Colombia

17 ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela fueron liberados: la canciller colombiana y el embajador del país en ese territorio recibieron a los connacionales

Los detenidos son acusados de ser mercenarios que querían tumbar a Nicolás Maduro, y varios de ellos ya cumplían más de nueve meses privados de la libertad

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Embajador de Colombia en Venezuela,
Embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, y la Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, a la espera de la liberación de los 18 colombianos retenidos en el vecino país - crédito redes sociales

En horas de la mañana del 24 de octubre de 2025 se llevará a cabo la liberación de 17 colombianos que permanecen retenidos en cárceles de Venezuela, luego de ser detenidos hace varios meses por el régimen de Nicolás Maduro.

Las identidades de los nacionales que serán entregados a sus familias y a las autoridades colombianas responden a los nombres de:

  • David Josué Mice Durán
  • Edwin Iván Colmenares García
  • Kevin José Saavedra Vasallo
  • Brayan Zaid Navarro Cáceres
  • Johnny Johan Villán Virgüez
  • Ignacio Moña Chamapuro
  • Juan Pretel Pedrosa
  • Amin Avelino Hernández Perea
  • Royman Santa Burgos
  • Álvaro Osa Santa
  • Álvaro Javier Ojeda Meléndez
  • Segundo Manuel Cortés Preciado
  • Rolando Patricio Espinosa
  • Wilson Javier Vargas Jiménez
  • Edwin Steven Rosero
  • Óscar Alexander Viera Zárate
  • José Ignacio Hurtado Moreno

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Eran acusados de ser mercenarios, y varios de ellos ya cumplían más de nueve meses privados de la libertad.

La liberación de 17 se concretó tras un proceso de coordinación diplomática binacional, supervisado directamente por altos funcionarios de ambas naciones. La Cancillería de Colombia, bajo el liderazgo de Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, junto con representantes en el terreno como el embajador Milton Rengifo Hernández y los cónsules David Gilberto Haddad Clavijo y Jesús Alberto Grueso Zúñiga, encabezó la verificación y el procedimiento que tuvo lugar en el municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira.

Este avance responde a una directriz del presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno ha reiterado la prioridad de proteger los derechos de colombianos en el exterior. De acuerdo con la ministra Villavicencio, se trata de “un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, como destacó ante medios institucionales.

Liberación de 17 colombianos detenidos
Liberación de 17 colombianos detenidos en Venezuela hace varios meses - crédito Cancillería

La colaboración con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, encabezado por Yván Gil, ha sido clave para el desarrollo de esta agenda conjunta, orientada al “respeto y la garantía de los derechos humanos de los connacionales”. El diálogo entre ambos países se mantendrá abierto con el objeto de “coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones en el marco del Tratado de 1994”, según detalló la Cancillería de Colombia.

Al referirse al procedimiento, se subrayó la observancia de normas internacionales, ya que “el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno, en concordancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, formó parte del equipo que supervisó la liberación y verificación de las identidades, asegurando la debida atención a los liberados. Posteriormente, los connacionales serán trasladados a sus lugares de origen, donde recibirán el acompañamiento y las rutas de atención correspondientes.

“Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios”, concluyó la ministra Villavicencio.

Temas Relacionados

Colombianos liberadosVenezuelaFrontera colombo-venezolanaCancillerRosa VillavicencioColombia-Noticias

Más Noticias

Cómo se escribe: ¿Alegado es lo mismo que presunto? La RAE aclara la duda

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe: ¿Alegado es

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 24 de octubre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Veteranos de la fuerza pública y sus familiares tendrán educación patrocinada por el Gobierno nacional

El Ministerio de Defensa abre inscripciones para un programa que cubre hasta el 90% de los costos académicos a través de créditos condonables, beneficiando a exintegrantes de la fuerza pública y sus allegados

Veteranos de la fuerza pública

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 24 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

San Antonio María Claret y todos los onomásticos que se celebran hoy 24 de octubre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

San Antonio María Claret y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó que investigó

Karina García contó que investigó sobre el boxeo en ChatGPT cuando se estaba preparando para la pelea de ‘Stream Fighters’ y confesó si volverá a pelear

Aida Victoria Merlano filtró impactantes chats que involucran al “agropecuario”, su expareja y padre de su hijo: “Te ganaste que te aborrezca”

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Hermana de Andrés Cepeda se quedó sin trabajo a los 72 años y conmovió con su relato

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Deportes

Dura caída del ciclista colombiano

Dura caída del ciclista colombiano Kevin Quintero en el Mundial de Pista en la modalidad de Keirin: perdió el podio y abandonó la carrera

Tras el regreso de Jhon Durán con el Fenerbahçe por Europa League, la prensa turca reaccionó: “El mayor problema será su delantera”

Choque decisivo en la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Jeison Medina fue protagonista en la goleada de Liga de Quito a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores

James Rodríguez y León hacen cuentas en el Torneo Apertura: qué necesitan para pasar de ronda y salvar al colombiano del fracaso