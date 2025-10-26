Colombia

Con mensaje aclaratorio, Gustavo Petro salió en defensa de su hija menor tras publicación de ministro de Educación: qué pasó

Daniel Rojas Medellín replicó un video publicado por Antonella Petro, lo que llevó al presidente a aclarar a quién se refería, aunque no queda claro si sabía que fue su propio ministro quien la expuso

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El presidente Petro siempre sale
El presidente Petro siempre sale en defensa de su hija menor, al ver la exposición de ella en redes - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Un breve mensaje del presidente Gustavo Petro fue suficiente para abrir un debate sobre la exposición de su hija menor, Antonella Petro, en redes sociales. El episodio se originó después de que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, compartió un video publicado por la joven en su cuenta de TikTok.

Antonella, de 17 años, publicó un clip en el que aparece un fragmento de un tema de Silvestre Dangond; en el audio se escucha: “¿Qué no han dicho? Ya no me importa, que digan lo que digan, porque somos los que somos y estamos los que estamos”. La frase fue interpretada por muchos como una respuesta a los señalamientos que recibe la familia presidencial desde el 7 de agosto de 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo que parecía un contenido cotidiano entre adolescentes adquirió otro tono cuando el ministro Rojas decidió replicarlo en su cuenta de la red social X. Su acción generó sorpresa, sobre todo por tratarse de un miembro del gabinete.

La joven de 17 años
La joven de 17 años publicó un video en TikTok con un fragmento de un toque de Silvestre Dangond - crédito @antonellapetro180/TikTok

Reacción de Gustavo Petro ante la exposición de su hija

El presidente reaccionó de inmediato y escribió: “Mi hija menor de edad, Antonella”. No hubo más palabras, pero bastaron esas para provocar un amplio eco.

Una primera interpretación sostiene que Petro no sabía quién había compartido el video y reaccionó de manera espontánea al ver a su hija menor difundida por una figura pública. Algunos usuarios interpretaron la respuesta como una defensa firme de su hija frente a una exposición que, según varios comentaristas, no debió provenir de alguien tan cercano a la Casa de Nariño.

Pero otra teoría apunta a que el presidente sí sabía que el video lo había compartido Daniel Rojas y quiso enviarle un mensaje directo. De acuerdo con esta versión, su frase buscó marcar una distancia dentro del gabinete y recordar que los hijos de un jefe de Estado no deben formar parte del debate público.

El ministro Rojas compartió el
El ministro Rojas compartió el video en su cuenta de X, lo que derivó en la reacción del presidente - crédito @petrogustavo/X

Opinión pública sobre el episodio

Más allá de las distintas interpretaciones, lo que realmente generó atención fue la respuesta del presidente Gustavo Petro al referirse a su hija. Desde su llegada a la Casa de Nariño, tanto su esposa como sus hijos permanecen bajo constante observación pública y son objeto de numerosas críticas; sin embargo, el mandatario siempre deja en claro que la situación de Antonella es distinta, pues se trata de una menor de edad y, por esto, no debe ser blanco de señalamientos relacionados con su cargo o las decisiones de sus padres.

Ante esto, numerosos usuarios dejaron comentarios en la publicación del mandatario como: “Expone a su hija y luego sale a llorar”; “No expongan menores en redes”; “Soy un profundo crítico del adefesio de Gustavo Petro, pero atacar a su familia me parece una bajeza de mal gusto, existen infinidad de cosas por la cual criticarle, pero atacarlos con falacias no me parece bien”.

A pesar de las críticas, lo evidente es que la joven fue quien publicó el video y que el ministro de Educación lo difundió, lo que terminó por ponerla en el centro de la atención pública. Por esa razón, muchos concluyeron que ninguna de las partes actuó de forma acertada: la menor no debió tener esa exposición en redes, el ministro no debió compartir el contenido y el presidente tampoco debió responder, ya que con ello aumentó aún más la visibilidad del tema.

Desde que Petro asumió la
Desde que Petro asumió la presidencia, su familia ha estado bajo observación constante, sobre todo los pasos de su hija menor, Antonella- crédito Lina Gasca/Colprensa

Mientras todo esto sucede, la atención también se mantiene sobre el primogénito del presidente, Nicolás Petro Burgos, que enfrenta investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante su periodo como diputado del Atlántico.

Además, se cuestiona a la primera dama, Verónica Alcocer, por su ausencia en el país y su participación en eventos internacionales de gran relevancia, así como a los otros hijos del mandatario, que son señalados de depender económicamente del Estado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAntonella PetroHija menor de PetroMinistro de EducaciónDaniel Rojas MedellínRedes socialesFamilia presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

Los mejores filmes de Netflix Colombia para ver en cualquier momento

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Los mejores filmes de Netflix

Más de 400 personas sancionadas y cinco capturados dejó la jornada electoral de la consulta del Pacto Histórico

El despliegue de seguridad permitió arrestar a personas vinculadas a corrupción al sufragante y ejecutar órdenes judiciales, mientras se aplicaron cientos de correctivos por infracciones durante la consulta popular en todo el país

Más de 400 personas sancionadas

Así puede solicitar de manera sencilla y con horarios especiales el trámite de salida de un vehículo de patios en Bogotá

Usuarios deben cumplir con pagos y documentación antes de retirar automóviles, motocicletas o bicicletas, con tarifas diferenciadas y atención disponible en línea y presencial, advierte la entidad distrital

Así puede solicitar de manera

Incautaron insumos para narcotráfico por más de 2.000 millones de pesos en Bolívar y Chocó

Según explicaron las autoridades, el hallazgo comprendió la inmovilización de 9.300 galones de Acpm y 35 toneladas de cemento

Incautaron insumos para narcotráfico por

Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en los últimos días de octubre de 2025: podría asustar mucho en Halloween

La cotización de la divisa estadounidense se movió en línea con otras monedas regionales, mientras el mercado local observa factores externos y técnicos

Qué pasará con el precio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Los mejores filmes de Netflix

Los mejores filmes de Netflix Colombia para ver en cualquier momento

Una mujer denunció que fue víctima de un atraco en un exclusivo sector de Bogotá al interior de un bar con escopolamina

Diego Trujillo sorprendió a su hijo Sai al decirle que su ex era una “grilla aterradora” y Yeri Mua no tardó en reaccionar

Hijo de Sandra Reyes compartió cómo fue despedirse de la actriz tras su dura batalla contra el cáncer

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, insinuó que cancelaron su cuenta de Instagram por temor a sus declaraciones

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”

Duras críticas a Wilmar Roldán tras ser designado para la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. LDU de Quito

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona