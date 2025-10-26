Con mensaje aclaratorio, Gustavo Petro salió en defensa de su hija menor tras publicación de ministro de Educación: qué pasó

El presidente Petro siempre sale en defensa de su hija menor, al ver la exposición de ella en redes - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Un breve mensaje del presidente Gustavo Petro fue suficiente para abrir un debate sobre la exposición de su hija menor, Antonella Petro, en redes sociales. El episodio se originó después de que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, compartió un video publicado por la joven en su cuenta de TikTok.

Antonella, de 17 años, publicó un clip en el que aparece un fragmento de un tema de Silvestre Dangond; en el audio se escucha: “¿Qué no han dicho? Ya no me importa, que digan lo que digan, porque somos los que somos y estamos los que estamos”. La frase fue interpretada por muchos como una respuesta a los señalamientos que recibe la familia presidencial desde el 7 de agosto de 2022.

Lo que parecía un contenido cotidiano entre adolescentes adquirió otro tono cuando el ministro Rojas decidió replicarlo en su cuenta de la red social X. Su acción generó sorpresa, sobre todo por tratarse de un miembro del gabinete.

La joven de 17 años publicó un video en TikTok con un fragmento de un toque de Silvestre Dangond - crédito @antonellapetro180/TikTok

Reacción de Gustavo Petro ante la exposición de su hija

El presidente reaccionó de inmediato y escribió: “Mi hija menor de edad, Antonella”. No hubo más palabras, pero bastaron esas para provocar un amplio eco.

Una primera interpretación sostiene que Petro no sabía quién había compartido el video y reaccionó de manera espontánea al ver a su hija menor difundida por una figura pública. Algunos usuarios interpretaron la respuesta como una defensa firme de su hija frente a una exposición que, según varios comentaristas, no debió provenir de alguien tan cercano a la Casa de Nariño.

Pero otra teoría apunta a que el presidente sí sabía que el video lo había compartido Daniel Rojas y quiso enviarle un mensaje directo. De acuerdo con esta versión, su frase buscó marcar una distancia dentro del gabinete y recordar que los hijos de un jefe de Estado no deben formar parte del debate público.

El ministro Rojas compartió el video en su cuenta de X, lo que derivó en la reacción del presidente - crédito @petrogustavo/X

Opinión pública sobre el episodio

Más allá de las distintas interpretaciones, lo que realmente generó atención fue la respuesta del presidente Gustavo Petro al referirse a su hija. Desde su llegada a la Casa de Nariño, tanto su esposa como sus hijos permanecen bajo constante observación pública y son objeto de numerosas críticas; sin embargo, el mandatario siempre deja en claro que la situación de Antonella es distinta, pues se trata de una menor de edad y, por esto, no debe ser blanco de señalamientos relacionados con su cargo o las decisiones de sus padres.

Ante esto, numerosos usuarios dejaron comentarios en la publicación del mandatario como: “Expone a su hija y luego sale a llorar”; “No expongan menores en redes”; “Soy un profundo crítico del adefesio de Gustavo Petro, pero atacar a su familia me parece una bajeza de mal gusto, existen infinidad de cosas por la cual criticarle, pero atacarlos con falacias no me parece bien”.

A pesar de las críticas, lo evidente es que la joven fue quien publicó el video y que el ministro de Educación lo difundió, lo que terminó por ponerla en el centro de la atención pública. Por esa razón, muchos concluyeron que ninguna de las partes actuó de forma acertada: la menor no debió tener esa exposición en redes, el ministro no debió compartir el contenido y el presidente tampoco debió responder, ya que con ello aumentó aún más la visibilidad del tema.

Desde que Petro asumió la presidencia, su familia ha estado bajo observación constante, sobre todo los pasos de su hija menor, Antonella- crédito Lina Gasca/Colprensa

Mientras todo esto sucede, la atención también se mantiene sobre el primogénito del presidente, Nicolás Petro Burgos, que enfrenta investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante su periodo como diputado del Atlántico.

Además, se cuestiona a la primera dama, Verónica Alcocer, por su ausencia en el país y su participación en eventos internacionales de gran relevancia, así como a los otros hijos del mandatario, que son señalados de depender económicamente del Estado.