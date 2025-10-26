Colombia

EN VIVO|Así avanza la consulta del Pacto Histórico: conozca los boletines de la jornada

Iván Cepeda lidera la presidencial con más del 60% de los votos en los conteos parciales y Carolina Corcho completa la contienda; mientras se definen también las listas al Senado y la Cámara

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Carolina Corcho e Iván Cepeda
Carolina Corcho e Iván Cepeda se disputan la cabeza de la candidatura del Pacto Histórico en consulta - crédito redes sociales

El domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de todo el país participaron en la consulta interna del Pacto Histórico, un proceso que no exige afiliación partidaria. La jornada tuvo como objetivo definir quién será el precandidato presidencial del movimiento y establecer el orden de las listas cerradas al Congreso para las elecciones de 2026.

El registrador nacional, Hernán Penagos, compartió cifras parciales de participación, que hasta las 2:00 p. m., 1.250.000 personas habían ejercido su derecho al voto en todo el territorio nacional. Estas cifras reflejan un interés significativo en la definición de los candidatos y en la organización de las listas legislativas que representarán al movimiento en los próximos comicios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El tarjetón principal incluye a Carolina Corcho e Iván Cepeda, que aspiran a convertirse en el candidato único del Pacto Histórico dentro de la futura consulta presidencial del Frente Amplio.

Además del precandidato presidencial, los ciudadanos votan en un segundo tarjetón que incluye los aspirantes para el Congreso de la República. Se espera que los resultados de la consulta sean anunciados en las próximas horas, una vez se realice el conteo oficial de votos.

En pocas líneas:

22:29 hsHoy

Se conoció el treceavo avance de la Registraduría

Según el avance número 13 divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Iván Cepeda Castro lidera la consulta interna del Pacto Histórico con 63,35%, equivalente a 509.095 votos, tras procesar 13.257 mesas.

Carolina Corcho alcanza 30,48% y 244.966 votos, mientras que Daniel Quintero Calle suma 6,15% con 49.495 sufragios. La jornada registra una participación de 912.649 votantes, con 62.577 votos no marcados y 46.516 nulos.

Treceavo avance de la consulta
Treceavo avance de la consulta del Pacto Histórico - crédito Registraduría
22:25 hsHoy

Las palabras del registrador Nacional al finalizar la jornada

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aseguró que la consulta electoral avanzó sin incidencias graves y con total garantía del derecho al voto. “Todas las personas que estaban en la cola pudieron ejercer su derecho”, afirmó.

Destacó que las 20.000 mesas fueron definidas en acuerdo con los partidos convocantes y distribuidas en todo el país, incluyendo más de 3.400 puestos rurales. Además, señaló que “se imprimieron siete millones de tarjetones y no hubo ninguna insuficiencia en ningún lugar”.

El funcionario explicó que menos del 1% de las mesas registró alguna congestión y que el preconteo se realiza siguiendo el orden de Presidencia, Senado y Cámara de Representantes: “Este ha sido un proceso que se ha adelantado muy bien, que no tiene precedente en Colombia”.

Hernán Penagos, registrador de la
Hernán Penagos, registrador de la Nación, aseguró que la consulta electoral avanzó sin incidencias graves - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
22:18 hsHoy

Así va la carrera por la lista en el Senado

El séptimo boletín de la Registraduría Nacional sobre la consulta interna al Senado del Pacto Histórico reporta un total de 89.085 votos, con 8.575 no marcados y 6.633 nulos, tras el procesamiento de 5.036 mesas.

Ferney Silva Idrobo y Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Me dicen Wally, encabezan la votación con 4.888 sufragios cada uno (6,61%), seguidos por Wilson Neber Arias Castillo (3.573 votos, 4,83%) y Carmen Patricia Caicedo (3.243 votos, 4,38%). Entre los demás aspirantes destacados están Pedro Hernando Flórez (3.087 votos) y Carlos Alberto Benavides (2.550 votos).

El reporte refleja la tendencia parcial del preconteo nacional, pero no tiene carácter definitivo para efectos legales.

