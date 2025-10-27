Nuevo hecho de sicariato en Bogotá: asesinaron a un hombre en inmediaciones del búnker de la Fiscalía

Un individuo fue atacado dentro de un local de El Corral en el sector de El Salitre, cerca de la Fiscalía y la Gobernación, generando alarma en una zona clave de la capital colombiana - crédito X

La tarde del lunes 27 de octubre, la zona occidental de Bogotá se vio sacudida por un nuevo episodio de violencia, donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de un restaurante de la cadena El Corral, ubicado en el edificio Capital Towers Centro Empresarial, en las inmediaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Cundinamarca.

Este hecho violento, que ocurrió hacia las 3:40 p. m., específicamente en el sector de El Salitre, en la calle 26 con 51, generó alarma en un sector considerado estratégico por la presencia de instituciones judiciales y administrativas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima, un hombre de entre 40 y 52 años, aproximadamente, fue atacada al interior del establecimiento comercial. Aunque fue trasladado con vida a la Clínica Colombia, las autoridades confirmaron que la víctima murió debido a la gravedad de las heridas, tras recibir al menos cuatro impactos en su humanidad, uno de ellos, en la cabeza.

Un hombre fue asesinado a tiros dentro de un restaurante El Corral en el sector de El Salitre, Bogotá - crédito X

Las autoridades no han revelado aún la identidad del fallecido, mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación del caso y se encuentra realizando la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo.

La revisión de las cámaras de seguridad del sector constituye una de las principales líneas de trabajo para identificar a los responsables del ataque. Según información preliminar, los agresores habrían actuado bajo la modalidad de sicariato, lo que refuerza la preocupación por la recurrencia de este tipo de crímenes en la capital colombiana.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que se encuentran en curso las investigaciones para establecer tanto la identidad de la víctima como el paradero de los responsables.

El ataque ocurrió en una zona estratégica cercana al búnker de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca - crédito X

Otro hecho de sicariato en la capital

En paralelo, la localidad de Kennedy, en Bogotá, enfrenta una preocupante tendencia de violencia, evidenciada por el asesinato de un hombre en el barrio Los Almendros, en la noche del 20 de octubre.

Según datos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 875 homicidios en la capital colombiana, cifra que representa una reducción de un caso respecto al mismo periodo de 2024.

Durante septiembre, la ciudad contabilizó 82 homicidios, mientras que en el mismo mes del año anterior se reportaron 129 casos, lo que implica una disminución de 47 homicidios.

En el caso específico de Kennedy, las estadísticas oficiales indican que en 2025 se presentaron 119 homicidios, lo que supone una baja del 9,8% en comparación con el año anterior, es decir, 13 casos menos. A pesar de esta tendencia descendente, la localidad sigue siendo escenario de hechos violentos que generan alarma entre los habitantes.

Kennedy en Bogotá registra 119 homicidios en 2025, con una reducción del 9,8 % respecto al año anterior - crédito Raúl Arboleda/AFP

En el caso de Los Almendros, de acuerdo con las autoridades, tres hombres se aproximaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones con un arma de fuego. El ataque resultó fatal y el ciudadano murió en el lugar.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al sitio, pero constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, miembros del CTI y de la Sijín realizaron las labores de investigación y el levantamiento del cuerpo.

El teniente coronel Miguel Sierra, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, explicó a City TV: “Estamos esclareciendo los hechos con todas las capacidades institucionales disponibles. (...) Es importante que la ciudadanía o las personas que hayan sido testigos de estos hechos nos suministren información que pueda contribuir al esclarecimiento de los mismos”.

Además, recordó que los canales habilitados para aportar datos relevantes son la Línea de Emergencia 123, el comandante del CAI Bellavista o el comandante de la estación de Kennedy.