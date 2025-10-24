Cony Camelo respalda afirmaciones de Gustavo Petro y genera debate por polémica con Donald Trump: “Muy ingenuo el que piense lo contrario”

La postura de Cony Camelo enciende la discusión al sumarse a Gustavo Petro frente a Donald Trump - crédito REUTERS/Luisa González - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Cony Camelo respaldó en sus redes sociales las recientes afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el mandatario estadounidense Donald Trump, lo que provocó debate en el ámbito político y mediático nacional.

El tema adquirió notoriedad después de que Camelo difundiera un video en el que Petro advertía sobre supuestas intenciones de Estados Unidos de intervenir Venezuela, acompañando la publicación con el mensaje: “Muy ingenuo el que piense lo contrario”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La artista colombiana, reconocida por su participación en producciones televisivas y por haber formado parte del programa de cocina MasterChef Celebrity, manifestó su apoyo al enfoque de Petro en relación con la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela.

Camelo ha mantenido presencia en la discusión pública y en distintas ocasiones ha utilizado sus redes para expresar posturas sobre temas del contexto nacional, tanto coincidiendo como discrepando de líderes políticos.

Cony Camelo enumeró los resultados que Gustavo Petro ha tenido en sus tres años de gobierno - crédito @gustavopetrourrego/Instagram y Cortesía Canal RCN

El presidente Petro denunció en el video que Trump estaría “preparando una invasión a Venezuela, no por el narcotráfico —mentiras—, así haya matado a 26 o 27 latinoamericanos, sean pescadores o no, que nunca debieron matar por misiles, porque eso está prohibido por el orden internacional. Ese tipo de desproporción en el uso de la fuerza constituye un crimen de guerra. Y si matan colombianos, igual lo digo”, dice el mandatario colombiano.

Petro también responsabilizó intereses sobre el petróleo venezolano como motivo central de una eventual ofensiva: “Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo y ese petróleo en 20 años no va a valer nada”, sostuvo.

La actriz se mostró a favor de las palabras del presidente colombiano en medio de una polémica con Trump - crédito @conycamelo/ Instagram

En su respuesta, Cony Camelo respaldó la idea de Petro e indicó: “Muy ingenuo el que piense lo contrario”, frase que acompañó el video difundido a través de sus perfiles oficiales. La declaración alzó el tono del debate digital y atrajo numerosas reacciones tanto a favor como en contra de su postura. A pesar de sus recientes coincidencias con el presidente, Camelo no ha dudado antes en manifestar sus desacuerdos con algunas políticas o declaraciones del mandatario.

“¡Ustedes mamertos ven como destruyen el país y ustedes les parece un juego ignorantes, gobierno fracasado”, “Como si Maduro fuera un adalid de la transparencia! Muy ingenuos”, “Sólo basta ser petrista para ser ingenuo”, dicen algunas de las reacciones.

La presencia activa de la actriz en discusiones públicas no es reciente. Cony Camelo fue señalada como figura polémica en la última edición de MasterChef Celebrity, y ha enfrentado críticas y apoyos en medios y redes sociales.

Cony Camelo ha demostrado su respaldo a Gustavo Petro y a los avances del gobierno

La actriz Cony Camelo de manera constante ha expresado su respaldo a Gustavo Petro, tanto en sus redes sociales como en distintos espacios públicos. El apoyo público de Camelo al presidente se evidenció durante el segundo semestre de 2025, cuando la artista abordó temas de actualidad nacional y destacó los avances que, a su juicio, ha tenido el país en materia social tras la llegada del actual Gobierno.

Cony Camelo ha manifestado en distintas oportunidades su respaldo al presidente Gustavo Petro y a los cambios promovidos por el Gobierno - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Lina Gasca/Colprensa

Durante septiembre, Cony Camelo afirmó: “Yo tengo mucha esperanza” al referirse al rumbo que ha tomado Colombia desde el inicio de la administración de Gustavo Petro. La actriz celebró los cambios y los resultados observados en áreas como salud, pensiones y empleo.

“Yo tengo mucha esperanza. Ya se están metiendo con la salud, con el empleo, con las pensiones. Ahora, pues es increíble ver las cosas que están sucediendo, universidades en el Cauca por ejemplo”, expresó Camelo en entrevista para el programa En clave, quien ha señalado que reconoce las dificultades del proceso de transformación, pero prefiere centrarse en los aportes positivos: “Sí, soy idealista. Yo creo que la humanidad tiene un futuro, yo creo en la evolución”.

No obstante, su respaldo no ha sido absoluto. En julio de 2025, Cony Camelo aclaró su posición respecto de los límites y matices sobre la gestión gubernamental. “Hay muchas cosas, por supuesto, en que no estoy de acuerdo. Yo sabía que esto iba a ser así de difícil, yo no soy una persona ingenua”, dejó claro la actriz en entrevista para La casa de Laura Acuña.

En varias entrevistas, Cony Camelo ha señalado que su apoyo al presidente Petro no es incondicional, y que mantiene una postura crítica sobre temas específicos - crédito @conycamelo/IG

Aseguró además que su apoyo se fundamenta en la voluntad de cambio, aunque esto no le impide cuestionar aspectos puntuales del Ejecutivo: “Puedo tener diferencias y decirlo, eso no me convierte en enemiga del gobierno ni me da vergüenza admitir los matices”, afirmó.