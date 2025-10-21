Colombia

Rtvc solicitó revocar fallo que limita las alocuciones presidenciales: denuncia que es una “censura” a la democracia

El documento, que fue firmado por el apoderado del director Hollman Morris, insiste en que limitar las alocuciones es restringir el acceso de los ciudadanos a información directa del Gobierno nacional

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Rtvc denunció que la medida
Rtvc denunció que la medida como un acto sin precedentes y advierte que pone en riesgo el derecho a la información - crédito Rtvc

Con un documento de 55 páginas, Rtvc - Sistema de Medios Públicos pidió al Consejo de Estado anular el fallo que impuso restricciones a las alocuciones presidenciales del presidente Gustavo Petro. La solicitud, presentada por el apoderado del director Hollman Morris, sostiene que la decisión de la Sección Tercera de ese alto tribunal incurre en una extralimitación de funciones y representa un acto de censura.

La petición se dirige directamente al fallo que ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) evaluar y autorizar previamente cada intervención presidencial a través de los medios. Para Rtvc, esta exigencia vulnera principios fundamentales del ejercicio informativo y coloca al jefe de Estado en una situación sin precedentes en la historia reciente del país.

“El Consejo de Estado está promoviendo una forma de censura previa al exigir autorizaciones para las alocuciones del presidente, cuando ni la Corte Constitucional ni el Congreso han establecido ese tipo de controles sobre este mecanismo de comunicación institucional”, se expone en el texto.

Rtvc pidió anular el fallo
Rtvc pidió anular el fallo que limita las alocuciones presidenciales - crédito redes sociales

Rtvc también cuestiona la base legal de la tutela que dio origen a las limitaciones; asegura que los accionantes no lograron demostrar una afectación concreta ni presentar evidencia suficiente que justifique las medidas adoptadas por la Sección Tercera.

Noticia en desarrollo...