22:16 hsHoy

Más de 400 personas sancionadas y cinco capturados dejó la jornada electoral de la consulta del Pacto Histórico

El despliegue de seguridad permitió arrestar a personas vinculadas a corrupción al sufragante y ejecutar órdenes judiciales, mientras se aplicaron cientos de correctivos por infracciones durante la consulta popular en todo el país

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El director de la Policía Nacional informó sobre detenciones en Nariño por delitos electorales y la imposición de numerosas sanciones a ciudadanos por comportamientos inadecuados durante el evento democrático nacional - crédito X

Durante la jornada de la Consulta Popular organizada por el Pacto Histórico en todo el país, las autoridades implementaron un amplio dispositivo de seguridad que se mantuvo activo incluso después del cierre de las urnas.

Leer la nota completa
22:13 hsHoy

Resultados parciales en Cámara de Representantes

La Registraduría Nacional dio a conocer los avances de la consulta interna para la Cámara del Pacto Histórico en Bolívar, Atlántico y Magdalena.

En Bolívar, tras procesar 82 mesas y 709 votos, Amaury Julio Pérez lidera con 90 sufragios. Le siguen Yhony José Hernández Aguas (60), Yessica Paola Blanco Torres (56) y José Luis Cock Echavez (51). Se registraron 630 votos válidos, 30 nulos y 49 no marcados.

En Atlántico, con 39 mesas y 677 votos, Antonio Eduardo Bohorquez Collazos encabeza la votación con 133 votos, seguido por Andrea Camila Vargas de la Hoz (129) y Jaime Arturo Santamaria Acosta (126). Los votos válidos suman 595, los nulos 33 y los no marcados 49.

En Magdalena, de 65 mesas y 1.261 votos, Jose Felipe Hernandez Polo obtuvo 291 votos, Naylea Melissa Barros Martinez 232 y Efrain Alfredo Mojica Pinedo 143. Se registraron 1.048 votos válidos, 39 nulos y 174 no marcados.

En Bogotá, con 275 mesas y 3.938 votos, María Fernanda Carrascal lidera con 727 sufragios. Le siguen Laura Daniela Beltrán, concoida como Lali, (366) y María del Mar Pizarro García (263). Se reportan 3.285 votos válidos, 405 nulos y 248 no marcados.

22:02 hsHoy

Se conoció el décimo avance de la Registraduría

Según el último boletín de la Registraduría, Iván Cepeda Castro lidera la consulta interna del Pacto Histórico con 62,40% de los votos, equivalentes a 231.474 sufragios, tras el procesamiento de 8.994 mesas.

Carolina Corcho obtiene 31,17% y 115.620 votos, mientras que Daniel Quintero Calle alcanza 6,42% y 23.424 sufragios. En total, han participado 424.628 votantes, con 31.267 votos no marcados y 22.443 nulos.

El reporte refleja la tendencia de la contienda interna para definir la candidatura presidencial de la coalición, así como la participación y el estado del conteo en la jornada.

Décimo avance de la consulta
Décimo avance de la consulta del Pacto Histórico - crédito Registraduría
21:53 hsHoy

Se conoció el octavo avance de la Registraduría

El octavo avance divulgado por la Registraduría confirma que Iván Cepeda Castro lidera la consulta interna del Pacto Histórico con 62,01% de los votos, equivalente a 108.483 sufragios, tras el escrutinio de 6.296 mesas.

Carolina Corcho se ubica en segundo lugar con 31,55% y 55.204 votos, mientras que Daniel Quintero Calle alcanza 6,43% y 11.250 sufragios.

Hasta el momento, han participado 199.235 votantes; además, se registraron 13.951 votos no marcados y 10.347 nulos.

Octavo avance de la consulta
Octavo avance de la consulta del Pacto Histórico - crédito Registraduría
21:52 hsHoy

Ferney Silva y Walter Rodríguez lideran la consulta para el Senado

La consulta interna del Pacto Histórico para el Senado, según el cuarto boletín oficial de la Registraduría Nacional, registró 10.161 votos válidos tras el procesamiento de 1.393 mesas.

Ferney Silva Idrobo y Walter Alfonso Rodríguez encabezan la lista con 523 votos cada uno, equivalentes a 6,20% del total. Les siguen Luis Guillermo Pérez con 473 sufragios y Wilson Neber Arias con 345.

El reporte preliminar incluye 992 votos no marcados y 736 nulos, y se advierte que estos datos constituyen una tendencia informativa y no son definitivos para efectos electorales.

