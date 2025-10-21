Valentino reveló que Yina Calderón habría hecho millonarias apuestas a favor del triunfo de La Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”

El creador de contenido aseguró que al parecer Yina planeo perder contra La Valdiri para ganar dinero con apuestas - crédito @CristoRuiz_/X @valentinolazaroh/ Instagram

En medio de la polémica que generó Yina Calderón durante el fin de semana del 18 de octubre con su participación en el evento de boxeo Stream Fighters contra Andrea Valdiri, varios internautas y creadores de contenido se han pronunciado sobre lo que pasó en el ring.

La polémica giró en torno al corto tiempo que duró el combate, ya que después de un par de golpes que recibió Yina, decidió que ya era suficiente, por lo que el primer y único round duró solo veinte segundos, lo que fue tomado como una estrategia y cobardía de Calderón, por lo que fue cuestionada en redes sociales.

Aunque Yina no ha confirmado que su acto se trató de un truco para no pagar la multa a Westcol o una para no permitir que Valdiri la golpeara, las críticas no tardaron y la señalaron de no ser una persona profesional.

En medio de las opiniones hacia Yina, el creador de contenido y participante de Dímelo King, Valentino Lazaro, dio sus opiniones sobre lo que sucedió en el ring y aseguró que al parecer Yina planeó todo, no solo para no ser golpeada, sino para ganar dinero extra con el evento.

Según Lazaro, Yina dejó que Andrea Valdiri ganara porque Calderón había hecho una serie de apuestas a favor de la barranquillera, lo que le generaría una ganancia extra. “A mí me llegó un chisme que presuntamente Yina ya tenía todo planeado, porque presuntamente, en canales de apuestas, ella había apostado para que ganara Valdiri y recoger esa plata”, aseguró Lázaro.

Ante las palabras de Valentino, la también penalista del programa, Yaya Muñoz, aseguró que en caso de que hubiera tratado de una estrategia, esta tiene efectos colaterales con la imagen de Calderón. “Es que Valdiri llevaba la ventaja y puede ser una buena idea económica, pero en cuanto a imagen y respeto, no, que lo haga por su familia, ustedes vieron como abucheaban a las hermanas y al papá”, añadió Yaya.

Se conoce la frase que dijo Yina al retirarse del evento

El encuentro, al que asistieron cerca de 4 millones de espectadores en plataformas de streaming locales e internacionales, daba inicio cerca de las 11:00 p. m. Desde el primer intercambio, Andrea Valdiri lució superior en velocidad y técnica, lo que determinó en gran parte la reacción de Yina Calderón dentro del cuadrilátero. De acuerdo con registros audiovisuales, Calderón optó por retirarse pese al clamor del público y las peticiones de los organizadores, lo que generó un ambiente tenso en el recinto y motivó su salida escoltada por personal de seguridad.

Un video viral permitió conocer detalles hasta ese momento desconocidos: antes de anunciar su decisión al juez, Yina Calderón mantuvo una charla con su entrenador, la cual fue captada en imágenes difundidas online. La frase que pronunció se volvió rápidamente tema de debate: “Hágame caso, me va a noquear y no le voy a dar el gusto. Me voy a ir de aquí, yo no soy bruta”.

Tras el episodio, las repercusiones no se hicieron esperar. Westcol, organizador principal, expresó minutos después del abandono duras críticas hacia la empresaria. El creador de contenido puntualizó en vivo: “Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia. Un ruido para que Yina Calderón se vaya para la puta mierda”.

Un día después de la pelea, Yina Calderón recurrió a sus redes sociales para referirse a lo sucedido. A través de una historia en Instagram, publicó: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, sugiriendo que su objetivo principal fue el espectáculo y no el resultado deportivo.

Por su parte, Andrea Valdiri destinó mensajes al público pidiendo disculpas tras no poder ofrecer la pelea esperada. En una de sus declaraciones, expresó: “En la vida hay que tener coherencia. Hablar detrás de una pantalla es muy fácil, ¿pero asumir la responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias Colombia, no ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto”.

Adicionalmente, Andrea Valdiri compartió en redes sociales el video viral de la conversación entre Calderón y su entrenador, mencionando: “Me va a noquear y no le voy a dar el gusto, las palabras de ga- Yina”, haciendo alusión al apodo que circularía tras el evento. La polémica continúa alimentando comentarios en las comunidades digitales y plantea nuevos debates sobre la naturaleza del espectáculo en los eventos de streaming.