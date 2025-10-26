Colombia

Nueva modalidad de robo en la calle 80, en Bogotá: mujer denunció su caso en las redes sociales “no bajen el vidrio”

La víctima compartió en video cómo fue abordada por varios hombres que intentaron quitarle una cadena de oro, advirtiendo a otros conductores sobre el peligro en esa transitada zona de la ciudad

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Víctima relata en TikTok cómo
Víctima relata en TikTok cómo frustró el robo de su cadena de oro - crédito caralinaarevaloloco/TikTok

Un nuevo caso de inseguridad se conoció en la calle 80, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de Bogotá, luego de que una mujer compartiera en redes sociales su experiencia durante un intento de asalto, advirtiendo sobre el creciente riesgo de robos en las vías de la ciudad.

La denuncia llegó por parte de Carolina Acevedo, que publicó un video en TikTok relatando cómo, al conducir en dirección al puente de Guadua, cerca del Portal de la 80, fue interceptada por un hombre en bicicleta que golpeó el retrovisor de su vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la red social, la mujer dejó un primer mensaje con el video adjunto. "¡Para que no les pase modalidad de robo frecuente en Bogotá! ¡Si llega el ciclista y les pega al espejo retrovisor, no bajen el vidrio!“, afirmó.

Según la narración de Acevedo en la plataforma, el incidente se desencadenó cuando un hombre en bicicleta se aproximó a su vehículo y golpeó el retrovisor, desplazándolo de su posición.

El incidente ocurrió tras un golpe al retrovisor de su vehículo - crédito @Carolinaarevaloco/TikTok

Al percatarse de la situación, la conductora bajó la ventana para corregir el retrovisor, momento que fue aprovechado por los asaltantes para acercarse y amenazarla. “Venía del Centro Comercial Titán por la calle 80, hacia el puente de Guadua, y yo iba manejando. Pasó un tipo en una bicicleta y le pegó al retrovisor del carro. Lo volteó totalmente”, relató Acevedo en su video de TikTok.

Tras este primer incidente, Acevedo señaló que descendió la ventana de su automóvil para intentar reparar el retrovisor. En ese momento, cuatro sujetos se aproximaron y, en una acción coordinada, comenzaron a amenazarla e intentaron arrebatarle una cadena de oro que llevaba al cuello.

“Yo tenía una cadena de oro, una cadenita, no es nada vistosa, normal, con una crucecita. Estos tipos empezaron a forcejear conmigo. Tal vez aquí ya no se ve tanto, pero tenía un rasguño”, narró la víctima en su mensaje dirigido a otros usuarios.

Durante el forcejeo con los asaltantes, Acevedo terminó por colisionar levemente con el vehículo que iba delante de ella. La afectada destacó que, si bien los hombres no lograron despojarla de sus pertenencias, la situación dejó secuelas físicas menores y una sensación de vulnerabilidad que la llevó a advertir públicamente sobre estos nuevos modos de robo.

El hecho se registró cerca
El hecho se registró cerca del puente de Guadua y el Centro Comercial Titán - crédito @BogotaTransito/X

“Venía del Centro Comercial Titán por la calle 80, hacia el puente de Guadua, y yo iba manejando”, contextualizó al narrar el trayecto en el que todo se desarrolló.

Finalmente, Acevedo exhortó a quienes transitan por la ciudad a mantenerse vigilantes frente a situaciones sospechosas, remarcando la importancia de extremar las precauciones. “Le pidió a los usuarios de la red social que tengan cuidado con este tipo de robos y que estén atentos a cualquier situación anormal en las vías de la ciudad”, concluyó la afectada.

Joven contó cómo casi la roban por la Calle 80 en Bogotá y cuál es la oración que usó para encontrar calma en el momento de angustia junto a su abuelita

María Valentina Leal relata intento
María Valentina Leal relata intento de robo en Bogotá - crédito @lapuertalado/IG

Tras un trayecto rutinario y en compañía de su abuela, María Valentina Leal, reconocida en redes sociales por su contenido enfocado en la espiritualidad católica, enfrentó uno de los episodios más alarmantes de su vida en Bogotá.

En un relato transmitido desde su carro y con evidente nerviosismo, compartió con sus seguidores cómo un retorno a casa casi termina en asalto cuando transitaban por la Calle 80, en las inmediaciones del subterráneo conectando con la avenida Caracas.

