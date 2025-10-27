Así celebraron las tres mujeres más votadas del Pacto Histórico, que encabezarán la lista a la Cámara: “Espero no defraudarlos”

Las tres mujeres más votadas encabezarán la lista a la Cámara por Bogotá, es decir, Mafe Carrascal, Lalis y María del Mar Pizarro - crédito Facebook

El resultado de la consulta interna del Pacto Histórico dejó una señal clara para la política nacional: las mujeres marcaron el rumbo. Según los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 2.700.000 de ciudadanos participaron el 26 de octubre en la jornada electoral, y en Bogotá, el protagonismo fue femenino.

Las tres primeras posiciones de la lista a la Cámara de Representantes por la capital quedaron en manos de mujeres que hoy simbolizan para el progresismo y para quienes las respaldan fuerza, renovación y compromiso con sus electores.

María Fernanda Carrascal, con 65.547 votos, fue la más votada. Le siguió la influenciadora y creadora de contenido Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, con 26.718 votos. En el tercer lugar se ubicó María del Mar Pizarro García, con 26.022 apoyos; este resultado no solo consolidó sus nombres como líderes visibles del Pacto Histórico, también generó entusiasmo entre quienes ven en ellas una nueva etapa para la representación política femenina.

“Conquistamos con ideas y dignidad”, celebró María del Mar en redes sociales

María del Mar Pizarro, hermana de la senadora y ex precandidata presidencial María José Pizarro, expresó su alegría en redes sociales con un mensaje que rápidamente se difundió entre seguidores y simpatizantes.

“Las tres candidatas más votadas a la Cámara por Bogotá somos mujeres del Pacto. Conquistamos con ideas y dignidad. Este triunfo no lo dejaremos quitar por nadie”, escribió la actual congresista, acompañando sus palabras con una imagen de los resultados oficiales.

Pizarro celebró el hecho de que tres mujeres lideraran la lista como una muestra de que la participación femenina avanza y que las ciudadanas empiezan a ganar espacios con propuestas y coherencia.

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, alcanzó más de 26.000 votos

En el caso de Lalis la celebración se dio desde el lugar que la vio crecer: las redes sociales. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la influenciadora habló entre lágrimas sobre la emoción que le produjo obtener más de 26.000 votos.

Su voz entrecortada acompañó una reflexión sobre el significado de su triunfo: “Se pudo sin maquinarias, se pudo sin plata, se pudo sin haberle vendido el alma a nadie. Esto es un mensaje muy claro para Colombia y es que las redes sociales también logran movilizar”.

La joven, que por primera vez participó en una elección popular, destacó el papel de los creadores de contenido en la nueva política. “Esto es un logro de los creadores de contenido que sin plata hemos logrado llegar a espacios donde la política tradicional lo tenía coartado”, dijo, y agregó que “en Bogotá somos tres mujeres las más votadas y eso es un mensaje claro de que Bogotá está representada y bastante empoderada con las mujeres”.

“Espero no defraudarles, de corazón creo que esto es un compromiso muy genuino. Le doy gracias a Dios, al presidente, al Pacto Histórico y a cada uno de ustedes que votó por mí. Les mando en serio 27 besos, pero ahora son 27.000 besitos”, expresó, en alusión a su número en el tarjetón y a los votos recibidos.

Mafe Carrascal compartido el mérito de su triunfo con el sector trabajador

Por su parte, María Fernanda Carrascal, actual representante y líder sindical, compartió su celebración con un mensaje que reflejó la magnitud del apoyo obtenido.

“¡Lo logramos! ¡Somos la cabeza de la lista! Gracias, gracias, gracias. Gracias a los más de 60.000 bogotanos y bogotanas que hoy confían en mí. Sigamos trabajando juntos y juntas que este logro es nuestro, de la clase trabajadora, de las mujeres y de la gente que cree en la política diferente”, escribió en sus redes sociales.

La congresista acompañó el mensaje con varias imágenes que resumieron su recorrido y su compromiso político. En una de ellas, se leía: “Bogotá Primero. Primero la clase trabajadora. Primero las mujeres. Primero los derechos”. En otra publicación agregó: “No ganamos una curul. Ganamos una esperanza compartida. Cada volante, cada abrazo, cada palabra en la calle nos trajo hasta aquí. Gracias a quienes creyeron, acompañaron y soñaron conmigo”.