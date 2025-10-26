Colombia

Creador de contenido dice ser engañado por producto de su infancia para crecer sano y fuerte: “No, mamá, eso no funcionó”

Con ironía reclamó a su mamá por darle un producto que no cumplió con sus expectativas y la de muchos colombianos

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El creador de contenido cuestionó
El creador de contenido cuestionó la efectividad de los productos - crédito @vlonesimon / TikTok

En las redes sociales un video reciente de Simón @vlonesimon en TikTok ha reavivado el debate sobre la eficacia de dos productos emblemáticos de la infancia en Colombia: la Emulsión de Scott y el Tarrito Rojo.

En el clip, el creador de contenido recorre un supermercado y, al tomar ambos frascos, lanza una crítica directa a las promesas de crecimiento y fortaleza que durante décadas han acompañado a estos suplementos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Se quieren saber el pajazo mental más grande que le metieron a los colombianos? O sea, mi mamá me hacía tomar eso. Sí, o qué. Emulsión de Scott, disque para que creciera. Pero me quedé chaparro, ¿ah? No, mamá, eso no funcionó. Eso y Tarrito rojo. No veo los resultados”, expresa con ironía y desilusión en el video.

El video causo risas entre los usuarios que se sintieron identificados - crédito @vlonesimon / TikTok

La Emulsión de Scott, muy popular en Colombia, es reconocible por su envase con la imagen de un pescador cargando un bacalao, ha sido parte de la cultura popular colombiana gracias a su eslogan “sano y fuerte crecerás”.

Este suplemento alimenticio, cuya fórmula original contiene aceite de hígado de bacalao, vitaminas A y D, calcio y fósforo, ha sido promocionado históricamente por sus supuestos beneficios: fortalecimiento del sistema inmunológico, desarrollo de huesos y dientes fuertes, y aumento de la resistencia a enfermedades respiratorias como la gripe y la tos. Además, se le atribuye la capacidad de contribuir a un crecimiento saludable general.

El origen de la Emulsión de Scott se remonta a 1876, cuando Alfred Downe Scott visitó las playas de Noruega y quedó impresionado por la fortaleza y longevidad de los pescadores locales. Según la información histórica, Scott descubrió que la dieta basada en bacalao era clave para la salud de estos hombres.

Tras investigar las propiedades del aceite de bacalao, identificó que este generaba un colesterol beneficioso y ejercía una acción preventiva sobre el sistema cardiovascular, lo que ayudaba a reducir problemas de este tipo.

Durante varias décadas fue el
Durante varias décadas fue el remedio favorito de las familias en México. (Especial)

Scott también observó que algunos pescadores ancianos consumían el aceite puro y alcanzaban edades avanzadas. A partir de estos hallazgos, desarrolló la primera formulación de la emulsión, que salió al mercado en Estados Unidos bajo el nombre de Emulsión de Scott.

En sus inicios, el producto se vendía como un remedio capaz de curar desde el cansancio y la gripe hasta la falta de apetito y la mala digestión.

La imagen institucional de la Emulsión de Scott (el hombre vestido de pescador noruego cargando un bacalao) proviene de una fotografía tomada por el propio Scott, que quedó impactado por la fortaleza del modelo. Esta imagen se mantiene vigente en el empaque del producto a nivel mundial.

En contraste, el Tarrito Rojo tiene una historia más reciente. Creado en 1954 por la empresa colombiana JGB, surgió como un reconstituyente para la energía y el apetito. Su fórmula original, compuesta por vitaminas del complejo B, calcio, hierro y fósforo, fue recomendada inicialmente por médicos y se presentaba en polvo para mezclar con líquidos.

Con el tiempo, el Tarrito Rojo evolucionó de tónico medicinal a bebida tradicional, convirtiéndose en un símbolo nacional y parte de la memoria colectiva de varias generaciones en Colombia.

El tarrito rojo es uno
El tarrito rojo es uno de los suplementos más queridos y recordados por los colombianos - crédito Farmaweb / Mercado Libre

En los comentarios, varias personas apoyaron la queja del creador, dado que a ellos también les tocó el ritual diario y no dio los resultados que esperaban; “pero la emulsión de Scott también nos la dieron a los mexicanos para crecer fuertes y sanos, solo que era la natural que sabía cómo a 💩💩💩💩 y no sano ni alto".

Otros usuarios le recordaron a Simón que el objetivo del producto no es dar estatura sino fortalecer el sistema inmunológico: “Pero sus mamás estaban mal informadas eso es para curar la gripe“.

Temas Relacionados

Emulsión de ScottTarrito RojoProductos de la infanciaSuplementos vitamínicosColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo De La Espriella contesta a Sergio Fajardo por defender a Gustavo Petro: “No es narcotraficante, es el jefe de la mafia”

Un cruce de declaraciones entre Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo generó controversia, luego de que ambos opinaran sobre la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton

Abelardo De La Espriella contesta

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

La creadora de contenido sugirió que el padre de su hijo se habría quedado con esa parte, evitando meterse en problemas con el hombre llamado como “el agropecuario”

Aida Victoria Merlano acusó a

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Ya se puede mercar sin tener que salir de Transmilenio, en estación de Soacha se formó una plaza de mercado informal

Se difundió en TikTok un verdadero puesto de mercado dentro de una estación de Transmilenio, le hecho generó risas y también indignación

Ya se puede mercar sin

El abecé de la crisis entre Colombia y EE. UU.: sanciones a Petro, renuncia ministerial y despliegue militar estadounidense

El presidente estadounidense denunció públicamente al mandatario colombiano, lo que derivó en la suspensión de subsidios y un giro en la política exterior, generando una crisis sin precedentes entre ambos países

El abecé de la crisis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano acusó a

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

David Alonso por segundo Gran Premio consecutivo se subió al podio en el campeonato mundial de Moto2

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín