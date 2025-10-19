Colombia

Petro pidió a la Fiscalía investigar bombardeo de Estados Unidos en el que habría muerto un pescador colombiano:“Estaba en aguas nacionales”

A pesar de que no hay información oficial por parte de las autoridades, el mandatario asumió que el connacional murió por culpa de los ataques de Estados Unidos

Petro está en contra de
Petro está en contra de los bombardeos de Estados Unidos - crédito @WhiteHouse/X/ Policía Nacional de Colombia

El 18 de octubre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro solicitó a las autoridades colombianas investigar la posible muerte de Alejandro Carranza un pescador colombiano que habría muerto por los bombardeos de Estados Unidos a lanchas ligadas a las cartelas del narcotráfico en América Latina.

“La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa”, escribió en su cuenta de X.

A pesar de que no
A pesar de que no hay información oficial por parte de las autoridades, el mandatario asumió que el connacional murió por culpa de los ataques de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Su orden se basa en un reportaje de Rtvc que sin información oficial por parte de organizaciones internacionales argumento que la lancha bombardeada en el Caribe por el Gobierno Trump el pasado 16 de septiembre era colombiana, además aseguró que el ataque se habría producido en territorio nacional.

Así las cosas, solicitó al ente acusador investigar los hechos. Además, pidió a las autoridades implementar acciones jurídicas a nivel internacional para esclarecer los hechos.

“Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EEUU”.

En desarrollo...

