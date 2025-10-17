Colombia

“Te queremos... pero fuera del país”: ciudadanos le hicieron irónico canto a Claudia López en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

El grupo de ciudadanos ubicó a la precandidata presidencial y le hicieron creer que le harían halagos. Luego le dijeron: “Gracias por lo que ni hiciste por Bogotá”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Claudia López fue asediada por un grupo de ciudadanos que le criticaron su gestión en la Alcaldía de Bogotá - crédito @Aquelarre118/X

Un grupo de ciudadanos que estaba en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, se percató de que la precandidata presidencial Claudia López estaba en las instalaciones de la terminal aérea, sentada a la mesa de uno de los establecimientos de la Plaza Dorado.

Al verla, y con cámara en mano, decidieron hacerse notar, la llamaron, y comenzaron a cantarle: “Te queremos, Claudia, Te queremos”, entre aplausos.

La exalcaldesa de Bogotá, desde luego, los saludó y pensó que querían enviarle un mensaje de agradecimiento, o de apoyo.

Sin embargo, luego de cantarle “te queremos”, comenzaron a decirle: “pero fuera del país”.

