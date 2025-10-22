Colombia

Contraloría advierte que la desnutrición infantil indígena triplica el promedio nacional

El órgano de control alertó sobre la grave situación de la niñez indígena y pidió acciones urgentes para cerrar brechas en salud, nutrición y educación, especialmente en zonas del sur del país

Por Mauricio Villamil

Guardar
Desnutrición en menores de edad
Desnutrición en menores de edad indígenas - crédito iStock

La Contraloría General de la República alertó que la desnutrición infantil en comunidades indígenas triplica el promedio nacional y persisten brechas estructurales en atención y garantía de derechos.

El organismo presentó sus hallazgos durante el foro “La primera infancia indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, en el que reiteró los desafíos del Estado en materia de salud y nutrición para los pueblos originarios.

Contraloría General de la
Contraloría General de la República - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que, pese a algunos avances institucionales, las tasas de mortalidad por desnutrición infantil en pueblos indígenas siguen siendo entre tres y cuatro veces más altas que en el resto del país. Según dijo, persisten deficiencias en la articulación institucional y en la continuidad de los programas enfocados en la primera infancia.

Los departamentos con mayores afectaciones

El informe, elaborado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, evaluó la eficacia de los programas dirigidos a niños indígenas durante 2023 y 2024. Los resultados muestran que Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los indicadores más críticos en materia de protección y bienestar infantil.

Desnutrición en población de menores
Desnutrición en población de menores de edad indigenas - crédito iStock

Estas zonas, que coinciden con territorios de mayor presencia indígena, reflejan una situación de vulnerabilidad persistente, donde los menores enfrentan altos niveles de desnutrición, enfermedades infecciosas y dificultades de acceso a servicios básicos.

Dificultades en el registro y monitoreo de datos

De acuerdo con cifras del DANE, en Colombia hay más de 250.000 niños y niñas indígenas entre 0 y 5 años, de los cuales 200.000 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. Sin embargo, la Contraloría advirtió que la falta de actualizaciones censales y de registros completos del Ministerio del Interior impide obtener datos precisos, lo que limita la formulación de políticas públicas efectivas.

La entidad también revisó el cumplimiento de la Sentencia T-187 de 2018, que protege los derechos de la primera infancia indígena en Pueblo Rico (Risaralda). Aunque se evidencian avances parciales, el organismo concluyó que los esfuerzos siguen siendo insuficientes.

Llamado al Gobierno y a las autoridades indígenas

La Contraloría instó al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) a fortalecer su rol de articulador entre las instituciones responsables de la atención a la niñez indígena. El organismo pidió crear mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación para garantizar la sostenibilidad de los programas.

- crédito Presidencia de la
- crédito Presidencia de la República

Finalmente, el ente de control hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades indígenas para priorizar políticas diferenciales que aseguren el acceso a derechos básicos como salud, nutrición, agua potable y educación inicial.

La advertencia de la Contraloría, divulgada por Revista Semana, se suma a los recientes informes sobre mortalidad infantil indígena en el país, especialmente en Risaralda, Vaupés y Putumayo, donde las enfermedades diarreicas y la desnutrición continúan siendo las principales causas de muerte entre los menores.

Temas Relacionados

Contraloría General de la Repúblicadesnutrición infantil indígenaAmazonasVaupésPutumayopueblos indígenasColombia-noticias

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles

El estado del tiempo en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 22 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Colombia: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Medellín

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Adiós a la incertidumbre, conoce

Temperaturas en Cali: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Temperaturas en Cali: prepárate antes

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 22 de octubre: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Fans en Colombia lanzan tendencia

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Las 10 producciones más populares de Disney+ en Colombia de esta semana

Interacción de Karina García y La Jesuu en medio de ‘Stream Fighters’ generó preguntas en redes sociales

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

Deportes

Cuándo se volverán a reunir

Cuándo se volverán a reunir los jugadores de la selección Colombia sub-20: tienen un nuevo torneo

Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación

Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

Millonarios desplegó un ‘tifo’ en homenaje a Miguel Ángel Russo previo al partido ante Bucaramanga: “Todo se cura con amor”

Bucaramanga dejó a Millonarios al borde de la eliminación: empate 1-1 en El Campín por la Liga BetPlay