Colombia

Robo de película en Florida: detienen a banda de migrantes colombianos que usaba disfraces de jardineros para ingresar a lujosas residencias

Las autoridades en la Florida expusieron la identidad de los latinos, que fueron grabados por los sistemas de seguridad de las viviendas a las que ingresaron

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Los migrantes fueron detenidos cuando
Los migrantes fueron detenidos cuando intentaban escapar - crédito iStock/FoxNews

Desde que llegó al poder, Donald Trump se ha enfocado en terminar con las problemáticas ligadas a la crisis migratoria, por la que el republicano ha afirmado que han aumentado crímenes como el hurto.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos ha sido cuestionado por ese tipo de pronunciamientos, este ha aprovechado los operativos en los que migrantes son capturados para exponer que su teoría es correcta.

En un caso de esta índole, en la Florida fue desmantelada una banda delincuencial conformada por migrantes de nacionalidad colombiana, que vestidos como trabajadores de mantenimiento y jardineros ingresaban a las viviendas de reconocidas zonas residenciales.

Las cámaras de seguridad captaron
Las cámaras de seguridad captaron el robo realizado por los colombianos - crédito Fox News

En el informe expuesto por Fox News indicaron que los colombianos utilizaban uniformes, mapas detallados de los vecindarios y hasta cámaras ocultas para espiar a las potenciales víctimas.

De esa forma, los latinos tenían claridad del momento en que la vivienda estaba sola para ingresar y retirar los objetos de valor de las familias; uno de los crímenes fue captado por el sistema de seguridad de uno de los barrios y fue publicado para exponer el modus operandi de la estructura criminal en medios de Norteamérica.

En el video se observa a dos hombres, vestidos como jardineros, que ingresaron por la parte trasera de una vivienda; 30 minutos después, los sujetos salieron del inmueble con varias bolsas que tenían bolsos, zapatos y otros objetos avaluados en miles de dólares.

“La primera vez que llegué a mi casa y vi la ventana rota y la puerta abierta, sentí que el corazón se me salía”, declaró una de las víctimas al medio citado.

Cinco colombianos conformaban la estructura
Cinco colombianos conformaban la estructura criminal - crédito Fox News

Gracias a las cámaras de seguridad y un dron de las autoridades que estaban en el sector, las autoridades comenzaron una persecución que finalizó con la detención de los migrantes, que tenían tres cómplices más esperándolos en los alrededores del vecindario.

Las autoridades confirmaron que los cinco capturados tenían órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE); además, algunos de ellos ya habían sido referenciados en otros operativos por su participación en crímenes de la misma índole.

La policía de la Florida expuso como prueba un video en el que se observa a dos de los capturados jugando baloncesto cerca a una de las viviendas hurtadas, de manera fortuita, uno de los latinos arrojó el balón cerca a la entrada del inmueble para verificar si había algún tipo de sensor que impidiera el ingreso de ellos, que se registró jornadas después.

Los latinos se disfrazaban para
Los latinos se disfrazaban para evitar sospechas de los demás residentes de la zona - crédito Fox News

Entre los capturados están Wendy Farias Suárez, Laura Pedraza Sarmiento, Johan Beltrán Prieto, Julio Lozano Trujillo y Elkin Cubillos Jiménez, que serán presentados ante la corte del condado de Orange.

Tras la audiencia inicial, donde se presentan los cargos y se determina si se fija fianza, el proceso judicial continúa en ese condado hasta que se resuelva el caso penal. Debido a que los detenidos tienen detenciones de ICE, una vez que termine el proceso penal, pueden ser transferidos a custodia de inmigración donde enfrentarán un proceso aparte ante una corte de inmigración federal.

Los migrantes detenidos en Florida por ingresar a viviendas y robar objetos de valor enfrentarán cargos por robo residencial, hurto mayor y daño criminal. Por robo a vivienda ocupada, la pena puede llegar hasta 30 años de prisión. Si lo robado supera ciertos valores, se suman cargos por hurto mayor, sancionados con hasta 15 años de cárcel. Los daños elevados también pueden aumentar la condena; además, las personas en situación migratoria irregular quedan sujetas a procesos de deportación tras cumplir su sentencia penal. Las condenas varían según los antecedentes y las circunstancias del delito.

