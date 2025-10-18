EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

11:33 hs

Neisser Villareal, goleador colombiano en el Mundial Sub 20 - crédito @Conmebol

Con la mirada puesta en el podio, la selección Colombia sub-20 dirigida por César Torres enfrenta su último desafío en el campeonato mundial juvenil de Chile 2025, buscando igualar la mejor actuación histórica lograda por el país en Emiratos Árabes 2003.

A pesar de la reciente caída en semifinales, el plantel colombiano se prepara para disputar el séptimo partido de la competición, donde tendrá la oportunidad de alcanzar, una vez más, el tercer puesto del torneo.

El rival será Francia, otro equipo que llega a este compromiso con el ánimo afectado tras una sorpresiva eliminación en la ronda anterior.

El encuentro, programado para el 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m. (horario de Colombia), se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, Chile y contará con la dirección arbitral del egipcio Omar Artan. La transmisión estará disponible en Dsports, Gol Caracol y Fútbol RCN.

En la antesala de este enfrentamiento, la Tricolor insiste en cerrar el campeonato con una medalla, tal como expresó El Tiempo, que destacó que “Colombia bajo el mando de César Torres, quiere terminar en el podio del certamen”.