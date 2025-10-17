Colombia

Polo Polo arremetió contra Adriana Lucía porque ya no denuncia masacres: “¿Los muertos en el gobierno de Petro no importan?”

La cantante es reconocida por sus críticas a la administración del expresidente Iván Duque y por su respaldo al mandatario actual

Carol Salazar

Carol Salazar

Miguel Polo Polo cuestionó a
El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, volvió a lanzar una dura crítica contra la cantante Adriana Lucía López por sus posturas políticas. La compositora colombiana es reconocida no solo por su música, sino también por los cuestionamientos que hizo en su momento al gobierno del expresidente Iván Duque y por su respaldo al gobierno del actual mandatario, Gustavo Petro.

En su cuenta de X, el congresista de oposición se refirió a una publicación de la artista en la que celebró su participación en el Desfile de la Hispanidad 2025, llevado a cabo en Nueva York (Estados Unidos). López representó a Colombia en el evento y, en su publicación, se mostró orgullosa de ello.

“Siempre será un honor, representar a nuestro país en el desfile de la Hispanidad 2025. Alzando nuestra bandera con orgullo y demostrando que la cultura no tiene fronteras”, escribió la cantante.

Adriana Lucía participó en el
Polo Polo reaccionó con molestia a su publicación, cuestionando a la cantautora por no utilizar sus redes sociales y su posicionamiento público para denunciar los hechos de violencia que se registran en el país, bajo el mandato del presidente Petro.

El representante a la Cámara se refirió a masacres y a asesinatos de personas que ejercen liderazgos que, según indicó, no están siendo visibilizados ni criticados por López. “¿Y por qué ya no cuenta masacres? ¿Por qué ya no llora por los líderes sociales asesinados? ¿Entonces los muertos en el gobierno Duque (que eran menos) si valían, pero los muertos en el gobierno de Petro no importan?”, cuestionó el legislador en la red social.

Adriana Lucía participó en el
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2025 se registraron 59 masacres en el país. En todo 2024 hubo 76; en todo 2023, 93. Además, en lo corrido de 2025 han sido asesinados 117 líderes y lideresas sociales y en 2024 fueron asesinados 173. Estos datos representan la administración del Gobierno Petro.

Por otro lado, Indepaz indicó que durante el Gobierno Duque hubo 957 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados y un total de 313 masacres que dejaron 1.192 víctimas.

Otra crítica de Polo Polo a Adriana Lucía por su postura política

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo desempolvó este video de diciembre de 2019 de la artista Adriana Lucía, en las que criticaba al entonces gobierno del presidente Iván Duque Márquez - crédito @AdrianaLucia/X

No es la primera vez que Polo Polo arremete contra la artista. En enero de 2025 la cuestionó por un antiguo video en el que la cantante comparaba la relación de la ciudadanía con los gobiernos y la clase política tradicional con un vínculo sentimental marcado por la toxicidad y las promesas incumplidas.

La grabación, que data de diciembre de 2019, fue recuperada y difundida nuevamente el 2 de enero de 2025 por el representante a la Cámara, que utilizó sus redes sociales para lanzar acusaciones directas contra la artista. En su intervención, Miguel Polo Polo calificó a Adriana Lucía de “sinvergüenza”, señalando lo que, a su juicio, constituye una incongruencia en la postura de la cantante frente a la política nacional.

Con este mensaje, el representante
El congresista centró su crítica en el contenido del video, donde la artista expresaba su descontento con la administración del entonces presidente Iván Duque.

“Nuestra relación con los gobiernos y la clase política tradicional que ha dominado este país es como una relación con un novio tóxico. Uno sabe que no debe estar en esa relación, pero sigue ahí. Ese novio que te promete, que te dice que está pensando en ti, que tú eres lo mejor, lo más lindo. Pero no, todos sabemos que es mentira. Te prometo que no va a hacer fracking, que está pensando en el medio ambiente, que no va a hacer reformas tributarias, pero lo hace. ¿Y saben qué es lo peor? Que tú sigues ahí. Amiga, por favor, date cuenta”, dijo la cantante en la grabación.