La creadora señaló que esa intersección siempre le ha generado tensión: “Ahí siempre hay un semáforo que nunca me ha dado como buena espina, siempre me ha parecido como superinseguro, siempre veo cosas que suceden, he visto robos ahí, entonces ya lo tenía como ese lugar que no me gusta”.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., después de asistir, junto a su abuela, a una actividad de la comunidad religiosa a la que pertenecen.

Al detenerse ante el semáforo en rojo, el ambiente cambió de inmediato. Leal notó presencias y comportamientos inusuales cerca del auto. Dijo a su acompañante: “No me gusta, no me gusta”. Para calmar el miedo, recurrió a la oración, confiando en la protección espiritual. “Empecé a orar la oración a San Miguel Arcángel… ‘San Miguel Arcángel, defiéndenos del enemigo…’ y empezamos juntas con mi abuelita, pero siempre echando ojo”, relató.

La tensión se incrementó al ser rodeadas por aproximadamente seis motocicletas, una a cada flanco del vehículo: “Me sentí acorralada”, afirmó. En ese instante, cedió al instinto de autoprotección y comenzó a maniobrar el auto de reversa. La situación escaló cuando un hombre se acercó al espejo del copiloto, manipulándolo con clara intención de arrancarlo: “Yo dije: ‘Este me va a quitar el espejo’”, indicó.

La memoria de un incidente anterior, en el que debió pagar casi tres millones de pesos para reemplazar un espejo robado, reforzó su temor. “El semáforo estaba en rojo, pero yo solo pensé: ‘Necesito pasarme el semáforo porque me van a robar’. Miré que no viniera Transmilenio y aceleré”, recordó en detalle.

Gracias a su reacción, logró avanzar sin que alguna de las motocicletas impactara el automóvil. El hombre que intentaba sustraer el espejo solo alcanzó a girarlo completamente antes de que escaparan de la escena.

“Gracias a Dios no pasó nada, pero quedé en shock. Ese hombre alcanzó a voltear completamente el espejo… y uno se siente impotente, vulnerable”, concluyó. La joven espera que su testimonio sirva de alerta para quienes transitan por zonas que ya han sido identificadas por otros ciudadanos como puntos de alto riesgo.

Temas Relacionados

Robo BogotáNueva modalidad roboCalle 80Denuncia redes socialesCarolina AcevedoPunete GuaduaHombre golpea retrovisorBogotáVideo viralColombia-Noticias

Más Noticias

Aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia no resolvería estos problemas de millones de colombianos: cuentas limitan

Profesores de la Universidad Nacional dicen que la cobertura limitada y la alta informalidad impiden que la política salarial beneficie a quienes más lo necesitan

Aumento del salario mínimo de

Largas filas, alteración de orden público y otras novedades que reportó la Defensoría del Pueblo durante la consulta del Pacto Histórico

El organismo nacional identificó problemas logísticos, alteraciones de seguridad y casos de inobservancia electoral en 21 departamentos, con mayor impacto en Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia y Vaupés

Largas filas, alteración de orden

Resultados Sinuano Día 26 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 26 de

Así puede acceder a los más de 600 cursos gratis disponibles en la Academia Atenea en Bogotá: solo necesita estar conectado a Internet

La plataforma educativa, respaldada por entidades como Khan Academy e IBM, ofrece formación en tecnología, idiomas, negocios y desarrollo personal, dirigida a quienes buscan mejorar competencias y empleabilidad

Así puede acceder a los

Crudo relato de alias Pirata, uno de los sobrevivientes de la masacre en un asentamiento humano en Floridablanca: “No sé cómo estoy vivo”

El violento hecho, que se investiga como un posible ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico locales, dejó a cuatro personas asesinadas

Crudo relato de alias Pirata,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Una mujer denunció que fue

Una mujer denunció que fue víctima de un atraco en un exclusivo sector de Bogotá al interior de un bar con escopolamina

Diego Trujillo sorprendió a su hijo Sai al decirle que su ex era una “grilla aterradora” y Yeri Mua no tardó en reaccionar

Hijo de Sandra Reyes compartió cómo fue despedirse de la actriz tras su dura batalla contra el cáncer

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, insinuó que cancelaron su cuenta de Instagram por temor a sus declaraciones

‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

Deportes

Alfonso Cañón, leyenda de Santa

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Duras críticas a Wilmar Roldán tras ser designado para la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. LDU de Quito

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona