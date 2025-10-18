La Jesuu y Juliana Calderón protagonizan nuevo entrenamiento horas antes del inicio de ‘Stream Fighters’: “Un olor espantoso”

Nuevo altercado entre las Calderón y La Jesuu antes de la pelea - crédito @tuprimalajesu @yinacalderontv/ Instagram

La llegada de La Jesuu a Bogotá generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que la creadora de contenido desestimara las advertencias públicas de Juliana Calderón y decidiera acompañar a su amiga Andrea Valdiri en el evento de boxeo Stream Fighters, donde se enfrentará a Yina Calderón.

La situación escaló cuando, tras su arribo a la capital, la caleña publicó un video en tono burlón solicitando “ayuda” para ingresar a la ciudad, lo que rápidamente se viralizó y provocó respuestas tanto de seguidores como de otras figuras del medio.

La polémica se originó días antes, cuando Juliana Calderón, empresaria de queratinas y también creadora de contenido, lanzó una advertencia directa a La Jesuu a través de redes sociales. Juliana Calderón expresó que no respondería por sus actos si la caleña asistía al evento en Bogotá, enfatizando que la capital era su territorio y que haría respetar su espacio. Esta declaración se refería al posible viaje de La Jesuu para apoyar a Andrea Valdiri en el enfrentamiento con Yina Calderón en el Stream Fighters.

La creadora de contenido caleña lanzó pulla a la hermana de Yina Calderón con su llegada a Bogotá - crédito @lajesuu/ Instagram

A pesar de la advertencia, La Jesuu optó por ignorar el mensaje y, al llegar a Bogotá, compartió un video en el que, entre risas, simulaba preocupación y pedía un “permiso” para entrar a la ciudad. “Muchachos, me acaba de pasar algo acá en el aeropuerto, con una de las niñas acá en Bogotá, necesito de su ayuda urgente, por favor, necesito un permiso para entrar a Bogotá”, manifestó la caleña en el video. Este contenido fue interpretado por muchos como una respuesta irónica a las palabras de Juliana Calderón.

La reacción de la comunidad digital no se hizo esperar. El video de La Jesuu se difundió rápidamente, generando comentarios tanto de seguidores como de colegas del ámbito digital. Entre quienes se pronunciaron se destacaron las creadoras de contenido La Segura y Karen Sevillano, quienes respondieron de manera divertida al video. Otros usuarios, en tono humorístico, sugirieron a La Jesuu contratar un esquema de seguridad ante la posibilidad de un encuentro con alguna de las hermanas Calderón.

La respuesta de Juliana Calderón no tardó en llegar. En la mañana siguiente, la empresaria publicó un video que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a La Jesuu. “Bebés, buenos días, cómo están... bebés hoy amanecí muy preocupada porque hoy Bogotá amaneció, bueno desde ayer, con un olor que no se aguanta, un olor espantoso, por favor les recomiendo ponerse tapabocas, no sé, desde ayer está oliendo a pésimo, increíble. Ay, no, échate perfume, por favor”, expresó Juliana Calderón. Esta publicación fue vista por los seguidores como una respuesta sarcástica a la presencia de la caleña en la ciudad.

La hermana de Yina Calderón volvió a insultar a la caleña asegurando que huele mal - crédito @inforfarandulacolombia/ Instagram

El ambiente previo al evento Stream Fighters se tornó aún más tenso, ya que los fanáticos anticiparon que, además del enfrentamiento principal entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, podría producirse un cruce entre sus acompañantes. Tanto La Jesuu como Juliana Calderón acumulan millones de seguidores, lo que amplificó la repercusión de sus mensajes y la expectativa sobre un posible encuentro durante la velada.

La cuarta edición de Stream Fighters está programada para realizarse en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde se espera que los desacuerdos entre las figuras públicas permanezcan en el ámbito digital y que el evento transcurra sin incidentes fuera del ring.

La Jesuu presentó demanda contra Yina Calderón por racismo

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación tras ser denunciada por La Jesuu por presuntos comentarios discriminatorios. La denuncia, presentada el 9 de octubre, surgió después de una serie de declaraciones por parte de Calderón que usuarios de redes sociales calificaron de racistas, situación que intensificó el conflicto público entre ambas figuras.

Yina Calderón es acusada de racismo tras polémica en redes - crédito @yincacladeron/ TikToK

La Jesuu, de 23 años, hizo oficial la denuncia luego de compartir en su cuenta de Instagram un documento de la Fiscalía. En ese espacio, justificó su decisión y criticó fuertemente los comentarios de la empresaria: “Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad, disfrazado de chiste (…) El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, escribió. Las expresiones de rechazo por parte de La Jesuu forman parte de una respuesta directa a afirmaciones realizadas por Calderón durante una entrevista en redes sociales, en la que declaró sobre su mala relación con la influencer.

En ese diálogo, Yina Calderón afirmó: “La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, ella tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso, después de la cámara se le notaba, me da fastidio”. Insistió en su postura al señalar: “Me da asco”. Estas palabras generaron una oleada de críticas en plataformas digitales y motivaron el inicio del proceso legal, respaldado por múltiples usuarios que apoyaron a La Jesuu por acudir a la justicia, mientras otros objetaron el lenguaje de Calderón.

La empresaria de fajas fue acusada por La Jesuu de comentarios racistas y discriminatorios, por lo que la caleña llevó el altercado a instancias legales - crédito @lajesuu/ Instagram

El marco legal colombiano sanciona penalmente los actos de discriminación por razones de raza o etnia con base en la Ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación). El artículo 134A del Código Penal contempla penas de 12 a 36 meses de cárcel y multas de hasta 10 o 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incurran en este tipo de conductas.