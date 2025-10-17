La higiene y las moscas marcaron el paso de un colombiano por peligrosa ciudad de Pakistán: “Pienso que me voy a enfermar”

El colombiano se mostró decepcionado de no poder destacar aspectos positivos de su experiencia - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, ha mostrado varios aspectos de su visita a Pakistán, destacando los comercios callejeros y la frontera con la India entre los temas que más le generaban interés.

A esto se sumó poder recorrer las calles de Karachi, que es la ciudad más importante para la nación asiática a nivel económico, pero también ha sido mencionada en varios listados de las zonas más peligrosas en el mundo.

Aunque buscaba conocer la inseguridad de la ciudad, Díaz conoció varios aspectos que lo sorprendieron, principalmente por la higiene que se maneja en Karachi.

En primer lugar, Díaz destacó que la presencia de Karachi en los listados mencionados no solo se debe a la delincuencia, sino que se destaca su peligrosidad por la densidad del aire en la zona, que puede enfermar a los turistas rápidamente.

“En este tipo de lugares el aire es tan denso que usted siente que lo puede cortar con un cuchillo”, indicó el creador de contenido, que destacó que la amabilidad de los locales es algo que no se menciona en ese tipo de informes.

Para contextualizar la importancia de Karachi, Díaz habló con locales, que resaltaron la presencia del puerto principal de la nación como uno de los factores que hace que tenga dos zonas marcadas.

La primera es económicamente positiva, se ven lujos que no son habituales en el país, pero estos son del 10% de la población de Karachi, puesto que el restante de las personas viven con carencias en varios aspectos.

“Es uno de los lugares más estimulantes que he visitado, el olor es fuerte. Hay barrios buenos y casas de lujo, pero también se ve la desigualdad, la mayoría tiene que guerrearla, más de la mitad vive en barrios marginales, en los que hay pocas oportunidades”, indicó el creador de contenido.

El youtuber indicó que se siente mal al tener que hablar de un lugar que visita, puesto que su propósito es mostrar la cara positiva de los países que visita; sin embargo, son pocas las cosas que puede señalar en ese sentido de Karachi.

“Yo les vendo algo maravilloso y ustedes vienen y ven ese poco de moscas”, fueron las palabras de Díaz, que recorrió varios mercados en los que destacó negativamente la higiene de estos lugares.

En medio del video, el creador de contenido reafirmó que le sorprendió la amabilidad de los locales, que en más de una ocasión le ofrecieron productos para que los probara, a lo que se negó debido a la inseguridad que le generaba poder ingerir un alimento de ese tipo de comercios.

“Nos podemos dar cuenta el tema de las moscas, es en serio. Yo no sé si eso es para la venta, solo con mirarlo pienso que me voy a enfermar”, expuso el youtuber.

Además de la comida, en estos lugares Díaz encontró animales en cautiverio, que son vendidos en condiciones precarias, algunos con notoria desnutrición y deshidratación por las altas temperaturas y la falta de alimento.

En la parte final, Díaz visitó una de las playas turísticas de Karachi, en la que encontró basura y conexiones de aguas sanitarias que conducen al mar, por lo que no terminó de acercarse al agua por prevención.

“Si usted quiere un viaje que le haga extrañar las pequeñas comodidades de la vida, las pequeñas cosas que damos por alto, venga para acá, es una buena terapia para cambiar las prioridades de la vida”, puntualizó Díaz, que aseguró haber reflexionado en varios aspectos durante su paso por Pakistán.