21:46 hsHoy

Se conoció el sexto avance de la Registraduría

La actualización de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la consulta interna del Pacto Histórico muestra a Iván Cepeda en primer lugar con 60,56% de los votos y 45.761 sufragios, tras el procesamiento de 4.088 mesas.

Carolina Corcho obtiene 33,09% y 25.007 votos, mientras que Daniel Quintero alcanza 6,34%, equivalente a 4.791 sufragios. El reporte indica una participación de 86.724 votantes, con 6.336 votos no marcados y 4.829 nulos.

Los datos reflejan la tendencia de la contienda interna para definir la candidatura presidencial de la coalición rumbo a 2026.

Sexto avance de la consulta
Sexto avance de la consulta del Pacto Histórico - crédito Registraduría
21:45 hsHoy

María Fernanda Carrascal lidera la consulta para la Cámara del Pacto Histórico en Bogotá

La consulta interna del Pacto Histórico para la Cámara en Bogotá, según el boletín informativo número 3 de la Registraduría Nacional, registró 69 votos válidos entre los candidatos reportados.

María Fernanda Carrascal lideró con 14 votos, seguida por Laura Daniela Beltrán, conocida como Lali, y María del Mar Pizarro, ambas con 6 votos cada una. Se contabilizaron 14 votos nulos (16,27% del total) y 3 no marcados (3,48%).

El reporte incluyó 23 mesas informadas y se advierte que los datos del preconteo son de carácter informativo y no son definitivos para efectos electorales.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoConsulta del Pacto HistóricoPrecandidatos presidencialesCarolina CorchoIván CepedaEleccionesCongresoCámra de RepresentantesSenadoRegistraduríaCNEColombia-Noticias

Últimas noticias

Gustavo Petro insistió en que sus cuentas bancarias en Colombia no pueden ser suspendidas tras su inclusión en la Lista Clinton

El primer mandatario, con una cita de una sentencia de la Corte Constitucional, reiteró que la determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos (Ofac) no implica automáticamente que se le puedan bloquear las cuentas bancarias o impedir el acceso al sistema financiero en el país

Gustavo Petro insistió en que

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

El creador digital bogotano fue elegido por votación popular como el primer participante oficial del ‘reality’

Nicolás Arrieta es el primer

Iván Cepeda será el candidato del Pacto Histórico, en medio de la controversia por si podrá o no participar en la consulta del Frente Amplio

El senador de la República se convirtió en el ganador en la consulta del 26 de octubre a Carolina Corcho y será el que represente los intereses de la colectividad del presidente Gustavo Petro, a la espera de si la discusión jurídica lo habilita para participar en un nuevo proceso de escogencia, previsto para el 8 de marzo

Iván Cepeda será el candidato

Los mejores filmes de Netflix Colombia para ver en cualquier momento

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Los mejores filmes de Netflix

Más de 400 personas sancionadas y cinco capturados dejó la jornada electoral de la consulta del Pacto Histórico

El despliegue de seguridad permitió arrestar a personas vinculadas a corrupción al sufragante y ejecutar órdenes judiciales, mientras se aplicaron cientos de correctivos por infracciones durante la consulta popular en todo el país

Más de 400 personas sancionadas

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Chainsaw Man – La Película:

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: “El príncipe de mi vida”

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Tras el cierre de los comicios, el Gobierno destacó el debut de la Boleta Única: crece la expectativa por los resultados

INFOBAE AMÉRICA

“Chainsaw Man – La Película:

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

Aseguran que Sophie Turner y Chris Martin tuvieron una cita secreta en Londres tras sus recientes rupturas

Justin Bieber anunció su proyecto digital más ambicioso antes de Coachella 2026: “Va a ser genial”

El aburrimiento de las mascotas impacta su salud y comportamientos, según especialistas

DEPORTES

Cuándo volverá a correr Franco

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de México

Los memes del GP de México: la largada de locos que complicó a Colapinto, la sorpresa por Bearman y la furia de Russell

La palabra de Colapinto tras el GP de México: del dardo a Stroll a la contundente frase sobre su lucha con Gasly

Nuevo título para Zeballos y Granollers: se coronaron en el ATP 500 de Basilea

El toque entre Hamilton y Verstappen en el inicio del GP de México que terminó con una sanción para el británico