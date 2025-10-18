Periodistas denunció que fue retenida por las autoridades en Marruecos, mientras trabajaba en el Mundial Femenino Sub-17

Marcela Monsalve, presentadora de la sección deportiva de Noticias Caracol - crédito @marcelamonsalvem/Instagram

Las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes han marcado el trabajo de la periodista Marcela Monsalve durante la cobertura del Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos, según relató la enviada especial de Blu Radio y Gol Caracol en una entrevista con Blog Deportivo.

Desde su llegada al país africano, Monsalve ha enfrentado limitaciones que han afectado directamente su labor informativa, incluyendo la confiscación de su equipo técnico y la retención por parte de la Policía local.

La periodista explicó que, al arribar a Marruecos para cubrir el torneo en la ciudad de Rabat, las autoridades le incautaron la cámara con la que planeaba trabajar, lo que la obligó a recurrir a la reportería móvil utilizando únicamente su teléfono celular.

“Ya vamos para el quinto día sin cámara. Estamos haciendo reportería móvil, todo con el celular. Las autoridades aquí son muy exigentes y estrictas. Nos metieron unos susticos a la entrada a Rabat y nos retuvieron la cámara por políticas internas”, detalló Monsalve en declaraciones recogidas por Blog Deportivo.

El episodio más tenso se produjo cuando, mientras realizaba una grabación en la vía pública, tanto ella como su camarógrafo fueron interceptados por la Policía local. A pesar de presentar credenciales oficiales y documentación respaldada por la FIFA, ambos permanecieron retenidos durante una hora antes de ser liberados.

La mujer relató que “nos llamaron la atención cuando grabábamos en un lugar bonito de la ciudad. Nos retuvieron una hora hasta que, a través de la FIFA, pudimos demostrar que éramos periodistas y que solo queríamos cubrir la Copa del Mundo femenina”, según las palabras mencionadas en el programa radial.

Las restricciones no se limitaron a la confiscación de equipos o a la retención temporal. Monsalve señaló que las autoridades marroquíes han advertido a los medios internacionales sobre la prohibición de desplazarse fuera de las zonas deportivas, restringiendo la movilidad de la prensa a los estadios, centros de entrenamiento y sedes oficiales del torneo.

Esta medida ha dificultado la cobertura integral del evento y ha limitado el acceso a otros espacios de la ciudad. A pesar de estos obstáculos, la periodista aseguró que continúa con su labor informativa para Blu Radio y Gol Caracol, con el objetivo de mantener informados a los colombianos sobre la participación de la Selección Colombia en el certamen mundialista. “Ha sido complicado, pero seguimos adelante. Estamos comprometidos con llevarle al país cada detalle de nuestras jugadoras en este Mundial”, concluyó Monsalve en su diálogo con Blog Deportivo.

Por primera vez, el Mundial Femenino Sub-17 contará con la participación de 24 selecciones nacionales, marcando un hito en esta competencia juvenil. El torneo, cuya novena edición se disputará en Marruecos, tendrá como epicentro la ciudad de Rabat, que albergará todos los partidos en sus tres estadios principales.

El campeonato se inaugura con el enfrentamiento entre el equipo anfitrión, Marruecos, y Brasil, duelo correspondiente al grupo A. Este compromiso, así como todos los encuentros de la Selección Colombia femenina Sub-17, estarán disponibles en Colombia por señal abierta a través de Caracol HD2 y de manera gratuita en la plataforma web Gol Caracol y la aplicación Ditu, lo que amplía las opciones de acceso para el público.

En cuanto a la estructura del torneo, se implementará un formato de seis grupos integrados por cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, dejando fuera de la competencia a solo ocho equipos en la primera fase. Esta fórmula busca incrementar la competitividad y el margen de oportunidades para los seleccionados participantes.

La Selección Colombia integra el grupo E, donde se enfrentará a España el 17 de octubre, a Costa de Marfil el 22, y a Corea del Sur el 25 del mismo mes. Además, la afición colombiana tendrá la posibilidad de seguir otros duelos definidos del torneo, incluidos dos encuentros de segunda fase, otros dos de la tercera, una semifinal y la gran final, todos ellos mediante los mismos canales de difusión.