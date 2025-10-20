“Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump”: Gustavo Petro luego de que el mandatario estadounidense lo llamara “líder del narcotráfico”

Donald Trump calificó a Gustavo Petro como líder del narcotráfico y anunció la suspensión total de apoyos económicos, mientras el presidente colombiano respondió con mensajes en la red social X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y REUTERS/Kevin Lamarque

El mandatario estadounidense, Donald Trump, calificó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, como “un líder del narcotráfico” y comunicó la interrupción total de apoyos económicos y asistencia procedentes de Washington hacia Colombia.

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, Gustavo Petro, mandatario colombiano, realizó varias publicaciones en la red social X contestando a dichas declaraciones.

En una de las más recientes, respondió con un mensaje contundente: “Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego afirmó: “No tengo más propiedad que mi casa que terminé antes de ser alcalde, que hice con mucho amor para mis hijos, y que aún debo una parte al banco”.

El presidente colombiano añadió que, contrariamente a las acusaciones, su vida dista mucho de ostentar lujos y que su situación patrimonial refleja sencillez, utilizando una referencia simbólica para subrayar su postura.

“No tengo más, así que este líder de narcotráficantes, como dice Trump, es algo extraño porque es algo Franciscano, aunque no exagero, llevo la última letra del alfabeto arameo en mi pulso, porque significa que el último será el primero, no en el cielo sino en la tierra”, contestó el jefe de Estado en su publicación de X.

Finalmente, Gustavo Petro Urrego concluyó su respuesta aludiendo nuevamente al contraste entre su vivienda y las propiedades de Donald Trump, e hizo referencia a una canción tradicional colombiana para expresar el valor sentimental de su hogar.

“Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump, pero me gusta, aún sabe a hogar, aunque no vive nadie en ella, como dice la antigua bella canción colombiana”, concluyó en su mensaje el primer mandatario del país.