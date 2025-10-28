El precandidato Santiago Botero se fue en contra de Abelardo De la Espriella: “Esas filas para firmar por De la Espriella están más bravas que las de la consulta del Pacto Histórico”

El precandidato presidencial utilizó sus redes sociales para lanzar críticas sarcásticas tanto al proceso interno del Pacto Histórico como al apoyo ciudadano hacia Abelardo De La Espriella, generando debate entre simpatizantes y opositores - crédito @santiago.botero y @DELAESPRIELLAE

El 26 de octubre se llevó a cabo la consulta interna del Pacto Histórico, durante la cual se seleccionó al candidato presidencial que competirá en la próxima consulta de marzo del frente amplio.

La jornada también sirvió para determinar el orden de los aspirantes en las listas al Senado y la Cámara, de cara a las elecciones legislativas. Al cierre de la votación, la participación superó los dos millones de votos.

Aunque la participación superó los dos millones de votos, diversos políticos opositores criticaron esta cifra. En este escenario, el precandidato presidencial Santiago Botero aprovechó la situación para arremeter tanto contra la consulta como contra el también aspirante a ocupar la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella. “Esas filas para firmar por De la Espriella están más bravas que las de la consulta del Pacto Histórico”, comentó de forma irónica.

En su cuenta de X, Santiago Botero compartió un video en el que se observa un punto de recolección de firmas para la precandidatura de Abelardo de la Espriella, donde no se aprecia la presencia de personas.

Acompañó la publicación con un comentario sarcástico, criticando tanto la consulta interna del Pacto Histórico como el respaldo ciudadano hacia de la Espriella, sugiriendo que las filas para apoyar al aspirante eran incluso más difíciles que las registradas durante la jornada electoral.

En el video, Botero aparece dentro de un automóvil, grabando hacia el punto de recolección de firmas y comenta lo siguiente: “Oiga, qué hijueputa fila para firmar. Ese puto está más bravo que la consulta del pacto. Ni uno. Socio, apague y recoja ese gallo”.

El comentario de Santiago Botero generó diversas reacciones entre los usuarios de la red social, quienes expresaron opiniones encontradas sobre la validez de la crítica y la situación mostrada en el video.

Entre las reacciones al video publicado por Santiago Botero, el usuario@JahirLeon1 manifestó su desacuerdo con el enfoque confrontativo del precandidato y expresó preocupación por cómo estas actitudes pueden afectar la unidad de la oposición. Además, resaltó que el objetivo principal debería ser enfrentar al comunismo, no desacreditar a otros aspirantes.

“No puede hacer su campaña sin necesidad de manchar la de otros? Por esa división es que nos van a joder si al final el objetivo es sacar al comunismo. Que vídeo tan malo”, comentó el internauta en la publicación de Botero.

Por otro lado, el usuario @Danielp0029 adoptó un tono irónico frente al video de Santiago Botero, sugiriendo que podría ser útil comparar la recolección de firmas entre ambos precandidatos más adelante.

“Jajaja guardaré este video para cuando Abelardo presente el número de firmas en la registraduria comparado al de Santiago”, opinó el usuario de X frente a las palabras de Botero arremetiendo contra la campaña de Abelardo De La Espriella.