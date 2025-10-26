EN VIVO|Así avanza la consulta del Pacto Histórico: conozca los boletines de la jornada

Carolina Corcho e Iván Cepeda se disputan la cabeza de la candidatura del Pacto Histórico en consulta - crédito redes sociales

El domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de todo el país participaron en la consulta interna del Pacto Histórico, un proceso que no exige afiliación partidaria. La jornada tuvo como objetivo definir quién será el precandidato presidencial del movimiento y establecer el orden de las listas cerradas al Congreso para las elecciones de 2026.

El registrador nacional, Hernán Penagos, compartió cifras parciales de participación, que hasta las 2:00 p. m., 1.250.000 personas habían ejercido su derecho al voto en todo el territorio nacional. Estas cifras reflejan un interés significativo en la definición de los candidatos y en la organización de las listas legislativas que representarán al movimiento en los próximos comicios.

El tarjetón principal incluye a Carolina Corcho e Iván Cepeda, que aspiran a convertirse en el candidato único del Pacto Histórico dentro de la futura consulta presidencial del Frente Amplio.

Además del precandidato presidencial, los ciudadanos votan en un segundo tarjetón que incluye los aspirantes para el Congreso de la República. Se espera que los resultados de la consulta sean anunciados en las próximas horas, una vez se realice el conteo oficial de votos.