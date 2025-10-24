Colombia

“Cazadores de demonios del K-pop” es la película favorita del público infantil en Netflix para ver el fin de semana

Las producciones infantiles de la plataforma abarcan desde vibrantes musicales hasta historias llenas de acción, aventura y fantasía

Por Luis Mote

Los niños en Colombia eligen
Los niños en Colombia eligen Netflix para descubrir historias llenas de magia, aventura y valores positivos, reflejando las tendencias actuales en entretenimiento infantil.(Captura: Netflix)

Las preferencias de los niños dentro de las plataformas de streaming están en constante cambio, y Netflix se mantiene como una de las opciones predilectas para el público infantil en Colombia. Su extenso y variado catálogo, que combina exitosas producciones animadas nacionales e internacionales, ha logrado posicionar varias películas infantiles entre las más vistas en el país.

En las últimas semanas, algunas películas se han destacado no solo por su calidad audiovisual, sino también por el impacto que han generado en redes sociales y en las conversaciones familiares. Con historias atractivas, valores positivos y personajes inolvidables, estas producciones han subido rápidamente en los principales listados de popularidad.

A continuación, presentamos las 10 películas más populares entre los niños en Netflix Colombia hasta el 24 de octubre, una muestra clara de las tendencias actuales y una guía para descubrir nuevas y recomendadas historias para los más pequeños.

Las cinco películas para niños que no te puedes perder en Netflix

Cazadores de demonios del K-Pop sigue manteniéndose como la favorita del público infantil en Netflix Colombia ( Netflix Latinoamérica)
  • Cazadores de demonios del K-Pop

En el universo de la música K-pop, el grupo femenino Huntr/x enfrenta una doble vida como ídolas y cazadoras de demonios. Rumi, Mira y Zoey, más allá de brillar en los escenarios, defienden a la humanidad de bandas de demonios como los Saja Boys, quienes planean robar las almas de sus fans para fortalecer al malvado Rey Demonio Gwi-Ma.

A través del poder de sus voces y sus lazos de amistad, las protagonistas luchan para mantener la barrera entre ambos mundos, mientras enfrentan secretos familiares y desafíos de identidad que las ponen a prueba como grupo y como heroínas.

  • La vida secreta de las mascotas 2
La película animada que muestra
La película animada que muestra la vida secreta de las mascotas es una de las más vistas en Netflix. (Universal)

Max, el terrier, debe afrontar grandes cambios en su vida cuando su dueña se casa y tiene un bebé. Cuando la familia viaja al campo, Max, nervioso, tiene numerosos encontronazos con vacas intolerantes a los perros, zorros hostiles y un pavo aterrador.

Por suerte para Max, pronto encuentra alivio al conocer a Rooster, un perro de granja rudo que intenta curar la neurosis del adorable perrito.

  • Twits

El Sr. y la Sra. Twit son las personas más crueles, apestosas y desagradables del mundo, y además son dueños y administradores del parque de atracciones más asqueroso, peligroso e idiota del mundo: Twitlandia.

Pero cuando los Twit llegan al poder en su pueblo, dos valientes huérfanos y una familia de animales mágicos se ven obligados a ser tan astutos como los Twit para salvar la ciudad.

  • Cazadores de demonios del K-Pop- Canta a coro
Canta con tus personajes favoritos
Canta con tus personajes favoritos en una versión karaoke de la producción más vista en Netflix España (@netflixlat)

Canta las canciones que te encantan y ayuda a sellar el Honmoon con esta edición especial de la película que encabeza las listas de éxitos y que es aclamada como un fenómeno cultural .

  • Sonic el erizo 3
Con el regreso de un viejo enemigo, Sonic debe enfrentarse a una amenaza más fuerte junto a sus amigos. (Paramount)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con poderes nunca vistos. Con sus habilidades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic debe buscar una alianza improbable con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

El auge global de Netflix

Desde su inicio en 1998
Desde su inicio en 1998 como servicio de alquiler de DVDs por correo, Netflix revolucionó la forma de consumir cine y televisión, consolidándose como líder global del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Netflix ha recorrido un camino extraordinario desde 1998, cuando inició como un servicio de alquiler de DVDs por correo, ofreciendo una solución cómoda y sin penalizaciones que cambió la forma en que disfrutamos del cine.

En 2007, anticipándose a la revolución digital, lanzó su plataforma de streaming, eliminando la necesidad del soporte físico y abriendo las puertas a un catálogo casi infinito disponible al instante.

Este cambio no solo transformó la experiencia del usuario, al permitir elegir qué, cuándo y cómo ver contenido sin depender de horarios o programaciones, sino que también modificó radicalmente el panorama global del entretenimiento.

Netflix se consolidó como pionero al crear y producir contenido original de alta calidad desde 2011, con series icónicas como House of Cards﻿, que tan solo reafirmaron su liderazgo y capacidad innovadora.

Hoy, el servicio ofrece un vasto repertorio accesible en múltiples dispositivos y regiones, con planes flexibles para satisfacer distintos gustos y necesidades, manteniendo su posición como referente global en la batalla por dominar el mundo del streaming.

