Colombia

Periodistas denunció que fue retenida por las autoridades en Marruecos, mientras trabajaba en el Mundial Femenino Sub-17

El episodio más tenso se produjo cuando, mientras realizaba una grabación en la vía pública, tanto ella como su camarógrafo fueron interceptados por la Policía local

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Marcela Monsalve, presentadora de la
Marcela Monsalve, presentadora de la sección deportiva de Noticias Caracol - crédito @marcelamonsalvem/Instagram

Las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes han marcado el trabajo de la periodista Marcela Monsalve durante la cobertura del Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos, según relató la enviada especial de Blu Radio y Gol Caracol en una entrevista con Blog Deportivo.

Desde su llegada al país africano, Monsalve ha enfrentado limitaciones que han afectado directamente su labor informativa, incluyendo la confiscación de su equipo técnico y la retención por parte de la Policía local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La periodista explicó que, al arribar a Marruecos para cubrir el torneo en la ciudad de Rabat, las autoridades le incautaron la cámara con la que planeaba trabajar, lo que la obligó a recurrir a la reportería móvil utilizando únicamente su teléfono celular.

“Ya vamos para el quinto día sin cámara. Estamos haciendo reportería móvil, todo con el celular. Las autoridades aquí son muy exigentes y estrictas. Nos metieron unos susticos a la entrada a Rabat y nos retuvieron la cámara por políticas internas”, detalló Monsalve en declaraciones recogidas por Blog Deportivo.

Marcela Monsalve fue retenida en
Marcela Monsalve fue retenida en marruecos por la Policía - crédito marcelamonsalvem/Instagram

El episodio más tenso se produjo cuando, mientras realizaba una grabación en la vía pública, tanto ella como su camarógrafo fueron interceptados por la Policía local. A pesar de presentar credenciales oficiales y documentación respaldada por la FIFA, ambos permanecieron retenidos durante una hora antes de ser liberados.

La mujer relató que “nos llamaron la atención cuando grabábamos en un lugar bonito de la ciudad. Nos retuvieron una hora hasta que, a través de la FIFA, pudimos demostrar que éramos periodistas y que solo queríamos cubrir la Copa del Mundo femenina”, según las palabras mencionadas en el programa radial.

Periodista de Noticias Caracol
Periodista de Noticias Caracol retenida en marruecos - crédito marcelamonsalvem/Instagram

Las restricciones no se limitaron a la confiscación de equipos o a la retención temporal. Monsalve señaló que las autoridades marroquíes han advertido a los medios internacionales sobre la prohibición de desplazarse fuera de las zonas deportivas, restringiendo la movilidad de la prensa a los estadios, centros de entrenamiento y sedes oficiales del torneo.

Esta medida ha dificultado la cobertura integral del evento y ha limitado el acceso a otros espacios de la ciudad. A pesar de estos obstáculos, la periodista aseguró que continúa con su labor informativa para Blu Radio y Gol Caracol, con el objetivo de mantener informados a los colombianos sobre la participación de la Selección Colombia en el certamen mundialista. “Ha sido complicado, pero seguimos adelante. Estamos comprometidos con llevarle al país cada detalle de nuestras jugadoras en este Mundial”, concluyó Monsalve en su diálogo con Blog Deportivo.

Las restricciones no se limitaron
Las restricciones no se limitaron a la confiscación de equipos o a la retención temporal. Monsalve señaló que las autoridades marroquíes han advertido a los medios internacionales sobre la prohibición de desplazarse fuera de las zonas deportivas - crédito marcelamonsalvem/Instagram

Mundial Femenino Sub17

Por primera vez, el Mundial Femenino Sub-17 contará con la participación de 24 selecciones nacionales, marcando un hito en esta competencia juvenil. El torneo, cuya novena edición se disputará en Marruecos, tendrá como epicentro la ciudad de Rabat, que albergará todos los partidos en sus tres estadios principales.

El campeonato se inaugura con el enfrentamiento entre el equipo anfitrión, Marruecos, y Brasil, duelo correspondiente al grupo A. Este compromiso, así como todos los encuentros de la Selección Colombia femenina Sub-17, estarán disponibles en Colombia por señal abierta a través de Caracol HD2 y de manera gratuita en la plataforma web Gol Caracol y la aplicación Ditu, lo que amplía las opciones de acceso para el público.

Cali acogió el hexagonal del
Cali acogió el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-17, en el que Colombia clasificó al Mundial de Marruecos - crédito @alejoeder/X

En cuanto a la estructura del torneo, se implementará un formato de seis grupos integrados por cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros, avanzarán a los octavos de final, dejando fuera de la competencia a solo ocho equipos en la primera fase. Esta fórmula busca incrementar la competitividad y el margen de oportunidades para los seleccionados participantes.

La Selección Colombia integra el grupo E, donde se enfrentará a España el 17 de octubre, a Costa de Marfil el 22, y a Corea del Sur el 25 del mismo mes. Además, la afición colombiana tendrá la posibilidad de seguir otros duelos definidos del torneo, incluidos dos encuentros de segunda fase, otros dos de la tercera, una semifinal y la gran final, todos ellos mediante los mismos canales de difusión.

Temas Relacionados

Marcela MonsalveDetenida en MarruecosMundial Femenino Sub 17PeriodistaCaracol NoticiasColombia-Noticias

Más Noticias

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental, y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas de América

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” continuarán la defensa del título del fútbol alemán ante su máximo rival en el estadio Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Embajada de EE. UU. agradece a fuerza pública de Bogotá tras disturbios entre comunidades indígenas y miembros de la Undmo

La sede diplomática estadounidense reconoció la labor de los agentes colombianos que resguardaron sus instalaciones durante los enfrentamientos con manifestantes indígenas, enviando un mensaje de apoyo a los heridos y sus familias

Embajada de EE. UU. agradece

Municipio en los pies del Nevado del Ruiz fue galardonado como mejores pueblos turísticos del mundo

E l municipio fue distinguido en China por su enfoque en sostenibilidad y turismo rural, consolidando la reputación del país como referente global en destinos responsables y de calidad

Municipio en los pies del

El CNE abrió investigación preliminar sobre la inscripción de Álvaro Uribe Vélez al Senado por posible inhabilidad

El máximo tribunal electoral investiga si la candidatura de Uribe Vélez para el periodo 2022-2026 incumplió requisitos legales, otorgando diez días para que el exmandatario y su partido presenten pruebas y argumentos

El CNE abrió investigación preliminar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Martina la Peligrosa denunció a

Martina la Peligrosa denunció a hombre que le envió imágenes obscenas y dio contundente mensaje

Karina García impacta con mensaje previo a su combate en ‘Stream Fighters’ y despierta especulaciones de indirecta a Altafulla

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Deportes

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Dura crítica de figura de la selección Colombia tras las semifinales del Mundial Sub-20: “Esperaban que perdiéramos para caernos”

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024