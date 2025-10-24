Colombia

Familiares de adulto mayor que falleció por ataque de abejas en Valledupar no reclamaron el cuerpo: alcaldía asumirá el sepelio

El lamentable suceso expuso la vulnerabilidad de los adultos mayores ante emergencias ambientales, impulsando a las autoridades a revisar protocolos de seguridad en centros similares de la ciudad

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El cuerpo del adulto mayor
El cuerpo del adulto mayor permanece bajo custodia del operador funerario contratado por la administración - crédito iStock

Eurípides Cervantes Fontalvo, un adulto mayor de 86 años recordado por su alegría y amabilidad en el Centro de Vida del barrio Los Mayales en Valledupar, falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas. El lamentable hecho ocurrió el 20 de octubre de 2025, pero el cuerpo no fue reclamado por familiares a Medicina Legal.

Ese día, cuando personal del lugar realizaba labores de poda de árboles, accidentalmente se alteró el panal, provocando la reacción de los insectos que atacaron a varios de los residentes del centro. Cervantes fue el más afectado y, aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, murió 24 horas después de permanecer hospitalizado debido a la gravedad de las picaduras.

De acuerdo con la versión oficial, el ataque de estos animales se produjo por las perturbaciones asociadas a las vibraciones y el ruido de las motosierras que utilizaban los contratistas encargados para sus labores en el hogar para adultos mayores.

Durante seis años, el adulto mayor fue residente habitual del Centro de Vida, donde se ganó el cariño del personal y de otros adultos mayores por su carácter tranquilo y conversador. A pesar de sus limitaciones físicas propias de la edad, seguía conservando independencia y disfrutaba de las actividades diarias del programa.

Tras el fallecimiento, las autoridades locales iniciaron gestiones para ubicar a sus familiares, pero, según informó la Alcaldía de Valledupar, ninguna persona se ha presentado a reclamar el cuerpo ni se ha comunicado para participar del proceso funerario.

Los adultos mayores tuvieron que
Los adultos mayores tuvieron que recibir atención médica inmediata - crédito gob.mex.com

En este sentido, la gestora social del municipio, Milena Serrano, confirmó que el hombre no contaba con familiares conocidos, por lo que aseguró que será la misma Administración municipal la que asumirá los gastos asociados a la sepultura de Cervantes Fontalvo.

“Hemos estado muy pendientes de esta situación. Ya Medicina Legal nos entregó el cuerpo y tenemos al operador listo para realizar el sepelio. Hasta el momento no hay familiar que se haya manifestado para acompañarlo, pero la administración lo hará, porque era un señor que nos brindó mucho amor y cariño cuando lo visitábamos”, aseguró Serrano en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Cervantes Fontalvo vivía desde hacía
Cervantes Fontalvo vivía desde hacía seis años en el hogar geriátrico - crédito Pexels

Por su parte, vecinos y trabajadores del Centro de Vida expresaron su deseo de acompañar el acto en honor a un hombre que, según ellos, siempre enfrentó la vida con serenidad y respeto por los demás.

Por otro lado, la alcaldía informó además que otros dos adultos mayores que también resultaron afectados por el ataque continúan internados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el resto de personas afectadas ya fueron dadas de alta y retornaron al hogar geriátrico.

No obstante, por instrucciones del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, el centro solo fue reabierto al público una vez se confirmó que el enjambre había sido completamente retirado y no representaba más peligro para los adultos mayores ni para los trabajadores o visitantes del lugar.

Los Bomberos de Valledupar realizaron
Los Bomberos de Valledupar realizaron labores en el lugar para adecuarlo para la residencia de los adultos mayores - crédito Colprensa

Serrano también fue enfática en que la administración adelantó acciones inmediatas para controlar la emergencia y brindar atención médica a todos los residentes del hogar. Al lugar se desplazaron equipos médicos y de socorro para mitigar el impacto del ataque.

La tragedia sacó a la luz la vulnerabilidad de los habitantes de este tipo de hogares frente a emergencias de tipo ambiental y biológico. Por ello, la Alcaldía de Valledupar anunció que ordenará una revisión general de todos los espacios similares en la ciudad, con el fin de eliminar posibles riesgos derivados de panales, nidos o fauna peligrosa en zonas donde se atienden personas mayores.

El sepelio de Cervantes Fontalvo
El sepelio de Cervantes Fontalvo será asumido por la Administración municipal - crédito Colprensa

“Estamos comprometidos con garantizar la seguridad y el bienestar de todos nuestros abuelitos. Lamentamos profundamente este incidente y queremos que nunca más se repita una situación similar”, indicó la gestora social del municipio.

