Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

La controversia en torno a la abrupta salida de Yina Calderón del combate contra Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 ha reavivado el debate en redes sociales y medios digitales.

La creadora de contenido, que fue objeto de intensas críticas y especulaciones sobre una supuesta estrategia premeditada para abandonar la pelea, negó categóricamente cualquier planificación detrás de su decisión y defendió la autenticidad de su participación. “Yo no lo tenía planeado”, afirmó de manera enfática durante la emisión de su programa Escándalo TV.

El enfrentamiento, realizado en el Medplus de Bogotá ante 17.000 asistentes y una audiencia virtual que superó los cuatro millones de espectadores, se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del año en el ámbito digital. Tras abandonar el ring apenas veinte segundos después del inicio, el árbitro decretó el final del combate por nocaut técnico, lo que provocó una reacción airada del público, que llegó a arrojar objetos al escenario y obligó a que la empresaria fuera escoltada fuera del recinto.

En su intervención, Yina Calderón insistió en que la decisión de detener la pelea no fue suya, sino del juez. “Yo no me retiré, fue el juez el que terminó la pelea por nocaut técnico. Es el árbitro el que la para, yo no”, explicó en Escándalo TV. Además, subrayó el esfuerzo invertido en su preparación: “Yo me preparé, pagué un profesor y subí 10 kilos de peso”.

Calderón también reivindicó su papel en el éxito del evento, asegurando que su presencia fue determinante para la masiva convocatoria: “Sin mí hubiera sido imposible que se llenara el MedPlus y que a WestCol se le conectaran más de cuatro millones de personas”.

Aunque Calderón intentó explicar los motivos de su retiro, estos no lograron convencer a los internautas, quienes la volvieron a señalar de cobarde y ademas le recordaron que días antes ella se identificaba como “gamina” o “calle”. “O sea que en la calle pegan suave, ella no que era callejera”, “en resumen: le dio miedo”, “es una cagona y punto”.

Durante el relato de su experiencia, la influencer describió el ambiente hostil que percibió desde su entrada al escenario. Relató que fue abucheada por el público y que detectó preferencias en la organización y en los contratos. “Yo iba a pelear, y cuando yo salí en mi entrada todos empezaron a abuchearme, todos mis ‘haters’ estaban ahí. (...) Valdiri parecía un perro, estaba tirando baba, y me di cuenta de que había varias preferencias en el camerino y en el contrato. (...) El profesor de Andrea no le enseñó a manejar la furia. (...) Esperé el primer round y me retiré, esa vieja tiene la fuerza de un hombre”, expresó en el programa.

La empresaria también abordó las críticas recibidas tras su salida del combate, argumentando que su decisión fue un acto de valentía y no de cobardía. “Es más de valientes retirarse y no dejar que lo jodan a uno en un ring, a mí qué hijueputas importa lo que diga la gente (…) si usted está en un evento y sabe que la van a volver mierda, porque yo no tenía cómo ganar y lo acepto, si yo me hubiera burlado del evento no hubiera ido, es sencillamente que no iba a dejar que una vieja me volviera mierda”, manifestó Calderón.

Además, consideró que su retirada fue el peor castigo para Andrea Valdiri, al impedirle continuar el enfrentamiento. “Si me quieren decir miedosa, ok, miedosa, pero hoy está sanita, sin golpes y siendo tendencia nacional”, añadió la ex participante de La casa de los famosos Colombia en su programa.

La polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sigue generando debate en redes sociales, donde seguidores y detractores discuten la legitimidad de la decisión de Calderón y el desarrollo de un evento que reunió a una de las audiencias digitales más grandes del año.