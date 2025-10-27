Centro Democrático se sumó a las alertas que planteó el concejal Daniel Briceño sobre la consulta del Pacto Histórico: “Cifras que saltan sin explicación”

Centro Democrático respaldó cuestionamientos del concejal de Bogotá Daniel Briceño sobre la consulta del Pacto Histórico - crédito Montaje Infobae

El proceso de consulta interna del Pacto Histórico realizado el 26 de octubre de 2025 que le dio la victoria de Iván Cepeda como el candidato para representar a la izquierda en las elecciones presidenciales 2026, generó fuertes críticas desde sectores de la oposición en Colombia, que pusieron en duda la transparencia y acusaron al gobierno de emplear recursos estatales en favor de su movimiento.

La polémica estalló tras la publicación de un video en la cuenta de Tiktok del concejal de Bogotá Daniel Briceño, donde señaló graves inconsistencias en la jornada y pidió explicaciones urgentes a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Briceño calificó el papel del organismo electoral como “absolutamente desastroso” y cuestionó la rapidez y la disparidad en la entrega de las cifras oficiales de participación.

“¿Cómo es posible que el Registrador informa más o menos que a las 12 del día habían votado más o menos unas 350 mil personas, después, inmediatamente, dice que a las dos de la tarde eso sube a un millón de personas, y ahora nos salen con que van 2,3 millones?”, advirtió el concejal en su declaración.

Para él, la información sobre el proceso electoral careció de porcentajes precisos, de segmentación por municipios y de actualización en tiempo real.

A esta postura se sumó de inmediato el partido Centro Democrático, que a través de sus redes oficiales difundió un mensaje respaldando las advertencias y exigió garantías electorales.

“Exigimos transparencia y garantías electorales”, publicó la organización liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Además, el partido denunció presunto uso excesivo de la maquinaria estatal durante el proceso. Uno de sus comunicados expuso: “El Gobierno usó toda su maquinaria estatal: más de 53 mil nuevos contratos, gasto público desbordado y recursos oficiales al servicio del petrismo”.