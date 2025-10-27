Colombia

Centro Democrático se sumó a las alertas que planteó el concejal Daniel Briceño sobre la consulta del Pacto Histórico: “Cifras que saltan sin explicación”

La colectividad exigió garantías y transparencia, y reiteró su desconfianza en el actual proceso electoral de la izquierda realizado el 26 de octubre de 2025

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Centro Democrático respaldó cuestionamientos del
Centro Democrático respaldó cuestionamientos del concejal de Bogotá Daniel Briceño sobre la consulta del Pacto Histórico - crédito Montaje Infobae

El proceso de consulta interna del Pacto Histórico realizado el 26 de octubre de 2025 que le dio la victoria de Iván Cepeda como el candidato para representar a la izquierda en las elecciones presidenciales 2026, generó fuertes críticas desde sectores de la oposición en Colombia, que pusieron en duda la transparencia y acusaron al gobierno de emplear recursos estatales en favor de su movimiento.

La polémica estalló tras la publicación de un video en la cuenta de Tiktok del concejal de Bogotá Daniel Briceño, donde señaló graves inconsistencias en la jornada y pidió explicaciones urgentes a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Briceño calificó el papel del organismo electoral como “absolutamente desastroso” y cuestionó la rapidez y la disparidad en la entrega de las cifras oficiales de participación.

“¿Cómo es posible que el Registrador informa más o menos que a las 12 del día habían votado más o menos unas 350 mil personas, después, inmediatamente, dice que a las dos de la tarde eso sube a un millón de personas, y ahora nos salen con que van 2,3 millones?”, advirtió el concejal en su declaración.

Para él, la información sobre el proceso electoral careció de porcentajes precisos, de segmentación por municipios y de actualización en tiempo real.

A esta postura se sumó de inmediato el partido Centro Democrático, que a través de sus redes oficiales difundió un mensaje respaldando las advertencias y exigió garantías electorales.

Exigimos transparencia y garantías electorales”, publicó la organización liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Además, el partido denunció presunto uso excesivo de la maquinaria estatal durante el proceso. Uno de sus comunicados expuso: “El Gobierno usó toda su maquinaria estatal: más de 53 mil nuevos contratos, gasto público desbordado y recursos oficiales al servicio del petrismo”.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoConcejal Daniel BriceñoDaniel BriceñoConsulta del Pacto HistóricoElecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Caleños se quedaron sin boleta para el concierto de Shakira, pero igual lo gozaron en el Pascual Guerrero

Los caleños no se quedaron indiferentes a los masivos shows de la colombiana e ingeniaron maneras de participar con o sin boletos

Caleños se quedaron sin boleta

La historia de Iván Cepeda, nuevo candidato presidencial del Pacto Histórico: este es su proyecto para ‘saltar’ del Legislativo a la Casa de Nariño

El senador, catalogado por el presidente Gustavo Petro como la opción para continuar con el proyecto progresista, ha forjado una carrera como defensor de derechos humanos y tomó fuerza tras su reciente disputa judicial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado inocente en segunda instancia

La historia de Iván Cepeda,

Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali y América de Cali son algunos de los equipos históricos por fuera de los ocho mejores, pero que tienen chance para clasificar a las semifinales de la Liga

Atlético Nacional se clasificó y

Gustavo Petro respondió al senador de EE. UU. que habló de un posible ataque a Colombia y Venezuela: “Algo nunca visto”

Lindsey Graham, senador del Partido Republicano, aseguró durante un programa televisado de la cadena CBS que el presidente Donald Trump informaría al Congreso sobre operaciones terrestres contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

Gustavo Petro respondió al senador

Capturan a alias Miller en Guaviare por la masacre de ocho líderes religiosos en Calamar

Las autoridades detuvieron a tres sospechosos, incluido alias Miller, señalado como autor intelectual del asesinato de ocho líderes religiosos hallados sepultados en Calamar en julio de 2025, según fuentes oficiales

Capturan a alias Miller en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Deportes

Atlético Nacional se clasificó y

Atlético Nacional se clasificó y es colíder de la Liga: tres cupos para al menos ocho aspirantes

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Wilmar Roldán tuvo que ser escoltado luego de llegar en taxi a pitar el clásico paisa: hinchas de Nacional buscaron lincharlo

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”