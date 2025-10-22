Colombia

Padre e hijo fueron torturados hasta la muerte en una finca en Tolima

Las autoridades investigan el caso como un posible robo violento, aunque no se descartan otras hipótesis

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Los hechos ocurrieron en inmediaciones
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de uno de los sectores turísticos más reconocidos del país - crédito Gobernación del Tolima

El hallazgo de dos hombres amarrados y con signos de tortura en una finca rural del municipio de Prado, ubicado en el departamento del Tolima, desató preocupación entre la comunidad local. Las víctimas fueron identificadas como Hernán López Navarro, de 62 años, y su hijo Hernán Felipe López Gutiérrez, de 26 años, que eran reconocidos en la región por sus lazos familiares y trabajo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hecho ocurrió en una cabaña situada en la vereda Isla del Sol, en el sector de la represa Prado, donde se encontraban los dos hombres.

Ante esta situación se pronunció el coronel Alejandro Poveda, comandante operativo de seguridad ciudadana del Departamento de Policía Tolima Encargado, que explicó lo siguiente: “Se registró un lamentable hecho en el que resultan lesionados, con armas cortopunzantes, dos personas de sexo masculino, al parecer padre e hijo, quienes fueron trasladados de inmediato al centro asistencial del municipio, donde momentos después fallecen, debido a la gravedad de las heridas”.

Las víctimas, reconocidas en la
Las víctimas, reconocidas en la región, murieron tras ser atacadas con armas cortopunzantes durante un robo - crédito Pixabay

Las primeras indagaciones apuntan a que los agresores irrumpieron en la vivienda durante la noche con la intención de llevarse el dinero y los objetos de valor que allí se encontraban.

Sin embargo, la reacción inmediata de la Policía Nacional y la colaboración de la comunidad permitieron la captura en flagrancia de un sospechoso y la recuperación de una lancha que, según las autoridades, habría sido robada durante el ataque.

“De manera oportuna, la reacción de la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad logra que se materialice la captura en flagrancia de un hombre, así como la recuperación de una lancha, la cual, al parecer, habría sido hurtada en el hecho. Las primeras hipótesis apuntan a que este caso estaría relacionado con un posible hurto, sin embargo, los motivos y circunstancias son materia de investigación por parte de un equipo especial”, añadió el coronel Poveda.

Y es que las autoridades no descartan ninguna posibilidad ante el violento acto, por lo que también se planteó la versión de que pudo tratarse de algún tipo de represalia en su contra. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada y será comprobada o descartada conforme avancen las pesquisas.

Cabe mencionar que este tipo de actos en los que la tortura es protagonista, también están relacionados con casos de extorsión, por lo que esta es otra de las líneas de investigación que se maneja sobre lo ocurrido en la finca del municipio de Prado.

La policía y el CTI
La policía y el CTI buscan esclarecer el asesinato del padre y su hijo - crédito Freepik

El reporte oficial indica que las dos víctimas fueron encontradas aún con vida y trasladadas al hospital San Vicente de Paúl de Prado, donde fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones. Debido a la gravedad del caso, la Policía del Tolima y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de la Fiscalía General de la Nación ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los demás responsables.

Entre tanto, la Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para aportar información relevante que ayude a avanzar en la investigación, invitando a comunicarse a la línea 123 o con la patrulla policial más cercana, con el fin de dar a conocer más detalles sobre lo ocurrido. Del mismo modo, se aclaró que se garantiza absoluta reserva para aquellos que determinen colaborar con la justicia.

Tras conocerse la muerte de los ciudadanos, la comunidad de Prado expresó su pesar por el doble homicidio y exigió a las autoridades un refuerzo en la presencia de la Fuerza Pública, ante el aumento de episodios violentos que han alterado la tranquilidad en esta zona del departamento.

