Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Los compañeros de las involucradas se preocuparon por su estado en medio del estrés por avanzar en la competencia

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

La participante quedó atrapada en
La participante quedó atrapada en el lodo y preocupó a sus compañeros - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La tensión se apoderó del Box Amarillo durante la exigente prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Desafío Siglo XXI, pues Tina, integrante del equipo Omega, quedó atrapada bajo una malla cubierta de barro. Sin embargo, no fue la única participante en riesgo, pues Valentina, de Gamma, se cayó en repetidas oportunidades mientras intentaba saltar de un obstáculo a otro.

Todo ocurrió cuando la competencia se encontraba en pleno desarrollo y la presión por evitar el temido chaleco, que pone en riesgo la permanencia de un participante, era máxima para todos los equipos, por lo que las jóvenes sentían la presión de avanzar.

La jornada comenzó con la formación de los equipos: Gamma estuvo representado por Yudisa, Valentina, Potro y Gio, que recién regresó de la muerte tras la inesperada salida de Juan por una lesión. Mientras que Omega le apostó a Katiuska, Tina, Zambrano y Eleazar.

Los ganadores de esta competencia
Los ganadores de esta competencia demostraron el compañerismo en la pista - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

¿Qué le pasó a Tina en el ‘Desafío’?

Desde el inicio, los participantes se organizaron con rapidez para buscar una ventaja decisiva. Sin embargo, al llegar al obstáculo de la malla sobre el lodo, la situación se complicó para Tina, que intentó avanzar por un costado donde el paso resultaba imposible. Al verse atrapada, comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que generó preocupación tanto en su equipo como en los rivales.

Mientras Tina luchaba por liberarse, sus compañeros de Omega no dejaron de alentarla. Zambrano y Eleazar permanecieron cerca, animándola a continuar, aunque la dificultad para salir del barro era evidente. Desde fuera, Rata y Leo ofrecieron indicaciones a Omega sobre cómo asistir a su compañera, al notar que la situación se volvía angustiante y que Tina parecía estar en riesgo de ahogarse.

La intervención de Zambrano resultó decisiva, pues decidió acercarse a ella bajo la malla para ayudarla a salir y permitir que el equipo pudiera seguir en la competencia. Mientras tanto, Katiuska, que ya había superado el obstáculo, motivaba a su compañera con palabras de aliento, instándola a avanzar con rapidez para no perder terreno en la pista.

Finalmente, gracias al apoyo conjunto, Tina logró superar el obstáculo y continuar en la prueba. Este suceso permitió que el equipo Gamma aprovechara la situación para tomar una ventaja significativa en el circuito.

¿Qué le pasó a Valentina en el ‘Desafío’?

Valentina del 'Desafío' no logró
Valentina del 'Desafío' no logró superar el obstáculo - crédito @valentina_benincore/IG

Lamentablemente, la ventaja de Gamma no duró mucho, pues en el momento en el que Valentina se acercó a uno de los obstáculos en los que debía pasar sostenida de una barra colgante para alcanzar la otra estructura tuvo un ataque de pánico y se cayó en varias oportunidades, golpeándose muy fuerte, pese a que Yudisa y Potro la alentaban.

Sin embargo, la joven que tuvo un romance con Lucho no fue la única que tuvo temor en medio de la competencia, puesto que Katiuska también sintió mucho miedo en este punto de la pista y tuvo que recibir el aliento de sus compañeros para avanzar.

Sin duda, los participantes lo dieron todo para evitar el castigo y, sobre todo, el chaleco, que representa la posibilidad de eliminación del programa. Tras este episodio, Gamma perdió nuevamente por lo que Gio demostró su frustración, al igual que Potro, que entre lágrimas terminó la prueba.

Por su parte, Omega celebró la victoria y pueden estar tranquilos por ahora, demostrando que conformaron uno de los equipos más fuertes de las últimas etapas de la competencia que tiene a los colombianos interesados en su desenlace, puesto que muchos ya tienen sus favoritos para llegar al final del reality que continúa siendo uno de los favoritos en el territorio nacional.

