“Te queremos... pero fuera del país”: ciudadanos le hicieron irónico canto a Claudia López en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

Un grupo de ciudadanos que estaba en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, se percató de que la precandidata presidencial Claudia López estaba en las instalaciones de la terminal aérea, sentada a la mesa de uno de los establecimientos de la Plaza Dorado.
Al verla, y con cámara en mano, decidieron hacerse notar, la llamaron, y comenzaron a cantarle: “Te queremos, Claudia, Te queremos”, entre aplausos.
La exalcaldesa de Bogotá, desde luego, los saludó y pensó que querían enviarle un mensaje de agradecimiento, o de apoyo.
Sin embargo, luego de cantarle “te queremos”, comenzaron a decirle: “pero fuera del país”.
