Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

La empresaria e ‘influencer’ aclaró que su abandono del combate no fue una estrategia, sino una consecuencia de la decisión arbitral, mientras defendía su rol en el evento en Bogotá

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

Yina Calderón habló de lo
Yina Calderón habló de lo que pasó en el ring junto a La Valdiri - crédito @stream_fighters/ Instagram

La controversia en torno a la abrupta salida de Yina Calderón del combate contra Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 ha reavivado el debate en redes sociales y medios digitales.

La creadora de contenido, que fue objeto de intensas críticas y especulaciones sobre una supuesta estrategia premeditada para abandonar la pelea, negó categóricamente cualquier planificación detrás de su decisión y defendió la autenticidad de su participación. “Yo no lo tenía planeado”, afirmó de manera enfática durante la emisión de su programa Escándalo TV.

El enfrentamiento, realizado en el Medplus de Bogotá ante 17.000 asistentes y una audiencia virtual que superó los cuatro millones de espectadores, se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del año en el ámbito digital. Tras abandonar el ring apenas veinte segundos después del inicio, el árbitro decretó el final del combate por nocaut técnico, lo que provocó una reacción airada del público, que llegó a arrojar objetos al escenario y obligó a que la empresaria fuera escoltada fuera del recinto.

En su intervención, Yina Calderón insistió en que la decisión de detener la pelea no fue suya, sino del juez. “Yo no me retiré, fue el juez el que terminó la pelea por nocaut técnico. Es el árbitro el que la para, yo no”, explicó en Escándalo TV. Además, subrayó el esfuerzo invertido en su preparación: “Yo me preparé, pagué un profesor y subí 10 kilos de peso”.

Calderón también reivindicó su papel en el éxito del evento, asegurando que su presencia fue determinante para la masiva convocatoria: “Sin mí hubiera sido imposible que se llenara el MedPlus y que a WestCol se le conectaran más de cuatro millones de personas”.

Aunque Calderón intentó explicar los motivos de su retiro, estos no lograron convencer a los internautas, quienes la volvieron a señalar de cobarde y ademas le recordaron que días antes ella se identificaba como “gamina” o “calle”. “O sea que en la calle pegan suave, ella no que era callejera”, “en resumen: le dio miedo”, “es una cagona y punto”.

Durante el relato de su experiencia, la influencer describió el ambiente hostil que percibió desde su entrada al escenario. Relató que fue abucheada por el público y que detectó preferencias en la organización y en los contratos. “Yo iba a pelear, y cuando yo salí en mi entrada todos empezaron a abuchearme, todos mis ‘haters’ estaban ahí. (...) Valdiri parecía un perro, estaba tirando baba, y me di cuenta de que había varias preferencias en el camerino y en el contrato. (...) El profesor de Andrea no le enseñó a manejar la furia. (...) Esperé el primer round y me retiré, esa vieja tiene la fuerza de un hombre”, expresó en el programa.

La empresaria confesó que se
La empresaria confesó que se sintió vulnerada por el ambiente que se estaba viviendo en el evento - crédito @CristoRuiz_/X

La empresaria también abordó las críticas recibidas tras su salida del combate, argumentando que su decisión fue un acto de valentía y no de cobardía. “Es más de valientes retirarse y no dejar que lo jodan a uno en un ring, a mí qué hijueputas importa lo que diga la gente (…) si usted está en un evento y sabe que la van a volver mierda, porque yo no tenía cómo ganar y lo acepto, si yo me hubiera burlado del evento no hubiera ido, es sencillamente que no iba a dejar que una vieja me volviera mierda”, manifestó Calderón.

Además, consideró que su retirada fue el peor castigo para Andrea Valdiri, al impedirle continuar el enfrentamiento. “Si me quieren decir miedosa, ok, miedosa, pero hoy está sanita, sin golpes y siendo tendencia nacional”, añadió la ex participante de La casa de los famosos Colombia en su programa.

La exparticipante de La casa
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que sintió miedo estando en el ring junto a Valdiri - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sigue generando debate en redes sociales, donde seguidores y detractores discuten la legitimidad de la decisión de Calderón y el desarrollo de un evento que reunió a una de las audiencias digitales más grandes del año.

Yina CalderónLa ValdiriYina Calderón y la ValdiriYina Calderón habla de su retiro de la peleaEscandalo TVColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

El fuerte cruce de Rafael

Partidos Comunista y Unión Patriótica

Sin dinero y con ganas

EN VIVO Atlético Nacional vs.

Alcalde de Medellín anuncia estadio
Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Sin dinero y con ganas

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del 'Desafío' para una nueva oportunidad en el programa

El fuerte cruce de Rafael

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: "Solo vienes cuando perdemos"

