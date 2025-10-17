Colombia

La higiene y las moscas marcaron el paso de un colombiano por peligrosa ciudad de Pakistán: “Pienso que me voy a enfermar”

El colombiano Juan Díaz relató cómo fue su experiencia en la ciudad más importante para la economía del país asiático

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El colombiano se mostró decepcionado
El colombiano se mostró decepcionado de no poder destacar aspectos positivos de su experiencia - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, ha mostrado varios aspectos de su visita a Pakistán, destacando los comercios callejeros y la frontera con la India entre los temas que más le generaban interés.

A esto se sumó poder recorrer las calles de Karachi, que es la ciudad más importante para la nación asiática a nivel económico, pero también ha sido mencionada en varios listados de las zonas más peligrosas en el mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque buscaba conocer la inseguridad de la ciudad, Díaz conoció varios aspectos que lo sorprendieron, principalmente por la higiene que se maneja en Karachi.

Díaz indicó que la amabilidad
Díaz indicó que la amabilidad de los locales es lo único positivo que encontró en Karachi - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En primer lugar, Díaz destacó que la presencia de Karachi en los listados mencionados no solo se debe a la delincuencia, sino que se destaca su peligrosidad por la densidad del aire en la zona, que puede enfermar a los turistas rápidamente.

“En este tipo de lugares el aire es tan denso que usted siente que lo puede cortar con un cuchillo”, indicó el creador de contenido, que destacó que la amabilidad de los locales es algo que no se menciona en ese tipo de informes.

Para contextualizar la importancia de Karachi, Díaz habló con locales, que resaltaron la presencia del puerto principal de la nación como uno de los factores que hace que tenga dos zonas marcadas.

La primera es económicamente positiva, se ven lujos que no son habituales en el país, pero estos son del 10% de la población de Karachi, puesto que el restante de las personas viven con carencias en varios aspectos.

“Es uno de los lugares más estimulantes que he visitado, el olor es fuerte. Hay barrios buenos y casas de lujo, pero también se ve la desigualdad, la mayoría tiene que guerrearla, más de la mitad vive en barrios marginales, en los que hay pocas oportunidades”, indicó el creador de contenido.

La presencia de moscas en
La presencia de moscas en toda la ciudad generó el malestar del colombiano, que decidió no ingerir ningún alimento - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El youtuber indicó que se siente mal al tener que hablar de un lugar que visita, puesto que su propósito es mostrar la cara positiva de los países que visita; sin embargo, son pocas las cosas que puede señalar en ese sentido de Karachi.

“Yo les vendo algo maravilloso y ustedes vienen y ven ese poco de moscas”, fueron las palabras de Díaz, que recorrió varios mercados en los que destacó negativamente la higiene de estos lugares.

En medio del video, el creador de contenido reafirmó que le sorprendió la amabilidad de los locales, que en más de una ocasión le ofrecieron productos para que los probara, a lo que se negó debido a la inseguridad que le generaba poder ingerir un alimento de ese tipo de comercios.

“Nos podemos dar cuenta el tema de las moscas, es en serio. Yo no sé si eso es para la venta, solo con mirarlo pienso que me voy a enfermar”, expuso el youtuber.

Animales comercializados en cautiverio impactaron
Animales comercializados en cautiverio impactaron al colombiano - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Además de la comida, en estos lugares Díaz encontró animales en cautiverio, que son vendidos en condiciones precarias, algunos con notoria desnutrición y deshidratación por las altas temperaturas y la falta de alimento.

En la parte final, Díaz visitó una de las playas turísticas de Karachi, en la que encontró basura y conexiones de aguas sanitarias que conducen al mar, por lo que no terminó de acercarse al agua por prevención.

“Si usted quiere un viaje que le haga extrañar las pequeñas comodidades de la vida, las pequeñas cosas que damos por alto, venga para acá, es una buena terapia para cambiar las prioridades de la vida”, puntualizó Díaz, que aseguró haber reflexionado en varios aspectos durante su paso por Pakistán.

Temas Relacionados

Cómo se vive en PakistánPlaneta JuanKarashiJuan DíazPakistánHigieneMoscasColombia-Noticias

Más Noticias

Pacto Histórico sostuvo una reunión clave con magistrados en el CNE con la que esperan garantizar la consulta del 26 de octubre

Desde la dirección del sector petrista, la percepción respecto al diálogo con la entidad es favorable

Pacto Histórico sostuvo una reunión

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El club antioqueño buscó fortalecer la confianza de sus fanáticos con un mensaje de unidad y compromiso institucional, a pocas fechas de que se termine la fase de todos contra todos en la Liga Betplay Dimayor

Atlético Nacional negó algún tipo

Chontico Día y Noche resultados 16 de octubre 2025: números ganadores del jueves

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Más de 40 funcionarios de los gobiernos Petro y Duque, en la mira: Procuraduría los investiga por incumplimientos a la comunidad wayuu

En la investigación figuran ministros, alcaldes, gobernadores y otros exfuncionarios que forman y/o formaron parte del actual Ejecutivo y la pasada administración

Más de 40 funcionarios de

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

Luego de su actuación en el mundial de Chile, el entrenador del combinado juvenil no continuaría con el proceso porque se le habría abierto mercado en el exterior

El técnico César Torres se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón defendió a su

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Limp Bizkit ya no se presentará en El Campín de Bogotá: se anunció cambio de escenario

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

Deportes

Atlético Nacional negó algún tipo

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Linda Caicedo prendió las alarmas en la selección Colombia femenina: así fue su lesión con Real Madrid

Técnico que tuvo conflictos con James Rodríguez en Alemania será rival de Luis Díaz y Bayern Múnich