Colombia

Hombre de 85 años mató a su vecino durante una riña, las autoridades investigan

Las primeras investigaciones atribuyeron la pelea a desacuerdos persistentes entre los involucrados, aunque se está a la espera del reporte final

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

El agresor debe pagar por
El agresor debe pagar por haber cometido este ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tranquilidad de la vereda Conchal, ubicada en el municipio de Prado (Tolima), se vio alterada la tarde del domingo 26 de octubre de 2025 tras un violento hecho que terminó con la vida de un residente del sector y ocasionó la detención de un hombre de 85 años, señalado como el presunto responsable del caso.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Policía Nacional recibió una alerta ciudadana sobre la 1:50 p. m. sobre una agresión con arma de fuego entre dos vecinos de la zona rural. Al llegar a la finca La Vega, desde donde se recibió el reporte, los agentes encontraron a un hombre sin signos vitales que presentaba impactos de arma de fuego.

En el lugar, las autoridades detuvieron al adulto mayor señalado como responsable del hecho, en el momento en el que intentaba huir mientras portaba una escopeta tipo fisto con la que, presuntamente, habría cometido el ataque mortal. Esta arma fue incautada en el procedimiento y puesta como parte del material probatorio.

El señalado tenía en su
El señalado tenía en su poder una escopeta - crédito Freepik

Las primeras investigaciones apuntan a que el homicidio se originó por problemas de convivencia y disputas vecinales entre los adultos mayores involucrados. Sin embargo, esta es solo una de las hipótesis sobre lo que pudo ocurrir en el predio, así que no se ha descartado ninguna línea de investigación.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, allí debe enfrentar cargos por homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Actualmente, las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias exactas en las que se llevó a cabo el crimen. Además, se está trabajando para implementar acciones en estos sectores del Tolima, con el fin de que los ciudadanos tengan mayores herramientas para la resolución de conflictos y así evitar nuevos ataques fatales.

Las autoridades trabajan en la
Las autoridades trabajan en la resolución de conflictos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pelea con machetes en reconocido centro comercial de Ibagué

El pánico se apoderó de decenas de personas que se encontraban en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué cuando una pelea con machetes interrumpió un evento de un creador de contenido, obligando a clientes y empleados a buscar refugio en medio del caos.

Todo ocurrió en medio de la visita de Leandro La Sapa, que reunió a una gran cantidad de visitantes, lo que agravó la tensión cuando un grupo de jóvenes armados con machetes tuvo una pelea en el segundo piso, cerca de la plazoleta de comidas.

La reacción de la seguridad privada y de los agentes de la Policía fue inmediata, tras ser alertados por los gritos y la desesperación de aquellos que presenciaron la escena. Y es que los testigos relataron que la riña comenzó cuando un grupo increpó a otros jóvenes, lo que derivó en una situación de caos.

Uno de los asistentes describió que “fueron cuatro ñeros que tenían machetes”, mientras que videos difundidos en redes sociales mostraron a los involucrados amenazando a otros con armas cortopunzantes.

Las directivas del centro comercial
Las directivas del centro comercial aclararon lo sucedido - crédito Facebook

A pesar de la gravedad de los hechos, no se reportaron personas heridas, según la información oficial difundida por medios locales como El Nuevo Día. La administración de Multicentro emitió un comunicado en el que calificó el incidente como “inaceptable” y completamente alejado de su misión de ofrecer un entorno seguro y familiar. En el mensaje, la entidad ofreció disculpas a la comunidad y reiteró su compromiso de mantener el centro comercial como un espacio positivo para todos.

Del mismo modo, las autoridades del establecimiento comercial informaron que ya se dio inicio a una investigación interna exhaustiva. Además, se mantiene contacto directo con la marca organizadora del evento que se desarrollaba durante el suceso mientras se adelantan las indagaciones de lo ocurrido.

