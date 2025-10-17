Colombia

Petro se refirió a la disculpa del Estado por muerte de paciente con ‘piel de mariposa’: “Estamos corrigiendo esa irresponsabilidad”

El jefe de Estado también dijo que es “mentira” que se hayan disparado las muertes en enfermedades huérfanas en Colombia en los últimos años

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Este caso documentado como 14.488
Este caso documentado como 14.488 por parte de la Cidh: Jessica Liliana Ramírez Gaviria vs. Colombia - crédito Comisión Interamericana de Derechos Humanos /YouTube | @gustavopetrourrego/IG

La mañana del viernes 16 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al histórico reconocimiento por parte del Estado colombiano de su responsabilidad en la muerte de Jessica Liliana Ramírez, la niña conocida como “niña con piel de mariposa”, nueve años después de que falleciera por falta de atención oportuna frente a una enfermedad huérfana.

El pronunciamiento de Petro, difundido a través de su cuenta oficial de X, se produjo tras conocerse el fallo, que contó con presencia de funcionarios del Gobierno nacional, y que admitieron la negligencia estatal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión marcó un precedente en el ámbito de la protección de los derechos de las personas con enfermedades huérfanas en Colombia.

En palabras del presidente, “hace unas semanas hicieron una campaña muy podrida para afirmar que se habían disparado las muertes en enfermedades huérfanas. Está una mentira, habían era disminuido marginalmente”, señaló en su cuenta de X.

El mandatario también hizo hincapié sobre el desafío que representan estas patologías para el sistema sanitario: “La enfermedad rara demanda el mayor reto de salud por la complejidad y valor de sus tecnologías. Falta aún ciencia para afrontarlas”.

crédito @petrogustavo/X
crédito @petrogustavo/X

Además, Petro admitió la responsabilidad estatal en el fallecimiento de la menor, recordando que “por falta de atención esta niña murió hace nueve años. Nosotros estamos corrigiendo esa irresponsabilidad que generan los negociantes de la salud”.

El caso de Jessica Liliana Ramírez Gaviria

La historia de Jessica Liliana Ramírez Gaviria es la de una paciente diagnosticada tardíamente con Epidermólisis Bullosa Distrófica, condición genética también conocida como “piel de mariposa”, que produce fragilidad extrema en la piel y dolor severo.

El diagnóstico se le comunicó a la familia cuando Jessica tenía siete años, lo que dificultó el acceso a un tratamiento especializado y oportuno. Desde sus primeros meses de vida, la niña experimentó síntomas de esta enfermedad huérfana, pero el Estado colombiano no garantizó a tiempo los derechos que la protegían, tal como quedó establecido en el fallo presentado en el acto público.

“La familia de Jessica Liliana fue informada de manera tardía del diagnóstico, lo que dificultó un tratamiento médico idóneo y, ante la negligencia para recibir los cuidados especializados que requería, promovió una acción de tutela por los derechos fundamentales a la salud, la integridad física y la dignidad humana”, señaló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El proceso judicial comenzó el 5 de septiembre de 2006, cuando el Juzgado 15 Penal Municipal de Bogotá ordenó suministrarle complementos alimenticios, medicinas y demás insumos necesarios, así como garantizarle citas, exámenes y tratamientos.

Ante los incumplimientos, la familia tuvo que presentar un incidente de desacato para exigir lo ordenado por el tribunal.

La joven perdió la vida
La joven perdió la vida debido a la falta de atención, como consecuencia de las falencias en el sistema de salud colombiano - crédito Acemi

La lucha de la familia de Jessica Liliana Ramírez Gaviria llevó a que el Estado colombiano aceptara su responsabilidad

La lucha de la familia Ramírez llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en octubre de 2014, denunciando la negativa estatal a entregar medicamentos y suplementos vitales. En noviembre de 2015, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor de la niña y expuso la “gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño”.

Un año después, la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la EPS Capital Salud con una multa de 800 salarios mínimos. Sin embargo, pese a las acciones legales y administrativas, Jessica falleció el 1 de febrero de 2016 por falta de acceso al tratamiento especializado.

En 2023, el Estado colombiano aceptó anticipadamente su responsabilidad internacional, iniciando la propuesta de un acuerdo de solución amistosa para la reparación integral a la familia.

Como parte del compromiso asumido, se avanzó en la elaboración del “Lineamiento para la Atención de Pacientes con Piel de Mariposa”, destinado a mejorar la detección temprana y la respuesta clínica ante este tipo de diagnósticos, detalló El Espectador.

Una niña afectada por la
Una niña afectada por la enfermedad de piel de mariposa - crédito Federación Española de Enfermedades Raras / sitio web

El acto de reconocimiento público, realizado este jueves en presencia del viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego Rodríguez, y del director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reunió a la familia de Jessica, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación United 4 Justice / Unidos por la Justicia, representantes ante la CIDH, asociaciones de pacientes y miembros de la comunidad médica.

Durante la ceremonia, el Estado reconoció expresamente “su responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la salud en perjuicio de Jessica Liliana Ramírez Gaviria”.

El fallecimiento de Jessica Liliana motivó no solo el reconocimiento estatal y las medidas reparatorias, sino también una autocrítica de fondo sobre la manera como Colombia enfrenta las enfermedades raras.

La familia de Jessica Ramírez reiteró durante el evento su llamado a que el país no repita circunstancias similares, e instó a que la historia de la niña con piel de mariposa se convierta en una referencia ética para la defensa efectiva de los derechos de las personas más vulnerables incluidas quienes padecen condiciones médicas huérfanas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroJessica Liliana RamírezPiel de mariposaMuerte por enfermedades huérfanasSistema Interamericano de Derechos HumanosCorte Interamericana de Derechos HumanosMuerte de paciente por falta de atenciónEstado colombiano aceptó su culpaColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Gobernadora del Valle del Cauca asegura que han tenido que usar la fuerza para desbloquear las vías

Los bloqueos afectan a Bogotá y al menos a cuatro departamentos más, por lo que líderes comunitarios, empresarios turísticos y comerciantes hacen un llamado al Gobierno nacional para que reactive la movilidad

Gobernadora del Valle del Cauca

Asociaciones piden reformar el sistema nacional penitenciario por hacinamiento y falta de recursos: estas son las propuestas

El gremio de ciudades capitales impulsó un foro con autoridades y expertos en Bogotá, donde planteó soluciones a la crisis penitenciaria y solicitó nuevas fuentes de financiación

Asociaciones piden reformar el sistema

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor: la revelación sorprendió a sus seguidores

La modelo habló sin filtros sobre su vida sexual después de terminar con Altafulla, el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’

Karina García confesó cuando fue

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

El reconocido artista colombiano y su esposa enfrentaron juntos el cáncer, y dejaron un legado de fortaleza y cariño que su familia ha compartido con el público en conmovedoras declaraciones

Gustavo Angarita y su historia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Karina García confesó cuando fue

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor: la revelación sorprendió a sus seguidores

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

Martín Elías Jr. presumió la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

Mamá de B King publicó sentido mensaje a un mes del asesinato del artista: “Una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas”

Claudia Calderón dio detalles de los últimos encuentros con Baby Demoni antes de su muerte: “No sabía que era su novio”

Deportes

ABC del Mundial Femenino Sub-17

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Este es el millonario premio que ganaría la selección Colombia Sub-20 en el partido por el tercer puesto ante Francia

Histórico de la selección Colombia reveló problema de mentalidad en el fútbol del país: “Les dan medallas por perder”

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile