proteger tanto al ganado como a los ecosistemas, la Corporación recomienda aplicar prácticas antidepredatorias”. Estre esas están

  • Evitar mantener el ganado cerca de los bordes del bosque o en zonas de difícil acceso.
  • ⁠Realizar rondas con perros entrenados que generen presencia disuasiva.
  • ⁠Utilizar elementos que produzcan ruido o luces intermitentes durante la noche.
  • Proteger los cultivos y reservas de alimento con cercas naturales o eléctricas de bajo voltaje.

Temas Relacionados

Osos andinosOsos de anteojosLabranzagrande BoyacáCorporinoquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a lanzarle pulla a Trump por operativo que dejó 38 capturas: “Hemos logrado incautar casi 8 toneladas de cocaína cerca a Europa sin un solo muerto”

En su gira por Oriente Medio, y desde Riad (Arabia Saudita), el presidente colombiano precisó que este trabajo de la Armada de Colombia se logró con la ayuda de varias agencias internacionales

Petro volvió a lanzarle pulla

Yina Calderón arremetió en contra de Samor One, pareja de Baby Demoni, afirmando que no le cree su versión: “No se desvivió sola”

La empresaria de fajas pidió a las autoridades investigar a fondo el caso de Alejandra Esquin, asegurando que aún hay detalles sin esclarecer y que la verdad debe salir a la luz para tranquilidad de todos

Yina Calderón arremetió en contra

Desde Vargas Lleras hasta Paloma Valencia: estas son las veces que la justicia le ha pedido a Gustavo Petro que se retracte de sus comentarios

Tribunales colombianos han exigido al mandatario retractarse de afirmaciones que, según los fallos, vulneran derechos y superan los límites de la libertad de expresión

Desde Vargas Lleras hasta Paloma

El precandidato Santiago Botero se fue en contra de Abelardo De la Espriella: “Esas filas para firmar por De la Espriella están más bravas que las de la consulta del Pacto Histórico”

A través de un video, el precandidato presidencial ironizó sobre una supuesta falta de apoyo en la recolección de firmas para Abelardo de la Espriella y la participación en la consulta del Pacto Histórico

El precandidato Santiago Botero se

Abogada de Carlos Ledher, Sondra Macollins asumió la defensa de David Murcia Guzmán afirmando que buscará “solicitar un indulto”

La abogada samaria y precandidata presidencial en Colombia impulsa una estrategia para lograr la excarcelación del creador de la pirámide ilegal DMG por cumplimiento de condena

Abogada de Carlos Ledher, Sondra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan plan para atentar contra

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió en contra

Yina Calderón arremetió en contra de Samor One, pareja de Baby Demoni, afirmando que no le cree su versión: “No se desvivió sola”

Aida Victoria le respondió con parranda vallenata a Juan David Tejada por señalarla de tener problemas mentales: “Sí tengo, pero saca las pruebas”

La polémica señorita Antioquia, que propuso “darle bala” a Petro o a Quintero, publicó video de su candidatura: “Ser reina también es atreverse a hablar de frente”

Violeta Bergonzi y Carolina Sabino protagonizaron momento tenso en ‘MasterChef Celebrity’: “Se delicó”

Shakira y Grupo Niche en Cali mucho más que millones de pesos: este fue el impacto cultural de la barranquillera en la Sucursal del Cielo

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Buen presente para el colombiano Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: este fue el premio que recibió en Portugal

Juveniles del Pereira han jugado dos partidos sin contrato laboral y sin seguridad social: Acolfutpro denunció fallas estructurales del FPC

Este es el exfutbolista de Millonarios que confesó que quiere jugar en Atlético Nacional: “Es lo que queremos todos”

Juvenil de Deportivo Pereira perdió su empleo, fue expulsado y salió llorando del partido ante Deportivo Pasto: hasta los hinchas los consolaron